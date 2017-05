Nachdem ein Arzt vehement gegen die Abschiebung eines Kosovaren protestiert hat, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft gegen ihn - wegen eines von drei angezeigten Delikten.

Die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt gegen Bernd Gallhofer, Direktor der Psychiatrie am Uniklinikum in Gießen, der im März gegen die Abschiebung eines mutmaßlich psychisch kranken Asylbewerbers protestiert hatte. Dies teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Es gehe um den Anfangsverdacht der Beihilfe zum Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz.

Insgesamt hat der Wetteraukreis drei Strafanzeigen gegen den Arzt gestellt - auch wegen Verstoßes gegen die ärztliche Schweigepflicht sowie wegen versuchten Betruges. In den letzten beiden Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft derzeit nicht. Zuerst hat der Gießener Anzeiger über die Ermittlungen berichtet.

Trubel im Landtag

Aktuell werten die Ermittler Krankenunterlagen aus und befragen Zeugen. Der Fall um den 32 Jahre alten Asylbewerber aus dem Kosovo hatte im März hohe Wellen geschlagen. Gallhofer hatte der Kreisbehörde vorgeworfen, den aus seiner Sicht suizidgefährdeten Mann unter einem Vorwand in die Verwaltung nach Friedberg bestellt zu haben. Dort sei er dann festgenommen und schließlich abgeschoben worden.

Der Kreis wehrte sich gegen den Vorwurf und verwies zudem darauf, dass der Mann nach einem Gerichtsurteil ausreisepflichtig war und in seiner Heimat behandelt werden konnte.

Der Fall hatte auch den Landtag in Wiesbaden beschäftigt. Die Vorsitzende der Linksfraktion, Janine Wissler, hatte die Vorgehensweise als "perfide" bezeichnet und nannte sie einen weiteren Tabubruch "in einem Wettbewerb der Schäbigkeiten". Währenddessen war es zu einem kleinen Eklat gekommen, als SPD und CDU aneinander gerieten und die Sitzung unterbrochen werden musste.