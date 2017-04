Sie hat die Nummer 16.178, steht an der A5 zwischen Langen und Weiterstadt ist die am häufigsten genutzte Notrufsäule Deutschlands.

Sie hat die Nummer 16.178, steht an der A5 zwischen Langen und Weiterstadt ist die am häufigsten genutzte Notrufsäule Deutschlands. Bild © picture-alliance/dpa

Unfall oder Panne auf der Autobahn? In den meisten Fällen greifen Hilfesuchende dann zum Handy. Notrufsäulen sind Auslaufmodelle - mit wenigen Ausnahmen. Die mit Abstand am häufigsten genutzte Säule steht in Südhessen. Dass sie so stark frequentiert wird, ist der Autobahnpolizei ein Rätsel.

Die beliebteste Autobahnnotrufsäule Deutschlands trägt die Nummer 16.178 und steht an der A5 bei Kilometer 513,3 zwischen Langen und Weiterstadt in Fahrtrichtung Karlsruhe. Von dem Standort aus wurde im vergangenen Jahr 216 Mal Hilfe von Pannen- und Rettungsdiensten angefordert.

Insgesamt setzten Fahrer deutschlandweit fast 53.000 Notrufe über die orangefarbenen Säulen ab. Das geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Bilanz der bundesweiten Notrufzentrale in Hamburg hervor.

Trend zur Meldung per Handy

Notrufe über die Säulen machen jedoch nur noch einen Bruchteil der tatsächlichen Meldungen von Pannen und Unfällen aus. "Gut 90 Prozent aller Unfallmeldungen kommen heute über Handy rein", weiß der Dienststellenleiter der Autobahnpolizei Darmstadt zu berichten.

Dass die am häufigsten genutzte Notrufsäule ausgerechnet in einem Autobahnabschnitt in seinem Zuständigkeitsbereich steht, sorgt bei ihm für Erstaunen. Die Säule stehe auf freier Strecke und die Stelle sei auch nicht als Unfallschwerpunkt bekannt. Allerdings gab es in dem Autobahnabschnitt im vergangenen Jahr eine Dauerbaustelle.

16.800 Säulen auf 13.000 Autobahnkilometern

Mit weitem Abstand auf Platz zwei der Säulen-Liste rangiert mit 136 Notrufen ein Gerät an der A1 bei Blankenheim in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt säumen 16.800 Notrufsäulen das rund 13.000 Kilometer lange deutsche Autobahnnetz.

Die Säulen gehören dem Bund. Die Zentrale wird von einem Service-Unternehmen der Versicherungswirtschaft betrieben. Die Anrufe der Autofahrer werden an Pannenhelfer oder Rettungsleitstellen weitervermittelt. Die Nutzung der Säulen ist seit Jahren stark rückläufig. 1999 gingen noch 1,5 Millionen Anrufe jährlich ein, 2016 waren es nur noch rund 53.000.