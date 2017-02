Die Pauschalen zur Unterbringung und Integration von Flüchtlingen sind kein Streitthema mehr zwischen dem Land und seinen Kommunen. Jetzt wurde die Höhe der Zahlungen auf Jahre festgeschrieben. Es gibt erhebliche regionale Unterschiede.

Das Land Hessen zahlt seinen Kommunen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen bis Ende 2020 eine Pauschale in der Höhe, wie sie seit vergangenem Jahr gilt. Das berichtete das Finanzministerium am Samstag in Wiesbaden nach der abschließenden Verhandlungsrunde der schwarz-grünen Landesregierung mit den Kommunalen Spitzenverbänden.

Zwischen 865 und 1.050 Euro

Nach heftiger Kritik von Städten und Gemeinden waren die Pauschalen Anfang des vergangenen Jahres um rund 45 Prozent angehoben worden und sollen auf diesem Niveau vier weitere Jahre erhalten bleiben. Es gibt weiterhin drei unterschiedliche Stufen: Die Pauschale ist in Ballungsräumen höher als im ländlichen Regionen.

Für die vier Großstädte Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Wiesbaden beträgt sie weiterhin 1.050 Euro pro Monat und Flüchtling.

In Kassel und im Regierungsbezirk Darmstadt wird Stufe II bezahlt, das sind 940 Euro monatlich.

In den Regierungsbezirken Gießen und Kassel bekommen die Kommunen 865 Euro.

Die Kommunen sollen mit dem Geld Wohnungen oder Unterkünfte für die Flüchtlinge finanzieren sowie Integrationskurse, Sprachkurse und pädagogische Angebote.

Land sieht sich als Partner der Kommunen

Der Präsident des Hessischen Städtetages, Rüsselsheims Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU), sagte, die Städte und Gemeinden erfüllten mit ihren Haupt- und Ehrenamtlichen die Aufgaben der Aufnahme, Unterbringung und Integration von Flüchtlingen mit großem Engagement und hoher Qualität. Der Präsident des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, Harald Semler, sieht in der Einigung über die Flüchtlingspauschale die Voraussetzung dafür gegeben, diese Aufgaben zu erfüllen.

Die Einigung gebe Land und Kommunen Planungssicherheit, die allen Bürgern gut tue, sagte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU). "Das Land versteht sich als ein Partner seiner Landkreise, Städte und Gemeinden", sagte Sozialminister Stefan Grüttner (CDU): "Das aktuelle Verhandlungsergebnis zu den Flüchtlingspauschalen ist Ausdruck dieser Partnerschaft."