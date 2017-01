Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist mit dem Ignatz-Bubis-Preis der Stadt Frankfurt geehrt worden. Steinmeier trage mit seinem Einsatz zu einer friedlicheren Welt bei, hieß es in der Begründung.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) überreichte Steinmeier am Dienstag in der Frankfurter Paulskirche die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung.

Die hr-Dokumentation "Bubis - Das letzte Gespräch" zeichnet Ignatz Bubis' gesellschaftliches Engagement nach - über das er in seinem letzten großen Interview 1999 eine bittere Bilanz zog. Die Dokumentation "Bubis - Das letzte Gespräch" finden Sie hier in der ARD-Mediathek . Im hr-fernsehen wird die Doku am Donnerstag, 12. Januar, um 23.15 Uhr ausgestrahlt.

Steinmeier trage mit seinem Einsatz für Menschenrechte, Freiheit und Gerechtigkeit und mit seinem vorbildlichen Wirken für internationale Verständigung zu einer friedlicheren Welt bei, sagte Feldmann. Damit führe er das Streben von Ignatz Bubis hin zum Aufbau einer weltoffenen toleranten Staatengemeinschaft fort.

In seiner Dankesrede rief Steinmeier dazu auf, mit Entschlossenheit für Demokratie zu streiten. Dabei dürfe die Vernunft als Maßstab nicht aufgeben werden. Eindringlich warnte Steinmeier, dass im "Postfaktischen" eine tödliche Gefahr für das pluralistische, demokratische Gemeinwesen stecke.

Deshalb müsse man Populisten genau dort den Riegel vorschieben, wo sie die demokratische Vielfalt aushebeln wollten, wo sie ihre Ansicht absolut setzten, wo Kritik ausgeblendet und Zweifel schon als Verrat diffamiert werde. Steinmeier kandidiert im Februar für das Amt des Bundespräsidenten.

Stichwort: Ignatz-Bubis-Preis

Seit 2001 ehrt die Stadt Frankfurt das Lebenswerk und die Persönlichkeit von Ignatz Bubis (1927-1999) mit einem nach ihm benannten Preis. Der frühere Frankfurter Immobilienhändler war viele Jahre bis zu seinem Tod Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland. Bubis hat vor allem die Ausgrenzung der Juden und auch anderer Minderheiten in der bundesdeutschen Gesellschaft bekämpft.

Die Auszeichnung wird alle drei Jahre vergeben. Erstmals erhielt sie 2001 der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD). 2004 folgte der Limburger Bischof Franz Kamphaus. Im Jahr 2007 war Frankfurts früherer Oberbürgermeister Walter Wallmann (CDU) Preisträger, drei Jahre später die Holocaust-Überlebende und heutige Frankfurter Ehrenbürgerin Trude Simonsohn. 2013 ging die Auszeichnung an das Fritz Bauer Institut, das in Frankfurt den Holocaust erforscht.

