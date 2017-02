Der Frankfurter Modedesigner Radames Eger kämpft dagegen, dass Obdachlose frieren müssen. Party-Gäste versorgen ihn dafür mit seinem wichtigsten Arbeitsmaterial: alte Regenschirme.

Radames Eger will mit seiner Arbeit ein Zeichen setzen, sagt er. Und erreichen, dass so viele Menschen wie möglich mitmachen. Der 32-jährige Modedesigner aus Frankfurt bastelt aus Regenschirmen Schlafsäcke für Obdachlose. "Es begann damit, dass ich mit einem Obdachlosen an der Konstablerwache gesprochen habe und er mich nach einem Pullover gefragt hat. Auf dem Weg nach Hause habe ich einen Regenschirm gefunden und kurz darauf mit dem Nähen begonnen."

Geboren und aufgewachsen ist Eger in Brasilien. Er stammt aus einem der Armutsviertel bei Sao Paulo, einer "Favela" - und hatte als Kind selbst kaum etwas anzuziehen. Seit acht Jahren lebt Eger in Frankfurt, nachdem er in Berlin und Paris als Zeitungsausträger und Küchenhilfe gearbeitet hat. Das Schneiderhandwerk hat er in einer gemeinnützigen Einrichtung gelernt, inzwischen hat er ein eigenes Atelier.

Party-Gäste versorgen ihn mit Schirmen

Material für die Schlafsäcke hat er mittlerweile genug. Die Reißverschlüsse schneidet Eger aus alten Kapuzenpullovern heraus, die ihm Leute schenken. Die Schirme bekommt er zum größten Teil von Clubs, wo sie von feiernden Gästen liegengelassen wurden. Mit dem "Tanzhaus West" hat der Modemacher eine Kooperation, bei der Gäste einen Rabatt am Eingang bekommen, wenn sie einen Regenschirm mitbringen und spenden. "Ein Mal kam aber sogar eine Frau zum Kaffeetrinken bei mir vorbei und hat mir 60 Schirme geschenkt", erzählt er.

Die Schlafsäcke sind allerdings nicht sein einziges Produkt. Aber alles, was er entwirft, muss einem Zweck dienen. "Meine Mode muss umweltfreundlich sein", betont er. Außerdem müsse "jedes Teil zwei oder drei Aufgaben erledigen". So gibt es von ihm auch eine "Jacke-Tasche" oder ein paar Shorts, die man als Beutel benutzen kann.