Drei Tage lang will die schwul-lesbische Gemeinde in Frankfurt feiern und für eine offene Gesellschaft demonstrieren. Das Motto: "Bunte Vielfalt statt braune Einfalt". Erwartet werden zehntausende Besucher. Autofahrer sollten am Samstag Geduld mitbringen.

Die Fußgängerampeln an der Konstablerwache sind schon umdekoriert. Seit Freitagmorgen zeigen wieder zwei Frauen oder zwei Männer in Rot und Grün, wann Passanten die Straße überqueren dürfen. Wie schon vergangenes Jahr will die Stadt so, gemeinsam mit den Regenbogenflaggen vor dem Römerbalkon, ein Zeichen setzen für Vielfalt und Toleranz.

Anlass ist der 25. Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt, der von Freitag bis Sonntag rund um den Platz im Herzen Frankfurts stattfindet. Auf dem Programm stehen Konzerte, Disko und Diskussionen, Vereine und Initiativen stellen sich vor. Und die Stadt unterstützt den CSD dieses Jahr zum ersten Mal auch finanziell, mit 10.000 Euro.

Erneut erwarten die Veranstalter mehrere zehntausend Besucher im Lauf der drei Tage. "Wir haben seit rund 15 Jahren eine recht konstante Besucherzahl", berichtet CSD-Sprecher Joachim Letschert. Bei der Demo am Samstag vom Römerberg einmal um die Zeil herum (Eine Grafik der Route gibt's unter anderem hier ) werden es wohl wieder, wie schon im vergangenen Jahr, um die 1.500 Teilnehmer, vermutet Letschert. Start ist um 12.30 Uhr, zwischen 14 und 15 Uhr soll Schluss sein in der Nähe der Stadtbücherei. Dazwischen sollten Autofahrer in der Innenstadt Geduld mitbringen.

Rechtspopulismus als Gefahr für die Gesellschaft

Das Motto lautet dieses Jahr: "Bunte Vielfalt statt braune Einfalt" - der Blick geht also klar in Richtung Bundestagswahl. Als sich die Organisatoren für das Motto entschieden, habe die AfD in Umfragen noch bei rund 15 Prozent gestanden, sagt Letschert. Auch wenn sich das in der Zwischenzeit etwas relativiert habe: Rechtspopulisten hält er für eine reale Gefahr für liberale Gesellschaften, "diese Tendenz ist europaweit zu beobachten".

Randgruppen wie Schwule und Lesben seien von rechtskonservativen Gesellschaften immer am stärksten betroffen, sagt Letschert. Dabei geht es ihm gar nicht nur um die AfD - problematisch seien auch CSU und Teile der CDU, aber auch Phänomene wie Pegida "oder besorgte Eltern, die gegen Bildungspläne demonstrieren, die so überhaupt nicht existieren".

Trotz Ehe für alle ist noch nicht alles gut

Und obwohl Bundestag und Bundesrat nun die Ehe für alle beschlossen haben, bleibe für die schwul-lesbische Community noch viel zu tun. Unter anderem sei es ein Ziel, den Schutz der sexuellen Orientierung in Artikel 3 des Grundgesetzes zu verankern, sagt Letschert. "Und Transsexuelle haben es nach wie vor schwer. Wir geben diesen Menschen einen großen Raum, sie gehören zu unserer Comunity."

Ohnehin sei der CSD einfach als Zeichen für eine offene und vielfältige Gesellschaft zu verstehen. "Jeder ist willkommen, wir demonstrieren für jeden und jede andere mit."

Sicherheitsausgaben fast verdoppelt

Jetzt muss nur noch alles klappen - und möglichst friedlich bleiben. "Wir haben die Ausgaben für Sicherheit von 20.000 auf knapp 40.000 Euro erhöht, das war aber vor allem den Ereignissen in Nizza oder Berlin geschuldet", berichtet Letschert. Der CSD sei nun "so sicher, wie so eine Veranstaltung eben sein kann". In Nizza und Berlin waren vergangenes Jahr Attentäter mit Lkw in Menschenmengen gefahren.

Auch bei der Polizei ist man entspannt. "Wir beziehen die jüngsten Ereignisse natürlich in unsere Planungen mit ein, aber wir gehen davon aus, dass es wie in der Vergangenheit auch friedlich bleibt", sagt eine Polizeisprecherin.

Sendung: hr1, 14. Juli 2017, 17.50 Uhr