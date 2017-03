Ein Wiesbadener Verein ist wegen mutmaßlicher Nähe zur "Reichsbürger"-Bewegung ins Visier des Verfassungsschutzes geraten. Er hatte auch den "König von Deutschland" zu Gast, der am Mittwoch zu einer Haftstrafe veurteilt wurde.

Als der König vor drei Jahren in Wiesbaden auftrat, war die Welt für ihn und seine Anhänger noch in Ordnung: Peter Fitzek war nach Angaben des Vereins "Regional-Vision" eingeladen worden, damit er im Bürgerhaus des Stadtteils Biebrich als "oberster Souverän des Königreichs Deutschland" vor 60 Zuhörern spricht. Eines der Themen: Fitzeks "königliche Reichsbank" mit dem "Engel" als Zahlmittel.

Auf der Vereins-Homepage finden sich heute noch rund 30 Engel-Tauschpartner, bei denen Dienstleistungen oder Waren mit dem Engel als Regionalgeld statt mit Euro bezahlt werden können. Die von ihm herausgegebene Tauschwährung hat Fitzek allerdings einen Prozess wegen illegaler Finanzgeschäfte und Veruntreuung von Anlegergeldern eingebracht. Am Mittwoch wurde er vom Landgericht Halle (Sachsen-Anhalt) zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.

Der 51-Jährige soll laut Anklage 1,7 Millionen Euro durch den Umtausch in Engel eingenommen haben. Von 1,3 Millionen Euro fehle jede Spur. Unter denen Geprellten ist nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft auch ein Frankfurter, der 25.000 Euro verloren haben soll.

Himmlischer Sex und irdisches Handwerk

Der Verein "Regional-Vision" hat in der Wiesbadener Innenstadt ein eigenes Büro. Dort werden Veranstaltungen über Kontakte ins Jenseits angeboten, über neue Erkenntnisse zu Außerirdischen oder himmlischen Sex. Hier wurde in der Vergangenheit auch Fitzeks "Engel" im Euro-Tauschwert 1:1 ausgegeben. Bis heute listet die Homepage auf, was damit bezahlt werden kann: von der Heilmassage über Handwerker-Leistungen bis hin zum Café-Besuch in der Innenstadt.

Die Idee zu solchen Parallelwährungen wurde Ende des vergangenen Jahrzehnts durch die Finanz- und Eurokrise beflügelt. Damals faszinierte manchen Gewerbetreibenden die Idee, regionale Finanzkreisläufe mit Geld anzukurbeln, das unabhängig vom Euro funktioniert. In den lokalen Initiativen steckte oft viel Idealismus. Die Gesinnung des Wiesbadener Vereins interessiert inzwischen allerdings auch den Verfassungsschutz.

"Verfassungsschutzrelevant"

Auf Anfrage des hr attestiert das Landesamt für Verfassungsschutz "Regional-Vision" neben naturheilkundlichen und esoterischen Angeboten "eine Nähe zur Ideologie der Reichsbürgerbewegung/Selbstverwalter“. Auf Einladung des Vereins seien Redner aufgetreten, die der Reichsbürgerszene zugeordnet werden können. Diese Nähe sei "verfassungsschutzrelevant".

Die "Reichsbürger" bestreiten die rechtmäßige Existenz der Bundesrepublik. Als sogenannte "Selbstverwalter" strebt ein Teil der Szene nach größtmöglicher Autarkie. Es geht darum eigene Mini-Reiche zu gründen, in der die Gesetze der Bundesrepublik nicht gelten. Parallelen zum "Königreich Deutschland" sind offensichtlich.

Fitzek wird denn auch vom Verfassungsschutz den "Reichsbürgern" zugeordnet. Darin könnte ein Grund dafür liegen, dass der Wiesbadener Verein Fragen zu seiner Verbindung mit dem "König von Deutschland" nicht beantwortet. Seit den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Bayern durch einen "Reichsbürger" werden Anhänger der Bewegung und selbsternannte Selbstverwalter bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Innenministerium in Wiesbaden geht von derzeit rund 600 "Reichsbürgern" in Hessen aus.

Brauner Hintergrund?

Den Eindruck einer bedenklichen Politisierung gewannen auch zwei Wiesbadener Geschäftsleute, die aus dem Engel-Projekt ausgestiegen sind. "Ich hatte das Gefühl, dass ich bei dem Verein auf einen braunen Hintergrund stoße", sagt einer von ihnen. Der andere spricht von der Beobachtung, die Aktivitäten des Vereins hätte sich immer mehr in Richtung Reichsbürger entwickelt. Beide Geschäftsleute wollen anonym bleiben.

Unterdessen arbeitet eine Projektgruppe von "Regional Vision" am Plan eines Autarkie-Grundstücks: Hier könnten "alle durch die EU verbotenen Nahrungs-und Arzneimittel" angebaut und in der "Bundesrepublik nicht zugelassene Technologien" entwickelt werden, heißt es auf der Homepage. Bezahlt werden soll das Vorhaben in Engel-Geld.