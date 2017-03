Die Staatsanwaltschaft Frankfurt verdächtigt einen Syrer, einen Terroranschlag geplant zu haben. Der Ex-Student der TU Darmstadt sitzt in U-Haft. Er war bereits vor einem Jahr ins Visier der Ermittler geraten.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Frankfurt hat der 36-jährige Malik F. einen Terroranschlag in Deutschland geplant. Der Syrier soll sich 2014 aus dem Internet eine Anleitung für den Bau einer Bombe herunter geladen haben. Außerdem habe er sich übers Internet eine Anleitung für den Bau eines Schalldämpfers für ein Gewehr besorgt.



Beides sei geschehen, "um dann mit diesen Sprengkörper bzw. Waffen aus radikal-islamistischen Motiven einen Anschlag auf in Deutschland lebenden Menschen durchzuführen", sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, Nadja Niesen, am Freitag in hr-iNFO.

TU Darmstadt wirft Malik F. raus

Die Festnahme erfolgte bereits im Februar 2017 in der Wohnung des Tatverdächtigen in Weiterstadt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft leistete er dabei keinen Widerstand. Das Notebook mit den entsprechenden Anleitungen war den Ermittlern bereits bei einer vorausgegangenen Durchsuchung in die Hände gefallen.



Der Strafverteidiger von Malik F. hält den Vorwurf für konstruiert. "Es gibt keine Beweise, dass mit dieser Anleitung eine Bombe gebaut werden sollte", so Ali Aydin. Der Gesamtkontext, in dem sich sein Mandant befinde, würde ihm negativ ausgelegt.

Aydin meint damit ein zweites Verfahren, das die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen Malik F. führt. Dabei geht es um Ermittlungen "wegen des Verdachts der Werbung um Unterstützer und Mitglieder für die ausländische terroristische Vereinigung, die sich selbst Islamischer Staat nennt", sagte Alexander Badle, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft.



Malik F. soll über Facebook und Youtube Propaganda für die Terrororganisation verbreitet haben. Dafür hatte ihn die TU Darmstadt im Februar 2016 herausgeworfen. Malik F. wollte an der Hochschule eine Promotion im Fach Mathematik beenden.

Verteidiger: "Eventuell eine Dummheit"

Für Verteidiger Aydin mag es zwar "eventuell eine Dummheit" sein, dass sein Mandant seine Position so offen im Internet kundtue. Allerdings müsse man die Grenzen zur Meinungsfreiheit sehr eng ziehen. "Wenn Malik F. als Syrer einen ganz anderen Einblick in den syrischen Bürgerkrieg hat als wir, dann muss man das auch bis zu einer gewissen Grenze respektieren", so Aydin.

Die Anleitung zum Bau einer Bombe sei für die Strafverfolgungsbehörden ein willkommener Vorwand, um Malik F. in U-Haft zu bringen. Für Aydin ein Beleg für die härtere Gangart, die die Justiz seit dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt eingeschlagen habe. Der Begriff des "Gesamtkontextes", in dem Verdächtige stehen, würde bis aufs Äußerste gedehnt.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 31. März 2017, 19.30 Uhr