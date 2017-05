Alle im Fall des terrorverdächtigen Oberleutnants Franco A. festgenommenen Männer sind Hessen. Der am Dienstag verhaftete Soldat Maximilian T. stammt aus Seligenstadt.

Der am Dienstag festgenommene Terrorverdächtige Maximilian T. hat hessische Wurzeln. Wie hr-iNFO und die Nachrichtenagentur dpa berichteten, stammt der 27-Jährige aus Seligenstadt (Offenbach), wo er noch heute seinen Zweitwohnsitz hat. Hauptsächlich wohnt er im französischen Straßburg.

Der Oberleutnant der Bundeswehr war nach einem Verhör durch den Militärischen Abschirmdienst (MAD) wegen des Verdachts einer schweren staatsgefährdeten Gewalttat in Kehl (Baden-Württemberg) festgenommen worden. Am Dienstagnachmittag erließ ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof gegen ihn Haftbefehl.

Er soll gemeinsam mit dem bereits vor zwei Wochen festgenommenen Bundeswehroffizier Franco A. und einem Studenten aus Offenbach, die in U-Haft sitzen, einen rechtsextremen Anschlag geplant haben.

Vom Zeugen zum Verdächtigen

Zunächst sei der 27-Jährige nur ein Zeuge im Fall von Franco A. gewesen, der als syrischer Flüchtling getarnt einen Anschlag vorbereitet haben soll. Nach Durchsuchungen seiner beiden Wohnsitze in Seligenstadt und Straßburg sowie seiner Dienststuben im französischen Illkirch und in Hammelburg sei er dann jedoch selbst in Verdacht geraten.

Am Dienstag folgte dann der Zugriff der Behörden. Die Ermittlungen liegen bei der Bundesanwaltschaft, die Maximilian T. wohl schon länger beobachtete und inzwischen als eine Schlüsselfigur sieht.

Das Wort "Netzwerk" wurde bislang im Zusammenhang mit der Affäre zwar mit Vorsicht benutzt. Nun verdichten sich aber die Anzeichen, dass die Gruppe weit mehr war als nur ein Kreis rechter Kameraden. Die jungen Männer hatten Zugang zu Waffen, schmiedeten düstere Pläne, sind nach Ansicht der Bundesanwaltschaft hochgefährlich.

Gauck und Maas auf der Liste

Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll es das hessische Terror-Trio auf hochrangige Politiker und Prominente abgesehen haben, die eine aus Sicht der Beschuldigten verfehlte Politik in Ausländer- und Flüchtlingsangelegenheiten vertreten.

Es soll eine Liste mit möglichen Anschlagsopfern geben. Laut Bundesanwaltschaft sollen sie unter anderem Ex-Bundespräsident Joachim Gauck und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) im Visier gehabt haben.

Schon früher auffällig

Autor dieser Liste soll vor allem Maximilian T. gewesen sein, gegen den bereits im September 2015 ermittelt wurde. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Spiegel soll der Oberleutnant einen Kameraden alkoholisiert in einer Disko für "Aktionen gegen Ausländer" angeworben haben. Da es jedoch keine Zeugen gab und Aussage gegen Aussage stand, verliefen die Ermittlungen im Sand.