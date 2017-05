Im Streit um die geplante DFB-Akademie auf dem Gelände der Frankfurter Galopprennbahn ist keine Einigung in Sicht. Andere Standorte bringen sich in Stellung – die Stadt Frankfurt wirbt um Geduld, die der DFB nicht mehr hat.

Die Fronten im Streit um die Frankfurter Galopprennbahn sind verhärtet. Anfang Juni befasst sich das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) erneut mit dem Fall, ein Ende des Rechtsstreits ist aber nicht in Sicht. Der Deutsche Fußball-Bund, der auf dem Gelände ein Leistungszentrum bauen will, wird langsam ungeduldig und denkt immer lauter über einen Plan B nach. Interessenten gibt es wohl genug.

Darüber will das DFB-Präsidium auf seiner am Donnerstag beginnenden Sitzung beraten, an der nach hr-Informationen auch Frankfurts Sportdezernent Markus Frank (CDU) teilnimmt. Seine Mission: Beim DFB für Geduld werben. "Ich kann den DFB verstehen. Er will endlich Klarheit. Die wollen wir alle. Aber die Gerichte brauchen nun mal Zeit", sagte Frank vor dem Treffen. Es sei auch nicht klar, ob es in anderen Städten nicht auch rechtliche Auseinandersetzungen gebe.

Der aktuelle Stand im Streit ums Rennbahn-Areal in Frankfurt:

Was will der DFB?

Der DFB will auf dem Gelände der Galopprennbahn für 140 Millionen Euro seine Zentrale mit Leistungszentrum bauen. Die Stadt Frankfurt hatte dem Renn-Klub die Pachtverträge gekündigt und das Grundstück im Stadtteil Niederrad dem DFB vertraglich zugesichert. Doch der Renn-Klub beharrt auf bis ins Jahr 2024 gültige Verträge. Eigentlich sollte das Leistungszentrum bereits 2019 den Betrieb aufnehmen, intern hat der DFB den Termin auf 2020 verschoben.

Viel länger will der Verband aber nicht warten, weswegen er mittlerweile laut über Alternativen nachdenkt und die Stadt Frankfurt unter Druck setzt. Sollte ein Bau in Frankfurt aufgrund der Rechtslage in absehbarer Zeit nicht möglich sein, müsse man sich "nach anderen Geländen umschauen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel dem hr. Man wolle aber auf jeden Fall im Rhein-Main-Gebiet bleiben.

Was will der Renn-Klub?

Das vorderste Interesse des Renn-Klubs ist die Weiterführung des Rennbetriebs. Seit Monaten herrscht auf der Galopprennbahn Stillstand, das Gelände verwahrlost zusehends. Gegen die Kündigung des Pachtvertrags durch die Stadt geht der Klub gerichtlich vor. Er ist der Ansicht, das Gelände mindestens bis zum Jahr 2024 nutzen zu dürfen.

Bild © picture-alliance/dpa

Wie stehen die Chancen auf eine Einigung?

Mehr als schlecht. Die Fronten zwischen DFB und Stadt auf der einen Seite und den Rennbahnbetreibern auf der anderen sind verhärtet. Der DFB hat den Vorschlag des Renn-Klubs, das Gelände gemeinsam zu nutzen, abgelehnt. Das Angebot der Stadt, sämtliche Kosten zu übernehmen, sollte der Renn-Klub seine Klage gegen die Pachtkündigung zurückziehen, lehnte dieser wiederum ab. Denn das würde faktisch das Ende für den Klub bedeuten. "Das ist so, als ob Sie jemandem, der zum Tode verurteilt ist, den Strick bezahlen", begründete Rennbahn-Sprecher Carl-Philip zu Solms-Wildenfels die Ablehnung.

Wie geht es jetzt weiter?

Am 1. Juni könnte es zu einer Entscheidung im Streit um die Galopprennbahn kommen. Dann befasst sich das OLG Frankfurt erneut mit dem Fall. Diese Szenarien sind denkbar:

Sollte die Klage des Klubs auf Fortbestand des Rennbetriebs Erfolg haben, ist das Projekt Leistungszentrum in Frankfurt gescheitert. Der DFB müsste sich auf jeden Fall nach Alternativstandorten umsehen. Das OLG hat bereits angedeutet, dass der Fall am Bundesgerichtshof landen könnte. Das würde den Prozess um mindestens ein Jahr verlängern. Zeit, die sich der DFB nicht nehmen möchte. Auch hier kommt Plan B ins Spiel.

Welche Alternativen zum Standort Frankfurt gibt es?

Medienberichten zufolge hat der DFB bereits mehr als ein Dutzend Angebote aus dem Frankfurter Umland auf dem Tisch liegen. Laut Frankfurter Allgemeine Zeitung und Frankfurter Neue Presse haben dabei vor allem die Standorte Bad Vilbel und Friedberg gute Chancen.

Das Anforderungsprofil des DFB an einen Alternativstandort ist demnach klar: Das Grundstück muss eine gute Anbindung an den Flughafen haben und mindestens 15 Hektar groß sein. Zudem müsste es bereits erschlossen sein, damit der DFB seinen engen Zeitplan einhalten kann. Für das Areal in Bad Vilbel gibt es laut FAZ einen rechtskräftigen Bebauungsplan, auch das Gelände in Friedberg, eine ehemalige US-Kaserne, ist demnach bereits erschlossen.