ESA-Astronaut Matthias Maurer am Donnerstag in Darmstadt. Bild © picture-alliance/dpa

Deutschland hat einen neuen Astronauten: Matthias Maurer. Am Donnerstag präsentierte sich der 46-Jährige bei der ESA in Darmstadt. Wir stellen ihn in zehn Zitaten vor.

Deutschland hat neben Alexander Gerst einen zweiten Astronauten bei der europäischen Raumfahrtagentur ESA: Matthias Maurer. Am Donnerstag stellte sich der 46-Jährige im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt den Fragen der Journalisten.

Wann Maurer auf seine erste Mission geschickt wird, steht in den Sternen. Dass er darauf brennt, war in jeder seiner Antworten zu hören - hier eine Auswahl:

Matthias Maurer über ...

... das Gefühl, jetzt ESA-Astronaut zu sein:

"Ein unglaubliches Gefühl, die Aussicht zu haben auf einen eigenen Raumflug."

... ein Highlight seiner Astronauten-Ausbildung:

"16 Tage lang habe ich zusammen mit anderen Astronauten und Wissenschaftlern auf dem Meeresboden gelebt und geforscht - 10 km vor der Küste von Florida (USA) im Atlantik in 20 bis 30 Metern Tiefe. Wir haben uns wie auf einem anderen Planeten gefühlt."

... das erste Mal, dass er daran dachte, ins Weltall zu fliegen:

"Faszinierend fand ich das schon immer. Als Kind habe ich verfolgt, wie Ulf Merbold in den Weltraum geflogen ist. Die D1- und D2-Missionen habe ich aufgesaugt.

Aber der Wunsch, Astronaut zu werden, ist bei mir ein Erwachsenen-Traum. Das vereint alles, was mich anspricht und fasziniert: Wissenschaft, Technologie, Teamarbeit und natürlich eine ganz ordentliche Prise Abenteuer."

... die Zukunft der Raumfahrt:

"Gegenwärtig gibt es noch viel zu wenig Flugmöglichkeiten. Aber in Zukunft wird sehr viel mehr zur Verfügung stehen. In Zukunft wird es kommerzielle Anbieter geben - und es ist ein wachsender Markt.

Ich bin sicher, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft so weit in den Weltraum fliegen werden oder so regelmäßig, wie es zu Anfangszeiten der Flugzeuge auch der Fall war."

... das letzte Buch, das er gelesen hat:

“Als Astronaut gibt es so ein bisschen Pflichtlektüre: 'Der Marsianer' (von Andy Weir, d. Red.) war das letzte, was ich gelesen habe."

Maurer im Trainingszentrum der ESA in Köln Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

... Flüge zum Mars:

"Während meiner Zeit als aktiver Astronaut werde ich das wohl nicht mehr erleben. Für eine Reise zum Mars brauchen wir mit Sicherheit noch 20 bis 30 Jahre."

... neue Flüge zum Mond:

"Ich bin mir sicher, dass ich es als aktiver Astronaut erleben werde, dass wir wieder zum Mond fliegen. Ob ich selbst dabei sein werde, den ersten Fuß auf den Mond setzen werde, ist eine andere Sache. Aber ich kann auf jeden Fall meinen Beitrag leisten."

... Wünsche und Träume:

“Momentan ist ein Flug zur Internationalen Raumstation ISS das realistischste Ziel. Die Roadmap der ESA sieht ja auch vor: Flüge zum Mond und dann zum Mars. Für den Mond könnte ich mich wirklich sehr begeistern."

... die Eindrücke seiner Kollegen, die im All waren:

"Alle kommen hellauf begeistert zurück. Die Eindrücke sind so vielfältig. Vielen fehlen die Worte. Alle sind fasziniert vom Blick auf die Erde und ins Universum."

... seinen deutschen Kollegen, ISS-Astronaut Alexander Gerst:

"Er hat die Begeisterung in Deutschland und Europa für die bemannte Raumfahrt durch die sozialen Medien ganz stark angereizt. Ich bin Alexander zu Dank verpflichtet. Auch durch die großen Leistungen meiner Kollegen wurde das ISS-Programm verlängert."