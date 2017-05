Rund 200 Obdachlose halten sich am Flughafen Frankfurt auf. Das hat Vorteile gegenüber einem Leben auf der Straße. Streetworkerin Kristina Wessel kümmert sich um sie. hessenschau.de hat sie bei ihrer Arbeit begleitet.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

An einer Bushaltestelle vor dem Frankfurter Flughafen geht Kristina Wessel auf drei Obdachlose zu. Sie begrüßt sie mit Namen, einen von ihnen hat sie gesucht. Er trägt einen Stapel Anträge für Behörden mit sich herum - seit Monaten. Manche Blätter sind vergilbt. "Seine Zuverlässigkeit ist tagesformabhängig", sagt Wessel.

Wessel nimmt dem Mann die Papiere zur Weiterverarbeitung ab und deutet eine Kopfnuss an. Sie fangen an zu lachen. Dann setzt starker Regen ein. Einer der Obdachlosen reicht Wessel einen Regenschirm. Er besteht darauf, dass sie ihn annimmt.

Jeden Tag neun Kilometer durch die Terminals

Kristina Wessel ist seit September 2016 Sozialarbeiterin am Flughafen Frankfurt. Sie ist für rund 200 Wohnungslose zuständig, 50 von ihnen leben fest am Flughafen. Sie kennt die Gründe dafür: "Der Flughafen ist ein warmer Ort, hat sanitäre Anlagen. Viele fühlen sich dort sicherer als in der Stadt, vor allem Frauen, die dort teils Gewalt erfahren haben." Auch Pfandflaschen lassen sich dort leichter sammeln, weil viele Reisende das deutsche Pfandsystem nicht kennen.

Streetworkerin Kristina Wessel bei einem Rundgang in einem Terminal. Bild © Anna Dangel (hessenschau.de)

Die Arbeit der Streetworkerin von Weser5, einer Einrichtung der Diakonie, läuft dem allerdings entgegen. "Ziel ist es, dass der Flughafen nicht mehr Lebensmittelpunkt der Leute ist. Sie sollen in Wohnheimen oder Wohnungen leben können", sagt sie. Deshalb ist die 31-Jährige am Flughafen unterwegs, jeden Tag rund neun Kilometer, so zeigt es ihr eine App auf ihrem Diensthandy an. Sie hat zwar auch ein Büro, verbringt dort aber zurzeit nur 15- 20 Prozent ihrer Arbeitszeit.

Regelmäßige Rundgänge in den Terminals, Begleitung von Obdachlosen zu Ärzten oder Ämtern, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen für Arbeitslosengeld oder Hartz IV, Auskunft über Rechtsansprüche auf staatliche Leistungen: Das alles gehört zu Kristina Wessels Aufgaben.

Beim Rundgang durch die Terminals verlässt sich Kristina Wessel auf ihr geschultes Auge. Sie weiß, wo sich Obdachlose gerne aufhalten: "Besonders beliebt sind Sitzecken, weil man sich dort gut unterhalten kann, und Sitzecken ohne Armlehnen, weil sie dort gut quer liegen und schlafen können."

Geschultes Auge für ihre Klienten

Sie geht an einer voll besetzten Sitzecke vorbei und sieht sofort, wer davon zu den Wohnungslosen gehört, viele von ihnen erkennt sie an den Schuhen und am Geruch. Die meisten Obdachlose tarnen sich als Passagiere, um nicht erkannt zu werden. Dann schieben sie einen Gepäckwagen vor sich her, der mit Rollkoffern und Pfandflaschen beladen ist. Wessel erkennt sie trotzdem.

Ein etwa 50 Jahre alter Mann schlendert geistesabwesend an der Streetworkerin vorbei. Er ist einer ihrer Klienten, sie grüßt ihn auf Englisch. Als Transsexueller fühlt er sich in seiner Heimat als politisch Verfolgter und will in Deutschland Asyl beantragen, doch seine Rechtslage ist schwierig. Sie will ihn an eine andere Organisation weitervermitteln und vereinbart ein weiteres Treffen mit ihm. Der Mann wirkt erleichtert.

Wessel notiert einen Termin für ein Treffen mit einem Klienten. Bild © Anna Dangel (hessenschau.de)

Nach jedem Rundgang macht sich Wessel Notizen, damit sie nicht den Überblick verliert. Manche Obdachlose kommen auch zu Terminen in ihr Büro. Wessel ist überrascht über ihre Zuverlässigkeit: "Die meisten kommen pünktlich, das heißt, die sind motiviert, etwas an ihrer Situation zu ändern." Auch sonst fühlt sie sich respektiert von ihren Klienten: "Wenn die mal eine Zigarette von mir schnorren, dann krieg' ich die beim nächsten Mal auch zurück."

Manche nehmen die Hilfe nicht an

Kontakt hat sie aber nicht zu allen Obdachlosen am Flughafen. Dafür reicht ihre Zeit nicht, sie gibt zu: "Effektiver wäre die Arbeit, wenn wir zu zweit wären." Andere wiederum nehmen Wessels Unterstützung nicht an. Dann heißt es für die Sozialarbeiterin: dranbleiben und motivieren. "Einige haben ein massives Alkoholproblem, lassen sich einfach hängen", sagt sie.

Auf einmal bleibt Wessel auf ihrem Rundgang stehen und verstummt. Eine Etage höher hört sie eine Männergruppe grölen. Wessel kann sie sofort zuordnen und weiß, um welche ihrer Klienten es sich handelt: "Die haben heute ein bisschen zu viel getrunken, das höre ich sofort."

Wenn also trotz ihres Engagements Klienten am Flughafen bleiben, statt in ein Wohnheim zu ziehen: Ist sie dann gescheitert? Kristina Wessel misst Erfolge anders. "Ein Erfolg kann auch sein, wenn ich einen überrede, dass er mit in die Stadt kommt, um zu duschen, oder wenn jemand nach Jahren zum Arzt geht."

Streetworkerin Kristina Wessel mit Carsten (Name geändert), einem früheren Obdachlosen am Frankfurter Flughafen. Bild © Anna Dangel (hessenschau.de)

Zu einem Arzt geschleppt hat sie auch Carsten (Name geändert, d. Red.). Ihn besucht Wessel an diesem Tag in seinem neuem Zuhause, einem Wohnheim im Bahnhofsviertel. Als sie den früheren Lagerarbeiter im September 2016 als Obdachlosen am Flughafen kennenlernte, stand der 46-Jährige kurz vor der Amputation seines rechten Beins. Es hatte sich nach einem Unfall infiziert und war auf das zweifache angeschwollen.

Ein voller Erfolg: Ein früherer Klient zog ins Wohnheim

Die Streetworkerin brachte Carsten zu einem Arzt und vermittelte ihn an eine Reha-Klinik. Im Wohnheim wohnt Carsten seit Januar. Für beide ist das ein riesiger Erfolg, denn zuvor war Carsten rund vier Jahre nicht vom Flughafen weggekommen. "Ohne Kristinas Hilfe würde ich im Rollstuhl sitzen oder kein Bein mehr haben", sagt Carsten und lächelt. Er ist stolz auf seine eigenen vier Wände mit Kleiderschrank, Kochnische und Fernseher. Er hat sich für einen Job als Regaleinräumer beworben. Für Wessels Besuch hat er extra aufgeräumt. Sie lobt ihn dafür, gemeinsam rauchen sie eine Zigarette.

Ist Wessels Arbeit zu Ende, wenn ihre Klienten nicht mehr am Flughafen leben? "Würde man denken", antwortet sie. Die Realität sehe aber anders aus, sagt sie: "Ich bin die erste Person, zu der sie nach langer Zeit Vertrauen aufbauen." Anfangs sei die Bindung deswegen sehr intensiv. "Wenn ich jemand ins Wohnheim vermittle, ist das ein Abnabelungsprozess. Dann sag' ich ihnen: Jetzt ist ein anderer Sozialarbeiter zuständig für dich, aber ich bin immer für dich erreichbar."