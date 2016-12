Die Dealer-Szene im Frankfurter Bahnhofsviertel ist aggressiv. Die liberale Drogenpolitik der Stadt ist deshalb in der Diskussion. Geschäftsleute schlagen einen "Frankfurter Weg 2.0" vor - da kommt das alte Polizeipräsidium ins Spiel.

Frankfurt Anfang der 90er Jahre: Hunderte Heroin-Junkies bevölkern die Taunusanlage. Jährlich sterben bis zu 150 Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums. Die Stadt reagiert und eröffnet den ersten Druckraum Deutschlands. Dort können Abhängige sich unter sauberen Bedingungen Heroin spritzen. Es entstehen zudem Hilfseinrichtungen im Frankfurter Bahnhofsviertel. Eine Erfolgsgeschichte, die von vielen Städten übernommen wird.

Erfolg deshalb, weil es in Frankfurt aktuell nur noch 30 Drogentote pro Jahr gebe, sagt Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer von den Grünen. "Das heißt, jedes Jahr verdanken 120 Menschen ihr Überleben dieser Neuausrichtung der Frankfurter Drogenpolitik und damit dem Frankfurter Weg. Ich finde, das ist ein gutes Argument."

Crack löst Heroin ab

Da die Abhängigen aber nicht mehr nur Heroin, sondern auch Crack konsumieren, tauchen sie inzwischen vermehrt rund um den Bahnhof auf. Dort, wo mit der Droge gehandelt wird. Die Polizei spricht von 450 Abhängigen. Gegen die Dealer setzt die Polizei seit Wochen rund um die Uhr eine Hundertschaft ein.

Dezernent Majer unterstützt zwar den massiven Polizeieinsatz gegen die Dealer-Szene. Der Einsatz sollte sich aber vor allem auf die Crack-Dealer fokussieren, sagt der Politiker. "Crack ist mit die brutalste Droge überhaupt, die die Abhängigen schon ganz am Anfang des Konsums massiv schädigt und auch sehr aggressiv macht."

Weitere Informationen Druckräume Laut Drogenreferat nutzen jedes Jahr 4.500 Menschen die Druckräume in Frankfurt. Die Zahl der Schwerstabhängigen ist stabil. Ende der weiteren Informationen

In Frankfurt hat Crack Heroin als Leitdroge abgelöst - der Stoff ist schon für fünf Euro zu kriegen. Die Drogenhilfe hat Rauch- und Ruheräume eingerichtet, um Abhängige wieder ans Hilfsprogramm heranzuführen. Doch damit wird nicht jeder Abhängige erreicht. Es geht ganz schnell, die Droge zu konsumieren. Deshalb rauchen manche ihre Crackpfeife in der Öffentlichkeit.

Frankfurts Polizeipräsident Gerhard Bereswill fordert wegen der aggressiven Crack-Abhängigen neue Ideen in der Drogenhilfe. "Da müssen wir natürlich auch in der Lage sein, solche Programme anzupassen. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Junkies jetzt möglicherweise durch den Crack-Konsum und durch andere Verhaltensweisen - durch aggressivere Verhaltensweisen - mehr auf der Straße sind."

Die Suche nach der Lösungen und Ideen

Dass es nicht die eine Lösung des Frankfurter Drogenproblems geben wird, davon geht die Leiterin des Frankfurter Drogenreferats Regina Ernst aus. "Nichts kann alles bewirken", sagt sie. Einen guten Zugang zu den Abhängigen hätten vor allem die Streetworker.

Der Gewerbeverein "Treffpunkt Bahnhofsviertel" plädiert ebenfalls für eine Entschärfung der Situation im Viertel. Neben mehr Polizeistreifen und Videokameras schlagen die Geschäftsinhaber einen "Frankfurter Weg 2.0" vor. Der erste Vorsitzende Ulrich Mattner fordert eine Diskussion über die kontrollierte Abgabe von Heroin und Crack an Schwerstabhängige. "Heroin und Crack illegal auf der Straße zu kaufen und legal in einem Konsumraum zu konsumieren, schränkt weder die Beschaffungskriminalität noch das Dealen ein", sagt er.

Drogenkonsum im alten Polizeipräsidium?

Auch die Einrichtung einer geschlossenen Drogenszene im alten, leer stehenden Polizeipräsidium in der Innenstadt, in der unter Aufsicht einer Betreuung gedealt und konsumiert werden kann, regt er an. Dabei vertritt Mattner die Interessen der Geschäftsinhaber im Bahnhofsviertel.

Mit der Gesamtproblematik wird sich weiterhin die Montagsrunde des Frankfurter Wegs auseinandersetzen. Alle zwei Wochen treffen Vertreter der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Stadt und der Schulen und diskutieren über die Drogenszene in Frankfurt. Eine Idee der Runde ist, Sitzgelegenheiten vor den Druckräumen zu schaffen. Die Treffen sind ein wichtiger Bestandteil des Frankfurter Wegs. Durch die Initiative dieser Runde wurde 1992 die Taunusanlage geräumt und 1994 der erste Drogenkonsumraum Deutschlands eröffnet.