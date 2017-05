Der Stadt Frankfurt läuft die Zeit davon - und womöglich bald auch die DFB-Akademie. Der Prozess vor dem Oberlandesgericht um das Rennbahngelände verzögert sich, weil sich ein Rennklub-Mitglied eine heikle Verletzung zugezogen hat.

Der seit Jahren andauernde Streit um die Frankfurter Pferderennbahn verzögert sich weiter - und ob die DFB-Akademie in Frankfurt gebaut werden kann, wird immer ungewisser. Das Oberlandesgericht hat am Montag mitgeteilt, dass der für den 1. Juni angesetzte Verhandlungstermin auf den 26. Juni verschoben wurde. "Ein Vorstandsmitglied des Rennklubs ist erkrankt", sagte eine Gerichtssprecherin, und sei nicht vernehmungsfähig.

Die Bild hatte bereits am Freitag detailreich berichtet, dass es sich dabei um Carl-Philip Graf zu Solms-Wildenfels handelt, der sich eine Penisruptur, umgangssprachlich auch Penisbruch genannt, zugezogen habe. Solms-Wildenfels ist Vizepräsident des Rennklubs und darüber hinaus auch als ehrenamtlicher Stadtrat für die Bürger für Frankfurt, gewählt über eine gemeinsame Liste mit der AfD, Mitglied des Magistrats der Stadt.

"Ich kann nur fünf bis zehn Minuten lang sitzen"

Er bestätigt im Gespräch mit hessenschau.de, dass er sich bei einem Unfall eine Verletzung zugezogen habe, "die sich mit einer Penisfraktur beschreiben lässt". Er wurde bereits vor zwei Wochen operiert, am Montagnachmittag entscheide sich, ob er noch einmal operiert werde. Es sei gesundheitlich ausgeschlossen, so an der Verhandlung teilzunehmen - "ich kann nur fünf bis zehn Minuten sitzen, dann muss ich mich wieder hinlegen". Abgesehen davon widerspricht er aber den sonstigen, im Bild-Bericht genannten Details darüber, wie dieser Unfall zustande kam - "das hat so nicht stattgefunden".

Carl-Philip Graf zu Solms-Wildenfels Bild © picture-alliance/dpa

Für die Stadt wird der Fall immer mehr zum Ärgernis. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte bereits vor Jahren Pläne veröffentlicht, auf dem Gelände der Galopprennbahn seine neue Zentrale samt Nachwuchs-Leistungszentrum zu bauen. Baubeginn hätte eigentlich im Jahr 2016 sein sollen, die Stadt hatte dem Fußballverband das Gelände vertraglich zugesichert. Doch der Rennbahn-Verein ist der Ansicht, das Gelände mindestens bis zum Jahr 2024 nutzen zu dürfen. Er wehrt sich, unter anderem mit einem - gescheiterten - Bürgerentscheid. Gegen eine erfolgreiche Räumungsklage der Stadt hat der Rennklub Berufung eingelegt, die jetzt vor dem Oberlandesgericht verhandelt wird.

Baudezernent: "Stück aus dem Tollhaus"

Entsprechend verärgert ist daher auch Jan Schneider (CDU), Baudezernent der Stadt Frankfurt. "Das Verfahren wird immer mehr zum Stück aus dem Tollhaus", sagt er. Auch wenn Solms-Wildenfels sich "privat im Wortsinn vergaloppiert" habe, verstehe er nicht, warum dessen persönliche Anwesenheit erforderlich sein soll. Der Rennklub werde schließlich von drei Vorstandsmitgliedern vertreten, und Solms-Wildenfels habe seine Aussage schon gemacht. Er könne sich doch auch telefonisch mit seinen Anwälten beraten.

"Das Gericht hat den gesamten Vorstand geladen", erklärt dagegen die Gerichtssprecherin, und die Anwesenheit sei "in der Prozessordnung so vorgesehen". Der persönliche Eindruck sei wichtig. Auch Solms-Wildenfels sagt, seine Anwesenheit sei erforderlich. Bei dem Prozess geht es um einen Vertrag zwischen Stadt und Rennbahnklub, demzufolge das Mietverhältnis kurzfristig kündbar wäre. Solms-Wildenfels bestreitet aber, das Dokument am im Vertrag genannten Datum unterschrieben zu haben - "da war ich bei einer Kunstausstellung in Miami".

Wie lange hält der DFB noch an Frankfurt fest?

Derweil ist die Frage, wie lange der DFB noch an Frankfurt festhält. Der hatte schon vor Monaten angekündigt, sich nach Alternativstandorten umzusehen - Angebote gibt es reichlich. Baudezernent Schneider sagt zwar, auch dem DFB sei klar, dass er auch bei anderen Standorten "mindestens drei Jahre Vorlauf hat" und ihm auch andernorts Rechtsstreitigkeiten drohen könnten. Derzeit werde ungeachtet des Prozesses bereits mit Hochdruck am Bebauungsplan gearbeitet, der bis Ende des Jahres fertig sein soll. Doch der Fußballverband wird zunehmend unruhig. Auf die Frage, wie lange der DFB noch Geduld mit der Stadt Frankfurt habe, sagte Grindel schon vor drei Monaten: "Nicht mehr lange."

Eigentlich wollte der DFB 2019 den Betrieb in der Akademie aufnehmen. Intern hat man das Datum schon auf 2020 verschoben. Nach einem Treffen zwischen Stadt und Fußballverband vor zehn Tagen sagte der DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius: "Unsere Hoffnung ist, dass zeitnah Rechtssicherheit vorliegt."

Allerdings hat das Oberlandesgericht bereits angedeutet, dass der Fall am Bundesgerichtshof landen könnte. Das würde den Prozess um mindestens ein Jahr verlängern.

