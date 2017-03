Erst seit einigen Jahren erfährt das Werk des Juristen Fritz Bauer eine öffentliche Würdigung. Seit Freitag erinnert nun auch eine Gedenktafel im Westend an den Mann, der den ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess in Gang brachte.

Er war der Initiator der Frankfurter Auschwitz-Prozesse und brach das Schweigen auch der Justiz über die nationalsozialistischen Verbrechen: Fritz Bauer, in den 1950er Jahren hessischer Generalstaatsanwalt, als Jude selbst ein Verfolgter des Nazi-Regimes. Seit Freitag erinnert an seinem ehemaligen Wohnhaus im Frankfurter Westend eine Gedenktafel an den Juristen und Sozialdemokraten, der sich auch bei der Reform des Justizsystems nach dem Zweiten Weltkrieg engagiert hatte.

"Den Namen Fritz Bauer sollte jedes Schulkind kennen", sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) angesichts der Bedeutung Bauers. Er habe das Schweigen gebrochen, das auch noch zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der bundesdeutschen Gesellschaft herrschte - und er habe den Überlebenden von Auschwitz eine Stimme gegeben.

Von 1957 bis zu seinem Tod im Jahr 1968 wohnte Bauer im Frankfurter Westend in einem Haus in 50er-Jahre-Architektur, das sich im Vergleich zu benachbarten Gründerzeitvillen relativ bescheiden ausnimmt. "Frankfurt verneigt sich vor seinem Mut und seiner Entschlossenheit", ist nun auf der Gedenktafel an dem Haus zu lesen.

Späte Würdigung

Nach seinem Tod 1968 geriet Bauer für lange Zeit in Vergessenheit. Erst in den letzten Jahren erschienen vermehrt Bücher über ihn, das Jüdische Museum Frankfurt widmete ihm 2014 eine Ausstellung. Außerdem entstanden mehrere Filme, unter anderem der mit der Goldenen Lola ausgezeichnete Kinofilm "Der Staat gegen Fritz Bauer". Nach einer Gedenktafel im Römer und einem Denkmal an der Zeil in der Frankfurter Innenstadt ist die neue Gedenktafel die dritte Erinnerungsstätte, die die Stadt in den letzten Jahren geschaffen hat.

