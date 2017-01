Jeden Tag landen Unmengen an Lebensmitteln in der Tonne. Der Frankfurter Verein ShoutOutLoud will gegen diese Verschwendung vorgehen - und sammelt Geld für einen Bulli. Einen Bulli, in dem gerettetes Essen zu Sandwiches und Suppen wird.

Ein Traum auf vier Rädern ist für ShoutOutLoud aus Frankfurt zum Greifen nahe. Sie wollen nicht viel PS, sondern eine Fritteuse. Nicht viel Beinfreiheit, dafür eine große Arbeitsfläche und einen Herd. Nur noch rund 5.200 Euro trennen den gemeinnützigen Verein am Dienstag von ihrem "Foodtruck" - einem Bulli mit eingebauter Küche. Ihr Ziel: Kochen gegen die Lebensmittelverschwendung. Mit Lebensmitteln, die gerettet werden.

Einfach kaufen kann und will sich ShoutOutLoud seinen Foodtruck für die Resteküche nicht. Die Macher haben eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Werden in einem Zeitraum von etwa fünf Wochen mindestens 30.000 Euro gespendet, dann bekommt der Verein das Geld - und somit seinen Foodtruck. Rund 24.800 Euro wurden innerhalb der ersten vier Wochen schon gespendet.

ShoutOutLoud möchte mit dem Projekt Lebensmittel vor der Mülltonne retten, es zu Streetfood verarbeiten und zugleich Verständnis für das Problem in der Gesellschaft wecken. Laut einer WWF-Studie landen in Deutschland jedes Jahr rund 18,4 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll.

Suppen und Sandwiches aus 'Gerettetem'

Es sollen Sandwiches, kleine Burger, Suppen und ein besonderes Tagesspecial im Foodtruck der "Resteküche - Beste Küche" angeboten werden. Eine feste Speisekarte werde es nicht geben, erklärt Projektleiter und Vereinsmitglied Daniel Anthes: "Suppen und Sandwiches kann man immer relativ gut aus 'Gerettetem' herstellen. Das Tagesspecial sollte ruhig etwas mehr Aufwand bereiten." Was es gebe, hänge letztlich aber von den Lebensmitteln ab, die der Verein bekomme.

In ganz Frankfurt soll der Foodtruck zu sehen sein. Feste Standorte seien erst einmal nicht geplant, meint der 30-Jährige. Man könne aber mit der rollenden Resteküche auf Wochenmärkten, speziellen Streetfood-Märkten und auf Szene-Hotspots wie dem Friedberger Markt oder dem Korrekt im Gallusviertel rechnen. Genaue Verkaufspreise gebe es noch nicht. Ein Sandwich werde etwa vier Euro kosten, schätzt Anthes - je nach Belag.

Essen kommt von Bio-Großhändler

Vor allem Obst, Gemüse und Brot landen in der Mülltonne. "Obwohl es Tafeln gibt, die die restlichen Lebensmittel verwerten, wird immer noch viel zu viel weggeschmissen. Um nur fünf Prozent der Lebensmittel zu retten, die weggeworfen werden, müssten wir mit zehn Foodtrucks durch Frankfurt fahren", schätzt Anthes, der sich seit 2014 bei ShoutOutLoud engagiert. ShoutOutLoud nimmt seine Lebensmittel von einem Bio-Großhändler aus Rosbach an. Alles ist regional, saisonal und meistens auch in Bio-Qualität.

Es handele sich um Ware, die der Einzelhandel nicht abnehme, sagt Anthes: "Der Einzelhandel nimmt Lebensmittel, die nur noch eine Woche vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums entfernt sind, nicht mehr an. Genauso wie Produkte, deren Palette beim Transport leicht beschädigt wurde." Die Produkte selbst seien in einwandfreiem Zustand - und nicht abgelaufen.

Mit dem Foodtruck die Leute sensibiliseren

Der Foodtruck soll als Pop-up Think Tank funktionieren: "Unternehmen, Schulen oder andere Organisationen können den Foodtruck engagieren, um sich intensiver mit dem Thema Lebensmittelverschwendung auseinanderzusetzen", sagt Anthes. Seit einem Jahr schon veranstaltet ShoutOutLoud etwa ein Resteküche-Catering. Zweimal lieh sich das Team auch schon einen Foodtruck aus - und hofft nun auf den eigenen.

Alltagstipps gegen Verschwendung

Der Foodtruck ist jedoch nur ein lokales Projekt, um Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Langfristig müssten sich der Endverbraucher, der Handel sowie die Gastronomie in der Verantwortung sehen, die größtenteils vermeidbaren Verluste von Lebensmittel zu minimieren, meint Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen.

Das ginge auch bereits im Kleinen: Um unnötige Einkäufe zu verhindern, sollten sich Verbraucher bereits zuhause überlegen, was sie benötigen und sich eine Einkaufsliste schreiben. Denn wer eher ratlos im Supermarkt stehe, kauft spontan meist mehr, als er später verbrauchen kann. Anstatt die rabattierte XXL-Packung in den Einkaufskorb zu packen, die höchstwahrscheinlich nicht aufgegessen werde, sollte in angemessenen Rationen eingekauft werden, empfiehlt die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Hessen.

Um die Verschwendung in der Gastronomie zu reduzieren, könnten Verbraucher auf sogenannte "Resteboxen" bestehen, rät Wiebke Franz: "Im Restaurant bleibt viel Essen auf den Tellern liegen. Die Lösung dagegen? Das restliche Essen zum Mitnehmen in Resteboxen." Das würden auch die Lokalbetreiber gerne sehen.