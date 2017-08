Zum neuen Schuljahr bleibt die Waldecker Grundschule geschlossen. Der Grund: zu wenige Schüler. Stimmt nicht, sagen die Eltern. Sie ziehen nun alle Register, um die Schule vielleicht doch noch zu retten.

"Rettet unsere Schule, bitte!" - mit Plakaten haben Grundschüler und deren Eltern bereits gegen das bevorstehende Aus ihrer Schule in Waldeck am Edersee demonstriert. Nun schlagen die Eltern eine härtere Gangart ein: Am Mittwoch reichten sie beim Verwaltungsgericht Kassel einen Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung ein.

Die Kinder sollen nach dem Konzept des Schulträgers künftig auf die Grundschule im rund zehn Kilometer entfernten Sachsenhausen gehen. Das ist die Hauptstelle der Schule. In Waldeck ist die Schülerzahl inzwischen zu gering: Zum Stichtag Mitte Juli hatte der Kreisausschuss nur noch 24 Schüler gezählt, zwei zu wenig für den Weiterbetrieb.

Eltern rügen Verfahrensfehler

Mit dem Antrag wollen die Eltern erreichen, dass die Schule "aufgrund von Verfahrensfehlern sowie bewusst falsch verwendeter Zahlen und der extremen Eile der Ämter nach den Ferien weiter geöffnet bleibt", wie Richard Franz von der Initiative Pro Grundschule Waldeck hessenschau.de sagte. Für einen Verfahrensfehler hält die Elterninitiative, dass der Kreisausschuss und nicht der Kreistag die Schulschließung beschlossen hat. Der Kreistag muss als "Parlament" alle wichtigen Anliegen entscheiden, der Kreisausschuss ist quasi die "Regierung" des Kreises.

Der Kreis Waldeck-Frankenberg sieht den Vorgang dagegen als rechtsmäßig an. "Die jetzige Schließung der Außenstelle ist nach unserer Auffassung keine Organisationsänderung und konnte deshalb vom Kreisausschuss beschlossen werden", sagte Sprecher Hartmut Wecker. Eine Organisationsänderung habe es 2013 gegeben, als die Grundschule Waldeck mit dem Hauptstandort Sachsenhausen zu einer Verbundschule zusammengelegt wurde.

Kinder am Montag vor geschlossener Schule?

Wenn am Montag wieder die Schule beginnt, wollen die Eltern den Druck noch einmal erhöhen. "Wir Waldecker Eltern werden unsere grundschulpflichtigen Kinder nach den Sommerferien in unsere Waldecker Grundschule bringen", kündigte Franz an. Ein entsprechendes Schreiben sei am Mittwoch an Schulleitung, Schulamt, Landkreis und Kultusministerium verschickt worden. Zuvor hatte die Initiative bereits gegen zwei Mitarbeiterinnen des Schulamts Fritzlar Dienstaufsichtsbeschwerden eingereicht.

Das Kultusministerium hat nach eigenen Angaben keinen Einfluss auf die Schließung der Schule. "Es war nicht unsere Entscheidung, sondern die des Schulträgers, die Außenstelle zu schließen", sagte Sprecher Philipp Bender hessenschau.de. Die Beschulung erfolge nun in der Hauptstelle, "was schulorganisatorisch möglich, rechtlich nicht zu beanstanden und überdies pädagogisch sinnvoll ist."

Neue Schulen vor allem in Städten

In den vergangenen zehn Jahren wurden laut Ministerium in Hessen insgesamt 17 Grundschulen errichtet und ebenfalls 17 aufgegeben. Neue entstanden vor allem in den Städten, geschlossen wurden einige auf dem Land.

Dass Verbundschulen eingerichtet werden, ist dabei nicht selten: Hessenweit sind es seit 2007 32. "Die 40 Außenstellen haben den Rechtsstatus als eigenständige Schule verloren", sagt Bender. Sprich: Sie gelten schulorganisatorisch als aufgehoben und werden als Standort nur so lange genutzt wie es nötig ist. Die Grundschule Waldeck gehört demnach zu jenen, die nun nicht mehr benötigt werden.

Streit um Schülerzahl

Waldeck-Frankenbergs Landrat Reinhard Kubat (SPD) sagte nach dem Schließungsbeschluss, der Standort Waldeck sei nicht mehr aufrecht zu erhalten, wenn die Schülerzahl unter 26 falle: "Es würde gegen den Schulentwicklungsplan verstoßen, wenn die Klassenstufen 1 bis 4 in einer einzigen Klasse zusammengefasst würden."

Auch diesem Punkt widerspricht die Elterninitiative. Nach ihrer Darstellung entschied der Kreisausschuss im Juli auf Basis falscher Zahlen. In Waldeck stünden 29 Kinder zur Beschulung an - inklusive zweier Gestattungsanträge für einen Schulwechsel, die wieder zurückgezogen wurden, sowie Anträgen, die Flüchtlingsfamilien für ihre Kinder gestellt hatten. Gemäß Schulentwicklungsplan sei die Mindestschülerzahl von 26 damit erreicht.