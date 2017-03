Ein Hesse baute sich in den 1920er Jahren in Südamerika ein Bergbauimperium auf - und als der zweite Weltkrieg ausbricht, rettet er tausende Juden vor den Nazis. Aber er erzählt niemandem davon. Erst jetzt wird sein Geheimnis öffentlich.

Mehr als fünf Jahrzehnte nach seinem Tod wird die Geschichte des deutschen Bergbauunternehmers Moritz Hochschild aus Biblis neu geschrieben. "Don Mauricio", wie er in seiner Wahlheimat Bolivien genannt wird, war nicht nur ein erfolgreicher Zinnbaron mit schillerndem Lebenswandel.

Er hat durch seine Kontakte zum damaligen Präsidenten German Busch (1937-39) auch tausenden Juden die Flucht vor dem Nationalsozialismus in Europa ermöglicht. Dank der umfangreichen Dokumente, die inzwischen zugänglich sind, wird Mauricio Hochschild damit zum "Oskar Schindler Boliviens".

Schriftsteller und Historiker, getarnt als Bauern

"1938 rechnete Hochschild aus, dass er 2.000 bis 3.000 Juden nach Boliven geholt hatte, 1939 kam er auf 9.000", sagt der Historiker Robert Brockmann, der an einer Biografie des kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs gestorbenen Präsidenten Busch arbeitet. Busch war es, der das südamerikanische Land 1938 für die Einwanderung von Juden öffnete. Offiziell sollten nur Landwirte angelockt werden, aber es kamen auch Akademiker, Schriftsteller und andere Intellektuelle. Hochschild stand für Transportkosten, Einwanderungsformalitäten und die erste Aufnahme auf einem Bauernhof in der Region Yungas ein.

Erst nach dem Jahr 2000 machte sich die bolivianische Minengesellschaft (Comibol) daran, die alten Aktenberge der Bergbauunternehmen aufzuarbeiten. Sie waren "vollkommen vernachlässigt" und "der Verwitterung ausgesetzt", wie Archiv-Direktor Edgar Ramírez sagt. Die Unterlagen waren 1952 mit der Verstaatlichung der Unternehmen Hochschilds in öffentlichen Besitz übergegangen.

Die Dokumente gelten als authentisch

Da findet sich etwa ein Arbeitsvertrag von Erico Nagel Thale, der 1904 in Leipzig zur Welt kam und mit 32 Jahren zusammen mit seiner Mutter Ana nach Bolivien gelangte. Oder ein Bittschreiben des Kindergartens Miraflores in La Paz, der wegen der Ankunft zahlreicher jüdischer Kinder um finanzielle Unterstützung für den Ausbau bat. Oder eine Anfrage der französischen Regierung, die fast tausend jüdische Waisenkinder nach Bolivien schicken wollte.

Im vergangenen Oktober hat das Unesco-Weltregister "Memory of the World" den Comibol-Fund als authentisch eingestuft. Der gesamte Fundus soll in diesen Wochen ins Internet gestellt werden.

Bis zu 15.000 Juden in Bolivien

In den 1940er Jahren stieg die Zahl der Juden, die sich in Bolivien niederließen, auf rund 15.000 an. "Wir sind Bolivien sehr dankbar, dass es den Flüchtlingen die Türen öffnete", sagte Monica Blankitny, deren Vater Jacob dem Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau entkam und anschließend nach Bolivien zog.

Archiv-Direktor Ramírez und der Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde Boliviens, Ricardo Udler, sehen weitreichende Parallelen zwischen Hochschild und dem Unternehmer Oskar Schindler, der mehr als tausend Juden vor den Nazis rettete und dem der US-Regisseur Steven Spielberg mit seinem Film "Schindlers Liste" 1993 ein Denkmal setzte.

In Biblis ist eine Straße nach Hochschild benannt

Hochschild, ein aus dem hessischen Biblis stammender Jude, war 1921 nach Bolivien ausgewandert. 1944 verließ er das Land wieder - er starb 1965 in Paris, ohne dass er sein Geheimnis preisgegeben hätte. In Biblis ist nach Hochschild auch eine Straße benannt, allerdings aus anderem Grunde: Hochschild sei nach Kriegsende in seinem Geburtsort zu Besuch gewesen, berichtet Rudi Dörr, der als Hobbyhistoriker die Ortsgeschichte schreibt. Er habe seine früheren Nachbarn mit Geld beschenkt und der Gemeinde eine größere Spende gemacht. Daraufhin sei die Straße, an der sein Geburtshaus steht, in Hochschildstraße umbenannt worden. Das Elternhaus gehört heute der Gemeinde - es ist aber baufällig und soll laut Dörr abgerissen werden.

Die meisten Juden, die mit der Hilfe von "Don Mauricio" nach Bolivien gelangten, kehrten dem Land später den Rücken. Heute leben nur noch schätzungsweise 500 Juden in Bolivien.