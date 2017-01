Ramin Mohabat lebt als Flüchtling in Hofheim.

Ein Afghanistan-Flüchtling, den Deutschland nicht will

Wer sind die Männer, die Deutschland zurück nach Afghanistan schicken will? Einer von ihnen ist Ramin Mohabat. Er flüchtete aus Herat, landete in Hofheim, lernte pausenlos Deutsch und jobbt. Nun soll er wieder gehen.

Ramin Mohabat, 28, aus Herat in Afghanistan ist einer der alleinstehenden jungen Männer, die im vergangenen Jahr nach Deutschland kamen. Einer, in dessen Armen auf der Flucht ein anderer Mensch starb. Einer, der Monate in Turnhallen und Wohnwagen lebte. Einer, der jetzt fast fließend Deutsch spricht. Einer, der schon bei der Stadt Hofheim als Fotograf jobbt.

Und zugleich einer, den Deutschland nicht haben will.

Am vergangenen Donnerstag kam das Schreiben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge: Sein Asylantrag ist abgelehnt. 30 Tage habe er Zeit, Deutschland zu verlassen, hieß es. Am nächsten Tag ging Mohabat, der sonst stundenlang am Tag lernt, erstmals nicht zum Deutschkurs.

"Dieses Jahr sagen alle Tschüss"

Mohabat übersetzt oft für seine afghanischen Freunde, die nicht so gut Deutsch sprechen wie er. Der Akkusativ sei schwer, sagt er und lacht. Doch nun versteht er Deutschland nicht mehr: "Letztes Jahr war 'refugees welcome', dieses Jahr sagen alle Tschüss, ich weiß nicht warum."

Eine, die Flüchtlinge nach so etwas fragen, ist Gundula Grebner von der Caritas-Flüchtlingsberatung im Main-Taunus-Kreis. Seit Oktober gebe es eine Welle von Ablehnungen, sagt sie. "Das eigentliche Unrecht sind nicht die Abschiebungen, sondern wie die Ablehnungen zustande kommen."

Mohabats Anhörung fand in der Büdinger Außenstelle des Bundesamtes statt. Dazu hatte er Unterlagen mitgebracht, die seine Arbeit als Journalist in Afghanistan belegen sollten. Die brauche man nicht, habe man ihm gesagt, erinnert er sich. Doch so wanderte nur ein Protokoll zu einem anderem Mitarbeiter - dem Entscheider. Der lehnte nach Aktenlage ab: unglaubwürdig.

"Warum soll ich noch lernen?"

Seine Familie habe ihm zur Flucht geraten, berichtet Mohabat. "Du hast keine Chance, hier zu leben", hätten sie ihm gesagt. Zwei Monate saß er vor der Flucht aus Angst zuhause, nachdem er unter anderem für eine US-Website Fotos von Taliban gemacht und als Nachrichtensprecher gearbeitet hatte.

Die Ablehnung seines Antrags überrascht Caritas-Beraterin Grebner nicht. Inzwischen wischten die Entscheider jeden Grund vom Tisch, sagt sie. "Wir haben bei einigen Entscheidern kein Asylrecht mehr in Deutschland. Das ist abgeschafft, ohne dass die Politik etwas machen musste."

Die Flüchtlinge schickt Grebner mit den Ablehnungen zum Anwalt. Auch Ramin Mohabat wird klagen. Ein, zwei Jahre kann das Verfahren dauern. So lange darf er bleiben. "Das wird ein schlechtes Leben für mich", fürchtet er: "Warum soll ich noch lernen, wenn ich nicht bleiben darf?"

"Ich muss weitermachen"

Michael Kegler, der ehrenamtlich die Flüchtlingshilfe in der und für die Stadt Hofheim koordiniert, sagt: "So eine Ablehnung zieht den Boden unter den Füßen weg." Dabei wollten Flüchtlinge wie Mohabat eigenständig leben, niemand wolle länger als nötig vom Staat das, was sie "Bettelgeld" nennen.

Mohabat hatte die Hofheimer Bürgermeisterin auf einem Helferempfang angesprochen. Ergebnis: sein Mini-Job als Fotograf. Er hat auch schon ein Praktikum als Sozialarbeiter gemacht. Aber hat das alles noch einen Sinn?

Trotz seiner prekären Situation glaubt Ramin Mohabat wohl selbst nicht ganz, dass er nun einfach nichts mehr lernt. "Ich muss weitermachen, ich muss kämpfen, das ist normal in meinem Leben", sagt er. Am Tag zuvor war er beim Anwalt, dann bei der Agentur für Arbeit, dann bei einer Demonstration gegen Abschiebungen am Flughafen.

"Ich kann nicht leise sein"

Die Deutsche Presse-Agentur hat ein Porträt über ihn geschrieben, das in Zeitungen stand . "Ich bin Journalist, ich kann nicht leise sein", sagt Ramin Mohabat im Gespräch mit hessenschau.de. Reden andere, fallen ihm fast die Augen zu. Er schläft kaum mehr, seit er die Ablehnung bekommen hat.

Das Argument deutscher Politiker, es gebe sichere Regionen für Rückkehrer wie ihn in Afghanistan, kontert er mit der Frage "Wo?" und der Aufforderung, ein deutscher Politiker möge mit ihm eine Stunde durch Kabul laufen, ohne die üblichen Bodyguards und gepanzerten Wagen.

Die Taliban könnten Menschen im ganzen Land aufspüren, besser als die Armee, sagt er. Caritas-Beraterin Grebner bezeichnet die Berichte von bereits Zurückgekehrten als deprimierend. Sie zögen heimatlos umher. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR ist alarmiert.

"Ich bin jetzt nicht glücklich"

Ramin Mohabat möchte bleiben, und er spricht doch zugleich auch von Rückkehr. In Deutschland schätze er, dass er seine Meinung frei äußern könne. "Aber ich bin jetzt nicht glücklich." Er will andere Flüchtlinge ansprechen, um sich vorzubereiten, sagt er. In vielleicht vier oder fünf Jahren, wenn Afghanistan für Menschen wie ihn wieder sicherer sei, wolle er in sein Land zurück: "Dann bauen wir es auf."