Das Tragen eines Kopftuchs aus religiösen Gründen bleibt Rechtsreferendarinnen in Hessen zunächst verboten. Den Eilantrag einer Juristin lehnte das Bundesverfassungsgericht ab. Doch der Streit geht weiter.

Eine muslimische Rechtsreferendarin ist mit ihrem Eilantrag gegen das Kopftuchverbot in der hessischen Justiz gescheitert.

Weitere Informationen Aktenzeichen 2 BvR 1333/17 Ende der weiteren Informationen

Das Gebot der staatlichen Neutralität und Distanz in gerichtlichen Verfahren wiegt bis zur Entscheidung im Hauptverfahren schwerer als die Religions- und Berufsfreiheit der Klägerin, wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss entschied.

In Hessen dürfen Rechtsreferendarinnen, die aus religiösen Gründen ein Kopftuch tragen, unter anderem bei Verhandlungen nicht an der Richterbank sitzen. Die klagende Deutschmarokkanerin ist seit Januar Rechtsreferendarin in Hessen und legte deshalb neben ihrer Verfassungsbeschwerde auch einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung vor.

Die Richter wiesen diesen Antrag nun zurück, weil die Gründe, die bis zur Hauptverhandlung für das Kopftuchverbot sprechen, schwerer wiegen als die Grundrechte der Klägerin. Zudem habe das Kopftuchverbot keine weiteren Auswirkungen auf die Ausbildung der Klägerin.

Gerichte entschieden mal für und mal gegen das Kopftuch

Zur weiteren Begründung hieß es, der Staat dürfe in Gerichtsverhandlungen "keine gezielte Beeinflussung" im Dienst eines bestimmten Glaubens oder einer Weltanschauung betreiben. Alle Beteiligten an einem gerichtlichen Verfahren hätten deshalb Anspruch auf einen unparteilichen Richter. Auch Rechtsreferendare, die als Repräsentanten staatlicher Gewalt auftreten, müssten dieses Neutralitätsgebot beachten.

Eine endgültige Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde der Juristin wird es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Im Mai hatte der hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel das Kopftuchverbot für Juristinnen bestätigt. Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte im April zunächst anders entschieden. Dagegen hatte das hessische Justizministerium Einspruch eingelegt.

Lehrerinnen dürfen Kopftuch tragen

In Baden-Württemberg verabschiedete der Landtag im Mai ein neues Gesetz, das ausdrücklich regelt, dass Richter, Staatsanwälte und Rechtsreferendare keinerlei religiöse oder politische Symbole im Gericht tragen dürfen. Umfasst ist davon neben einem Kopftuch etwa auch eine Kippa.

2015 hatte Karlsruhe erlaubt, dass muslimische Lehrerinnen an staatlichen Schulen grundsätzlich ein Kopftuch tragen dürfen. Ein solches Verbot sei nur gerechtfertigt, wenn von dem Kopftuch eine "hinreichend konkrete Gefahr" für den Schulfrieden oder die staatliche Neutralität ausgehe. Dies könne etwa der Fall sein, wenn es an einer Schule grundlegende religiöse Konflikte gebe.

