In Schulen, Unternehmen oder sogar hoch über den Wolken: Beim ersten Frankfurter "Grüne-Soße-Tag" wurde gegessen, was das Zeug hielt. Mit dem angepeilten Weltrekord wurde es aber trotzdem nichts.

Riccardo erkennt sein Kraut. "Es ist rund und sieht ein bisschen aus wie Bambus - aber klein", sagt der zwölfjährige Schüler der Geschwister-Scholl-Schule. Er steht auf dem Paulsplatz unter einem Sonnensegel und schnippelt Schnittlauch. Seine Freunde schneiden die anderen sechs Kräuter, die traditionell in die Frankfurter Grüne Soße gehören: Gartenkresse, Petersilie, Gartenkerbel, Pimpinelle, Borretsch, Sauerampfer. Gemeinsam stellen sie reichlich davon her. Es ist ihr Beitrag zum ersten "Grüne-Soße-Tag".

Frankfurter Schnitzel in hr-Kantine

"Das tolle ist, dass alle sich was haben einfallen lassen", sagt Maja Wolff, Mit-Organisatorin des jährlichen "Grüne-Soße-Festivals" und auch Initiatorin des ersten "Grüne-Soße-Tags". Neben Schulen hätten sich dafür rund 150 bis 200 Gastronomen und über 25 Firmen etwas ausgedacht, sagt sie. Die Lufthansa beispielsweise nahm auf allen Interkontinentalflügen aus Frankfurt Richtung USA und Südamerika sogar Grüne Soße als Vorspeise auf das Menü - geplant waren nach Unternehmensangaben rund 10.000 Portionen.

"Frankfurt als Wirtschaftsstandort muss sich sympathisch zeigen", erklärt Wolff das Marketingkonzept hinter dem inoffiziellen Feiertag. Und natürlich beteiligte sich auch der Hessische Rundfunk (hr) an der Aktion. Den Klassiker Frankfurter Schnitzel mit Grüner Soße und Bratkartoffeln ließ sich auch hr-Intendant Manfred Krupp in der Kantine schmecken: "Die Grüne Soße ist als Kulturgut untrennbar mit Hessen verbunden", meinte Krupp als einer der Schirmherren der Aktion.

Grüne Soße international

Den Organisatoren geht es um noch mehr. Der Mit-Initiator Torsten Müller sagt, man habe etwas schaffen wollen, an dem alle Frankfurter teilhaben können - nicht nur die jährlich etwa 5.000 Besucher des "Grüne-Soße-Festivals". Besonders stolz ist er auf das Event "Grüne Soße der Kulturen" auf dem Roßmarkt. Dort gebe es Frühlingsrollen gefüllt mit Grüner Soße, argentinisches Steak mit Grüner Soße und sein persönlicher Liebling - Ravioli gefüllt mit Grüner Soße.

Dass Grüne Soße internationales Flair versprüht, merkt man schon bei den Schülern. Der zwölfjährige Jonah isst am liebsten afrikanisches Essen. Ein paar Zutaten der Grünen Soße, und ganz besonders das Ei und die Kartoffeln auf dem Teller, passten zur afrikanischen Küche, sagt Jonah. Dann macht er sich über das Ergebnis seiner Schnippelarbeit her. "Schmeckt schon gut", sagt er. Und damit ist er in keiner schlechten Gesellschaft. Grüne Soße gehörte angeblich schon zu Goethes Lieblingsgerichten.

Weltrekord in weiter Ferne

Das angepeilte Aufstellen eines neuen "Weltrekords" ging trotz allen Heißhungers dennoch klar daneben. Nach zwölf Stunden standen am Donnerstagabend um 22 Uhr insgesamt 103.711 Portionen zu Buche. Die erforderliche Bestmarke von 231.775 Portionen, die sich aus einem komplizierten Hochrechnungsmodus des Rekord-Instituts Deutschland ergibt, lag jedoch in weiter Ferne. Schon im nächsten Jahr soll ein neuer Anlauf genommen werden.