Elends-Lager in Frankfurt abgerissen

Aus Gutleutviertel in Notunterkunft

Ein Slum mit Skyline-Blick: Das Elends-Camp im Frankfurter Gutleutviertel ist geräumt worden. Bagger machten am Dienstag die Baracken platt, die überwiegend von Rumänen bewohnt wurden.

Sie lebten ohne fließendes Wasser und Strom: Rund 30 Bewohner des Elends-Camps im Frankfurter Gutleutviertel mussten am Dienstagmorgen ihre Hütten verlassen. Kinder waren nicht darunter. Die wohl überwiegend aus Rumänien stammenden Menschen wurden mit einem Bus zu einer städtischen Notunterkunft gebracht. Nun soll ihr Aufenthaltsstatus geprüft werden.

Bagger machten die 24 Hütten auf dem ungenutzten Firmengelände platt. Sie waren aus Sperrmüll gebaut, zeitweise lebten dort rund 60 Menschen, auch Familien. Ein Slum mit Skylineblick mitten in Frankfurt. Was nach der Räumung übrig blieb: Durchweichte Matratzen und Schlafsäcke, Möbelteile und Schuhe verstreut unter den Trümmern. Der Einsatz hatte gegen 7 Uhr begonnen. Rund 45 Mitarbeiter der Stadtpolizei waren mit Umzugskartons angerückt.

"Wir hatten Rattenbefall festgestellt"

Der Sprecher des Frankfurter Ordnungsamtes, Michael Jenisch, begründete die Räumung mit gesundheitlichen Gefahren. "Wir haben Rattenbefall festgestellt", sagte er. Außerdem seien auf dem Gelände "Unmengen von Gaspatronen und Gaskochern" gefunden worden, es habe sehr viele Gefahrenpunkte gegeben.

Die Bewohner der Siedlung hätten "nicht besonders überrascht reagiert", sagte Jenisch über die Räumung. Die Stadt konnte lange nicht gegen das Camp vorgehen, weil es sich auf einem Privatgrundstück befand. Der Grundstücksbesitzer sitzt in Italien im Gefängnis.

Philipp Wellhöfer @pwellhoefer Ca. 30 Bewohner müssen Rumänenlager im #Gutleut verlassen. Packen derzeit ihre wenigen Habseligkeiten.

Nach dem jüngsten Brand vor zwei Wochen wurde die Situation von der Frankfurter Feuerwehr allerdings neu bewertet. Es bestand laut Ordnungsamt eine Gefahr für Leib und Leben. Das Lager existierte drei Jahre lang.

Förderverein Roma kritisiert mangelnde Hilfe

Joachim Brenner vom Förderverein Roma beobachtet den Baggereinsatz und die platt gemachte Siedlung voll Skepsis. Er kritisierte, dass den Bewohnern, überwiegend Roma, auf dem Platz nicht mehr Hilfe geleistet wurde. "Wenn man nicht dafür sorgt, dass es auf dem Platz einen Wasseranschluss gibt, eine Müllversorgung und so weiter, dann entstehen solche Gefahren", sagte er. "In so einer Situation die Räumung mit Gefahren zu begründen, heißt doch, den Bock zum Gärtner zu machen." Das sei die Situation, wenn Armut sich selbst überlassen werde.

Die 20 bis 50 Jahre alte Frauen und Männer, überwiegend Roma, hatten ihren Lebensunterhalt teils mit Gelegenheitsarbeiten, dem Sammeln von Pfandflaschen und Betteln bestritten. Sie müssten die Notunterkunft aber schon bald wieder verlassen, da sie als EU-Bürger keinen Anspruch auf Sozialleistungen hätten, sagte Brenner. Eine Rückkehr nach Rumänien komme für sie nicht infrage. "Dort haben sie überhaupt keine Perspektive", sagte Brenner.

Bereits nach dem Brand auf dem Lagergelände hatte der Verein gewarnt, Verarmung und Elend ließen sich nicht durch ordnungspolitische Maßnahmen lösen.

Beschwerden über Müll und Feuer

Anwohner der Gutleutstraße hatten sich zuvor bei der Stadt über Müll, Feuer und Ratten auf dem Gelände der Unterkunft beschwert. "Wir haben Mitleid mit den Menschen, sind jetzt aber froh, dass sie gehen müssen", sagte Anwohnerin Bärbel Lenz.

Auch Rudi von der Helm, der sich drei Jahre lang als Integrationslotse um die Bewohner der kleinen Siedlung kümmerte, sagte, er sei trotz gemischter Gefühle auch erleichtert. "Die Leute waren niedergeschlagen, als die Anweisung zur Räumung kam", sagte er. Es habe sich aber viel verändert, seit neue Leute dazu gekommen seien, die sich nicht an die Regeln hielten. "Die Zustände sind immer schlimmer geworden", sagte von der Helm, der noch am Vorabend in der Siedlung war. "Da waren sie aggressiv, haben uns rausgeschmissen."

Schlosser macht Gelände dicht

Zur Räumung am Dienstag brachten die Stadtpolizisten auch einen Schlosser mit. Er sollte das Gelände dicht machen, um eine Neubesiedlung zu verhindern. Diejenigen obdachlosen Rumänen, die nicht in ihre Heimat zurückkehren wollen, werden sich vermutlich auf die Suche nach einer neuen Bleibe in Frankfurt machen.

"Es wird eine neue Brache geben, auf der dann wieder eine Siedlung entsteht", ist sich Integrationlotse von der Helm sicher. "Die werden sich neu sortieren, und dann geht das Treiben wieder von vorne los."

Anm. d. Red.: In einer früheren Version des Berichts war die Rede davon, dass es sich überwiegend um Sinti und Roma handeln soll. Die Identität der Bewohner ist noch nicht abschließend geklärt.