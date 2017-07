Am Freitag startet der G20-Gipfel in Hamburg. Auch viele Hessen werden in der Hansestadt sein - als Polizisten oder Aktivisten. Autonome proben im Frankfuter Ostpark Polizeissperren zu überwinden.

Frauke Distelrath hat dieser Tage viel zu tun: "Wir werden mit Medienanfragen überhäuft", sagt die Attac-Sprecherin. Seit Tage organisiert die Frankfurterin in Hamburg die Medienarbeit der Globalisierungskritiker. Zehntausende Menschen aus ganz Europa wollen gegen den G20-Gipfel protestieren. Auch aus Hessen werden zahlreiche Aktivisten erwartet.



"Es kommt ein Bus aus Frankfurt. Außerdem fährt Donnerstag ein Sonderzug von Basel quer durch Deutschland nach Hamburg. Der macht auch in Frankfurt Station", berichtet die Attac Sprecherin.

"Ähnlich wie bei der EZB-Eröffnung"

Freitag sollen zahlreiche Aktionen der G20 Gegner in Hamburg stattfinden. Die Mottos lauten: "Neoliberalismus ins Museum" und "Wider dem Wachstumswahn". "Es wird eine freihandelskritische Aktion und eine Aktion gegen Konzerne geben, die mit Tricks dafür sorgen, dass sie keine Steuern auf Gewinne zahlen", erklärt die Attac Sprecherin.



Aber es soll auch Blockaden geben. "Friedliche Blockaden, die zeigen, dass der G20-Gipfel in Hamburg nicht willkommen ist", sagt sie. Es sei klar, wer sich die G20 einlade, der lade sich auch den Protest ein. "Ähnlich wie bei der EZB-Eröffnung 2015 in Frankfurt", erklärt sie.

Hessen schickt 1.000 Polizisten

Zehntausende Demonstranten werden am Wochenende in Hamburg erwartet. Auch 8.000 gewaltbereite Demonstranten sollen darunter sein. Vor diesem Hintergrund werden insgesamt 20.000 Polizisten den Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer sichern.



Alleine 1.000 Polizisten schickt das Land Hessen nach Hamburg. "Das werden wir mit geschlossenen Einheiten der Bereitschaftspolizei machen. Wir unterstützen aber auch mit Wasserwerfern, Tauchern, Polizeibooten, Wasserwerfern und Reiterstaffeln", sagt Hessen Innenminister Peter Beuth (CDU). Zudem hat das Land angekündigt, 20 Haftplätze in der JVA Kassel für G20-Straftäter bereitzuhalten.

Hessen könne diese Ausstattung liefern, da es eins der wenigen Bundesländer sei, das über eine solche Ausstattung verfügt. Die Frankfurter Polizei hat unter anderem Social-Media Manager nach Hamburg geschickt. Sie sollen unter anderem den Twitter-Kanal der Hamburger Polizei während des G20 Gipfels bedienen.

Autonome trainierten im Ostpark

In Hamburg gilt rund um den G20 Gipfel die höchste Sicherheitsstufe. 19 Staatschefs werden erwartet. Unter ihnen die Präsidenten aus Amerika, Russland und der Türkei – Trump, Putin und Erdogan. Inzwischen gibt es Meldungen von ersten Ausschreitungen in der Hansestadt . Das Motto einer linksautonomen Demo lautet: "G20 - Welcome to Hell (Willkommen in der Hölle). Auch im Frankfurter Ostpark, in der Nähe der EZB, haben sich nach Informationen von hr-iNFO Autonome auf die Proteste in Hamburg vorbereitet. Sie haben dort trainiert Polizeisperren zu überwinden.



Aber auch die verschiedenen Polizeipräsidien haben sich vorbereitet und stehen im Austausch untereinander. So hat die Frankfurter Polizei ihre Erfahrungen nach den Ausschreitungen zur EZB-Eröffnung 2015 an andere Dienststellen weiter gegeben - auch nach Hamburg, obwohl die Polizei dort über ausreichend Erfahrung mit Demonstrationen der linksautonomen Szene verfügt.



"Jeder Einsatz muss anhand der Lage neu bewertet werden", sagt Frankfurts Polizeisprecher Andrew McCormack. Eine Standartstrategie gebe es nicht.

Gerangel bereits vor Start des G20-Gipfels: Polizisten beschlagnahmen Zelte in einem Protest-Camp auf der Elbhalbinsel Entenwerder Bild © picture-alliance/dpa

Attac kritisiert Vorgehen der Polizei

"In Hamburg herrscht gerade Polizeirecht", ärgert sich Frauke Dieselrath von Attac. Das Grundgesetz sei in Teilen ausgesetzt. Vor allem das Grundrecht auf Demonstrations- und Versammlungsfreiheit werde massiv eingeschränkt durch ein großflächiges Versammlungsverbot des Hamburger Senats. "Der Protest wird an den Rand gedrängt", beschwert sie sich.



Das Vorgehen der Polizei erinnere sie an die Blockupy-Proteste 2012 und 2013 in Frankfurt. Damals war die Polizei für ihr hartes Vorgehen gegen Demonstranten kritisiert worden. "In Hamburg wird nochmal eine Schippe drauf gelegt", sagt die Attac Sprecherin.

Friedlich demonstrieren will Matthias Winkler aus Darmstadt. Trotzdem will er seinen richtigen Namen hier nicht lesen. "Ich habe noch ein Berufsleben sagt er. Er ist mit einem befreundeten ehemaligen Pfarrer in die Hansestadt gereist. Winkler möchte auf dem "Alternativen Gipfel" im Kulturzentrum Kampnagel über Alternativen zur Politik der G20 diskutieren.



Der Darmstädter hält die G20 für undemokratisch. "Beim G20 Gipfel geht es nicht darum Afrika zu unterstütze", sagt er, "sondern die Tür für Investoren zu öffnen", meint er.

Eis, Süßes und Kaffee für hessische Polizisten

Auch Hendrik Steinack von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen ist in Hamburg. Er betreut die Polizisten, die während des G20 Gipfels Einsatz schieben müssen und versucht für gute Laune zu sorgen. "Wir bringen unseren Leuten mal ein Eis, Süßigkeiten oder einen Kaffee vorbei", erzählt er.



Die Stimmung sei gut, die hessischen Polizisten gut untergebracht. "Oberhalb Jugendherbergsniveau", sagt er. Die Beamten müssten zwar 12 bis 16 Stunden Schichten schieben. Aber nach 3-4 Tagen bekämen sie frei, um sich zu erholen. Überstunden fielen deshalb nicht an.

Schön wäre es, wenn alles friedlich bliebe.

Sendung: hr-iNFO, 06.07.2017, 14.10 Uhr