Der Hessentag biegt heute mit dem traditionellen Festumzug auf die Zielgerade ein. Die angepeilte Zahl von einer Million Besuchern hat Rüsselsheim nach Angaben der Stadt schon erreicht.

Schon vor dem Ende des Hessentags haben die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen. Nach den eigenen Schätzungen ist die magische Grenze von einer Million Gästen schon durchbrochen worden. "Alles, was jetzt noch kommt, ist on top", sagte Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) am Samstag.

Weitere Informationen Der Festumzug live Der Hessische Rundfunk überträgt den großen Hessentags-Umzug am Sonntag live: im hr-fernsehen und als Stream auf hessenschau.de von 13.30 Uhr bis 17.15 Uhr. "Die schönsten Impressionen aus Rüsselsheim" sind dann noch einmal am Abend ab 20.15 Uhr im hr-fernsehen zu sehen. Ende der weiteren Informationen

Das Landesfest geht am Sonntag zu Ende. Bis dahin dürfte noch einmal eine stattliche Besucherzahl hinzukommen. Schon für den Samstag rechnete Burghardt mit mehr als 100.000 weiteren Gästen. Auf dem Programm stand unter anderem ein Volksmusik-Abend zum Feiern im hr-Treff mit Patrick Lindner, den Amigos und Truck Stop. An ein junges Publikum richtete sich eine Party in der Hessentagsarena mit den DJs Mousse T. und Gestört aber GeiL sowie Sängerin Yvonne Catterfeld statt.

Wetter spielt mit

Das traditionelle Ende des Landesfestes läutet am Sonntag der Festumzug durch Rüsselsheim ein. Gestartet wird die 165 Zugnummern umfassende Parade um 12.30 Uhr am Berliner Platz. Danach geht es über die Danziger Straße, Stettiner Straße, Grabenstraße, die Alte Poststraße, die Löwenstraß, die Frankfurter Straße, den Marktplatz, die Ludwigstraße und die Weisenauer weiter. Die Ehrentribüne befindet sich vor dem Rathaus am Marktplatz.

Auch das Wetter spielt mit, die Prognosen sind gut. Dichte Wolken oder gar Regen sind nicht in Aussicht. Bei bis zu 25 Grad bleibt es trocken.

Mehr als 4.000 Gäste hatten am Samdstagmorgen des Tages am Landestreffen des Sozialverbandes VdK Hessen-Thüringen teilgenommen. Der neue Landesvorsitzende Paul Weimann forderte in seiner Rede einen "Hessenpakt gegen soziale Spaltung". Das Land brauche "einen Kurswechsel in der Sozialpolitik".

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) würdigte den Verband als "starke Stimme für die Schwachen" und überreichte sechs verdienten VdK-Mitgliedern den Ehrenbrief des Landes Hessen. Der VdK Hessen-Thüringen sei seinen rund 260 000 Mitgliedern "eine tragende Säule des Sozialwesens und vor allem unserer Gesellschaft".

