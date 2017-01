Wurden bis Sonntagnachmittag zum Teil entfernt: Die fremdenfeindlichen Sprüche an einer künftigen Flüchtlingsunterkunft in Pfungstadt.

Wurden bis Sonntagnachmittag zum Teil entfernt: Die fremdenfeindlichen Sprüche an einer künftigen Flüchtlingsunterkunft in Pfungstadt. Bild © www.einsatzreport-suedhessen.de

Unbekannte haben eine Flüchtlingsunterkunft in Pfungstadt kurz vor ihrer geplanten Eröffnung mit fremdenfeindlichen Parolen beschmiert. Das Staatschutzkommissariat ermittelt. Der Bürgermeister spricht von einer "erschreckenden" Tat.

Auf einer Breite von 20 Metern haben Unbekannte nach Polizeiangaben eine künftige Flüchtlingsunterkunft in der Pfungstädter Gambrinusstraße (Darmstadt-Dieburg) mit fremdenfeindlichen Sprüchen beschmiert: "Fuck Islam", "No Refugees", "Go Away" und "Go Home" wurde mit weißer Farbe auf eine Außenwand und die Eingangstüre gesprüht, berichtete ein Polizeisprecher hessenschau.de. Die Schmierereien wurden am Sonntagmittag gegen 11.45 Uhr entdeckt.

Pfungstadts Bürgermeiste zeigt sich beunruhigt

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei derzeit davon aus, dass sich die Tat am Samstagabend gegen zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr ereignete. Das Staatsschutzkommissariat des Polizeipräsidiums Südhessen nahm die Ermittlungen am Sonntag auf. Die Beamten sicherten Reste der weißen Farbe.

Der Bürgermeister von Pfungstadt, Patrick Koch (SPD), zeigte sich gegenüber hessenschau.de beunruhigt. "Es ist schon erschreckend, dass das bei uns passiert ist. Ich möchte das aber auch nicht dramatisieren", sagte Koch. Es bleibe dabei, dass am kommenden Donnerstag (26.1.) die ersten 13 Bewohner die Unterkunft beziehen: Drei Familien mit kleinen Kindern aus Syrien und der Türkei, die bislang in der Gießener Erstaufnahme wohnten.

Er habe außerdem umgehend die Reinigung der Fassade angeordnet, sagte Koch. Als er am Sonntagnachmittag nochmal zu der Unterkunft fuhr, seien die Schmiereien bereits entfernt gewesen.

"Exzellente Flüchtlingsarbeit in Pfungstadt"

Der Rathauschef verwies auf die "exzellente Flüchtlingsbetreuung" in Pfungstadt. Ähnliche Vorkommnisse habe es bislang noch nicht gegeben.

Die ehemalige Gaststätte in der Gambrinusstraße war nach Angaben des Bürgermeisters etwa ein dreiviertel Jahr lang umgebaut worden. "Am Anfang gibt es immer Schwierigkeiten, aber ich hoffe, dass sich die Nachbarn schnell an die neuen Bewohner gewöhnen", sagte Koch.

Die ehemalige Gaststätte bietet 105 Menschen Platz. Insgesamt leben nach Kochs Angaben rund 300 Flüchtlinge in Pfungstadt.