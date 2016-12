Bild © einsatzfotos.tv/Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

Pfarrer Sönke Krützfeld musste vor seiner Rettungstat eine Vollbremsung hinlegen. Bild © einsatzfotos.tv/Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

Im Juli rettete er einer bewusstlosen Autofahrerin auf der A5 mit einem waghalsigen Fahrmanöver womöglich das Leben. Jetzt wird ein Pfarrer aus Darmstadt dafür mit der hessischen Rettungsmedaille geehrt.

Es war eine Szene wie aus einem Actionfilm: Auf der A5 bei Bad Homburg driftet im Juli ein Auto mit über 100 km/h über mehrere Fahrspuren. Die 32 Jahre alte Fahrerin ist ohnmächtig geworden. Jeden Moment kann es zu einem schweren Unfall kommen.

Schnell gehandelt

Hinter ihr erkennt ein evangelischer Pfarrer aus Darmstadt die gefährliche Situation und entschließt sich zu einem waghalsigen Rettungsmanöver. Kurzerhand setzt Sönke Krützfeld seinen Wagen vor das Auto der Frau und bremst es bis zum Stillstand herunter. Dann ruft er die Rettungskräfte.

Mit seinem Einsatz hat der 57-Jährige der Frau möglicherweise das Leben gerettet. Im hr-Interview schilderte der Geistliche, wie er zunächst an einen Verkehrsrowdy dachte und wie er selbst die dramatische Aktion erlebt hat. Die Geschichte hat in der Öffentlichkeit für reichlich Furore gesorgt und viele dankbare Reaktionen von Bürgern hervorgerufen.

"Ein Vorbild an Courage"

Nun will auch das Land Hessen den Retter ehren. Am Mittwoch überreicht Innenminister Peter Beuth (CDU) dem Geistlichen die Rettungsmedaille des Landes Hessen , wie das Ministerium am Montag mitteilte.

"Herr Krützfeld hat ohne Rücksicht auf sein eigenes Leben Verantwortung für einen fremden Mitmenschen übernommen", lobte Beuth. "Er ist somit ein Vorbild an Courage."

Rettungsmedaille für Zivilcourage

Die Hessische Rettungsmedaille wird an Menschen vergeben, die ihr Leben riskieren, um andere zu retten. Bild © Hessische Staatskanzlei

Mit der Hessischen Rettungsmedaille zeichnet das Land Bürger-Engagement und Zivilcourage aus. Sie wird an Menschen vergeben, die sich selbst in Lebensgefahr bringen, um andere zu retten oder um erhebliche Bedrohungen von der Allgemeinheit abzuwenden.

Die Verleihung findet am Mittwoch um 16 Uhr in der Darmstädter Verwaltung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) statt. Dort arbeitet der Oberkirchenrat im Referat Schule und Religionsunterricht.