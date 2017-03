Was denken die Menschen? Im neuen hr-Fernsehformat "Engel fragt" werden Fragen nach dem Sinn gestellt - es bleibt Zeit zum Nachdenken und für die Antworten.

Wie hält man eine schwere Krankheit aus? Was ist Nächstenliebe und hat sie eine Obergrenze? Philipp Engel, Leiter der Redaktion Kirche und Gesellschaft im hr-Fernsehen, mischt sich in der neuen hr-Fernsehsendung "Engel fragt" unter die Menschen – trifft sie an gewöhnlichen und ungewöhnlichen Orten. Dort stellt er den "Experten des Alltags" Fragen, die sonst zu kurz kommen - und nimmt sich Zeit für die Antworten.

hessenschau.de: Herr Engel, um welche Fragen dreht sich die neue Sendereihe?

Philipp Engel: Zum einen um die großen Fragen: Wie gehe ich um mit Gefühlen, mit Verlust, Krankheit, Tod, dem Leben? Was kommt davor, was kommt danach? Wie glückt unser Leben bzw. wie hält man das alles aus? Es interessieren uns aber auch Fragen, die für das Zusammenleben der Gesellschaft aktuell relevant sind - wenn man so will "Wertefragen". Zum Beispiel: Braucht Nächstenliebe Obergrenzen? – Thema einer unserer nächsten Sendungen.

hessenschau.de: Was steckt in einem Thema wie diesem?

Engel: Wahnsinnig viel! Etwa was wir unter dem altertümlichen Begriff "Nächstenliebe" verstehen. Ist der Begriff überhaupt noch interessant für uns? Oder ist uns der Nächste längst egal, weil wir oft nicht mal mehr genug Zeit für uns selbst haben? Ich habe neulich einen Leserbrief gelesen, da schrieb ein Mann in einer christlichen Zeitschrift: "Nächstenliebe heißt für mich, dass ich meinen Nächsten lieben soll. Der Flüchtling aber ist nicht mein Nächster!!!". So kann man das natürlich auch sehen. Und die "Obergrenze" – auch so ein Schlagwort. Hier wird es richtig spannend: Gibt es bei der Nächstenliebe eine Obergrenze? Einen Punkt, an dem der Einzelne oder die Gemeinschaft überfordert ist? Bestimmt gibt es den. Aber wo liegt er und wer legt ihn fest?

hessenschau.de: Was, wenn die Antworten irritieren?

Engel: Dann erlaube ich mir, noch mal höflich nachzufragen. Weil ich keine Phrasen hören will, sondern erfahren möchte, wie Menschen das für sich ganz persönlich beantworten. Neulich sagte mir ein Mann, nachdem ich mich bei ihm für seine Bereitschaft, zu antworten, bedankt habe, er müsse sich bei mir bedanken, denn aufgrund der Fragen hätte er das erste Mal wirklich über diesen Punkt nachgedacht.

hessenschau.de: Wann wurde es denn immer besonders spannend?

Engel: Bei sehr persönlichen Fragen. Mich interessiert in der Sendung ja weniger, wie Menschen über Pegida im Allgemeinen oder Donald Trump im Speziellen denken. Mich interessiert eher, ob sie selber manchmal wütend sind. Und wenn ja, wann und worauf oder auf wen sie Wut haben. Wie sie mit ihrer Wut umgehen. Und warum sie so damit umgehen und nicht anders. Und ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie bereitwillig und offen die Menschen mit mir reden. Es ist gar nicht so schwierig, ins Gespräch zu kommen, wenn man die Menschen nicht überrumpelt oder bedrängt, sondern offen und locker mit ihnen spricht.

hessenschau.de: Was macht das mit Ihnen persönlich?

Engel: Manchmal bin ich richtig berührt. Für die Sendung "Wie hält man das aus?" war ich im Krankenhaus bei einer Frau, die wirklich sehr schwer krank war, und ich habe sie gefragt, wie hält man sowas bloß aus? Dann erzählt sie mir, wie schön das Leben ist, wenn man nur die richtige Einstellung entwickelt: Auf das schaut, was geht. Und das loslässt, was nicht mehr möglich ist. Eine sehr buddhistische Einstellung. Sie hat mir eine ganz neue Sichtweise eröffnet, das hat mich nachhaltig beschäftigt. Wenn dieser Effekt auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern eintritt, wäre viel erreicht.

hessenschau.de: Welche Idee steckt denn hinter dem neuen Format?



Engel: Die Idee ist: Wir denken uns in der Redaktion eine spannende Frage aus, ich ziehe damit los und suche nach Antworten. Am Ende entsteht eine Art Roadmovie, immer durch eine andere hessische Stadt. Die ihrerseits möglichst etwas mit dem Thema zu tun haben sollte.

hessenschau.de: Warum eine Sendung in Form von Fragen?



Engel: Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Zum einen gibt es immer weniger Orte, an denen wir uns austauschen können über das, was uns wirklich bewegt, was uns eint oder auch trennt. Für Vereinsleben und den Stammtisch: keine Zeit mehr. Auf Kirchengemeinde: keine Lust mehr. Parteien sind für die meisten eh' "out". Jeder "wurstelt" nur noch so vor sich hin. Die Gesellschaft zerfällt in lauter oft frustrierte Einzelkämpfer. Mich interessiert aber, ob es da noch etwas gibt, was uns zusammenhält. Werte, Ansichten, Gefühle, die wir als Gesellschaft teilen. Und wenn wir die Ansichten des anderen nicht teilen, dann ist es doch gerade wichtig, die andere Sichtweise aufs Leben kennenzulernen. Deshalb stelle ich Fragen. Um Antworten zu provozieren, um Gespräche in Gang zu setzen, die über das Wetter und allgmeine "Bla bla" hinausgehen.

hessenschau.de: Auch das Vorgänger-Format "Horizonte" hat sich mit ähnlichen Fragen wie „Engel fragt“ beschäftigt ...

Engel: ... aber meistens in Form von Studiogesprächen mit Experten. Ich habe nichts gegen Experten, sie können auch in der neuen Sendung gerne mal auftauchen. Mich aber interessiert mehr die Alltags-Soziologie: Was denken die "Experten des Alltags" draußen im Land? Das Gute ist ja: Wir stellen Fragen, zu denen viele Leute etwas aus ihrem Leben erzählen können.

Das Gespräch führte Daniela Sommer.

Sendung: Engel fragt, hr-Fernsehen, 7.3.17, 22.45 Uhr