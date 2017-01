Seit 50 Jahren betreibt die ESA in Darmstadt ihr Kontrollzentrum ESOC. Auch im Jubiläumsjahr wird es weitere Satellitenstarts zur Erdbeobachtung geben - und viele Veranstaltungen für Raumfahrt-Fans.

Die Raumfahrt-Kontrolleure der ESA bereiten sich auch in diesem Jahr auf Erdbeobachtungsmissionen vor. Dazu sollen drei weitere sogenannte "Sentinel"-Satelliten ("Wächter"-Satelliten) für das EU-Programm "Copernicus" gehören, sagte der ESA-Direktor für Missionsbetrieb, Rolf Densing, am Dienstag bei der Vorstellung des Programms für 2017. Das Kontrollzentrum ESOC in Darmstadt ist für den Betrieb der ESA-Satelliten verantwortlich.

Drei "Sentinel"-Starts in 2017

"Das 'Copernicus'-Programm liefert täglich Daten, die für das Wetter gebraucht werden", sagte Densing. "Das sind auch Meeresbewegungen etwa für Schiffe und auch Erntevorhersagen." Die so gesammelten Informationen sollen Politikern, Unternehmen, der Landwirtschaft oder Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden.

Im März soll der Satellit "Sentinel-2B" starten und Aufnahmen von Landflächen liefern. Mitte des Jahres wird der Start von "Sentinel-5P erwartet, der die Atmosphäre beobachten soll. Ab November soll schließlich "Sentinel-3B" Ozeane beobachten. Gesteuert und überwacht werden alle drei Satelliten im Darmstädter Kontrollzentrum ESOC.

Bahnbrechendes Programm zur Erdbeobachtung

Vier dieser Satelliten sind derzeit schon im All unterwegs. Auch sie sollen unter anderem die Ozeane im Blick haben und die Temperatur der Meeresoberfläche messen. Der erste "Sentinel"-Satellit des "Copernicus"-Programms hob im April 2014 ab.

Experten und Politiker sprachen zu dessen Start von einer neuen Ära und einem Qualitätssprung in der Erdbeobachtung. Helfen könnten diese Möglichkeiten etwa bei der Koordination von Katastrophenhilfe oder der Beobachtung der Entwicklung von Klima und Städten. Es gibt allerdings auch Kritik: So könnten auch Flüchtlingsströme mit den Geräten erfasst werden - und diese Bilder dann möglicherweise zur Abwehr von Flüchtlingsbewegungen genutzt werden.

Weitere Informationen 50-jähriges Jubiläum des ESOC Seit 1967 ist das Kontrollzentrum in Darmstadt für den Betrieb sämtlicher ESA-Satelliten verantwortlich. Vor 50 Jahren arbeiteten dort etwa 90 Menschen, inzwischen sind es rund 900. Nach Angaben des ESOC (European Space Operations Centre) wurden bislang 60 Satelliten der ESA betreut. Das ESOC sei aber mehr als nur der Kontrollraum, sagte der ESA-Direktor für Missionsbetrieb, Densing. "Wir planen ganze Missionen." Eines der spektakulärsten Projekte war die "Rosetta"-Mission. Zwei Jahre lang hatte die Sonde den Kometen Tschuri durch unser Sonnensystem begleitet, spektakuläre Fotos geschossen und Daten gesammelt. Am 30. September ließ die ESA Rosetta kontrolliert auf dem Kometen abstürzen. Ende der weiteren Informationen

Rosetta-Ausstellung zum Jubiläum

Das 50-jährige Jubiläum soll groß gefeiert werden: Im September soll es einen Tag der offenen Tür im ESOC geben, an dem die Besucher den Raumfahrt-Experten bei der Arbeit über die Schulter schauen und den Haupt-Kontrollraum besichtigen können. Bei einer anschließenden "Nacht der Sterne" können die Besucher einen Blick in den Weltraum wagen.

Letzte Ruhestätte für Raumsonde Rosetta: Die Oberfläche von Komet Tschuri Bild © Esa

Außerdem planen die Darmstädter eine große Ausstellung rund um Kometen und die spektakuläre Rosetta-Mission. Ab April soll im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt unter anderem ein Modell des Kometen Tschuri zu sehen sein.