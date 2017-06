Frankfurt will bei der kommenden Bahnhofsviertelnacht keine offiziellen Bordellführungen mehr anbieten. Prostitution dürfe nicht verharmlost werden. Der Huren-Hilfsverein Dona Carmen protestiert.

Die Bahnhofsviertelnächte der Stadt Frankfurt haben sich in der Vergangenheit stets großer Beliebtheit erfreut. Viele Menschen wollten diesen in der öffentlichen Wahrnehmung anrüchigen und von Mythen umwobenen Stadtteil gerne näher kennenlernen.

Amtsleiter: "Verharmlosung der Prostitution"

Welchen Anteil an diesem "Erfolg" dabei die Führungen durch Bordelle und Laufhäuser hatten, lässt sich schwer sagen. Tatsache ist, dass die Besichtigung der Etablissements bislang ganz offizieller Teil der von der Stadt getragenen Veranstaltung war. Doch damit ist jetzt Schluss.

Es werde im offiziellen Programm zur Bahnhofsviertelnacht am 17. August keine Führungen dieser Art mehr geben, stellte Tarkan Akman (SPD) klar. Akman ist Leiter des im Oktober 2016 neu geschaffenen Amts für Kommunikation und Stadtmarketing.

Die Führungen kämen "einer Verharmlosung des Gewerbes der Prostitution und seiner menschenunwürdigen Bedingungen gleich", sagte Akman in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. Sie setzten die dort arbeitenden Frauen einem "unverantwortlichen Voyeurismus" aus.

Umstrittene Broschüre sorgte für Ärger

Mitauslöser dieser Wende dürfte die harsche Kritik sein, der sich die Stadt wegen früherer Bahnhofsviertelnächte ausgesetzt sah. Insbesondere eine im vergangenen Jahr herausgegebene Broschüre der stadteigenen Tourismus und Congress GmbH Frankfurt (TCF) wurde von Frauenrechtsorgansiationen, aber auch von Politikern förmlich zerrissen.

Dort seien Rotlichtbetriebe geradezu angepriesen worden, so die Kritiker. Die Stadt behandele Bordelle wie einen empfehlenswerten Restauranttipp, sagte etwa CDU-Fraktionschef zu Löwenstein in der "Frankfurter Rundschau" . Die TCF verzichtete in der Folge darauf, die Flyer weiter zu verteilen.

Prostitutionsgegner kritisieren Führungen

Auch im Vorfeld der diesjährigen Bahnhofsviertelnacht hatten sich Prostitutionsgegner bereits lautstark zu Wort gemeldet. Der Verein SaveRahab e.V ., der sich gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung einsetzt, forderte in einem Schreiben vom 9. Mai an den Magistrat, die Bahnhofsviertelnacht in der bisherigen Form nicht stattfinden zu lassen.

In dem Brief beschreibt die Vereinsvorsitzende Raya Restel, wie in der Vergangenheit Menschenmassen bei laufendem Betrieb durch Laufhäuser geführt worden seien. Freier seien aus Zimmern von Prostituierten gekommen und hätten sich noch vor dem Publikum die Hose zugemacht. Prostituierte seien über die Führungen nicht informiert gewesen. "Was ist denn heute eigentlich los?" wurde eine Sex-Arbeiterin zitiert.

Prostituierten-Vertreterinnen brüskiert

SaveRahab dürfte sich durch die Entscheidung der Stadt bestätigt fühlen. Auf wenig Gegenliebe stößt sie dagegen bei Dona Carmen, einem Verein zur Vertretung der Interessen von Prostituierten .

Dona Carmen hatte bei den Bahnhofsviertelnächten nicht nur Table-Dance-Schnupperkurse, sondern auch kostenlose Bordellführungen für Frauen durchgeführt. Diese Angebote seien stets von Hunderten von Frauen wahrgenommen worden - ein Publikumsmagnet, mit dem sich das "liberale Frankfurt" gerne geschmückt habe, schrieb der Verein in einer Mitteilung.

Dona Carmen: "Ende der Toleranz"

Nun aber gebe es ein "Ende der Toleranz". Noch im Mai sei Dona Carmen angeschrieben und zur erneuten Teilnahme eingeladen worden. Jetzt habe die Stadt mit einem Federstrich zehn Jahre ehrenamtliches Engagement von Frauen für Frauen beendet.

Der Ausschluss der Sexarbeit von der Bahnhofsviertelnacht sei "Ausdruck neuer Spießigkeit und Verlogenheit". Die Stadt versuche, Prostituierte aus der Gesellschaft auszuschließen und zu Unpersonen zu machen.

Akman bestritt indes, Dona Carmen komplett von der Bahnhofsviertelnacht ausgeladen zu haben. Der Verein dürfe sich gerne mit Diskussionen und Kurzvorträgen in die Veranstaltung einbringen. Mit Bordellführungen sei aber endgültig Schluss.