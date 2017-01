Der Druck auf den SV Darmstadt 98 wegen des Engagements von Änis Ben-Hatira für einen salafistischen Hilfsverein wächst. Oberbürgermeister Partsch und Sponsor Entega fordern Aufklärung über mögliche antisemitische Äußerungen im Umfeld des Mittelfeldspielers.

Als Vereinsspitze, Stadtpolitik und Anhänger des Fußball-Bundesligisten am Sonntagnachmittag zusammen kamen, ging es darum, den Platz vor dem Jonathan-Heimes-Stadion nach Karl Heß zu benennen. Heß war bis in die 30er Jahre Präsident von Darmstadt 98 und musste als Jude vor den Nazis ins Ausland fliehen. Doch die historische Gedenkfeier hatte auch eine ganz aktuelle Dimension: "Es gibt einen neuen Antisemitismus, der aus islamistischen und salafistischen Organisationen kommt“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Partsch (Grüne) in seiner Rede.

Auch wenn Lilien-Fan Partsch den Namen des Spielers Änis Ben-Hatira nicht in den Mund nahm, war den Anwesenden klar, wen er meinte: "Dass ein Profispieler für den Verein Ansaar tätig ist, der im Umfeld mindestens des Salafismus zu verorten ist, halte ich für extrem kritisch, und deswegen ist es auf jeden Fall notwendig, das aufzuklären“, sagte der Oberbürgermeister am Rande der Veranstaltung dem hr.

Ant-zionistische Beleidigungen

Anlass für die erneute Aufregung um den Lilien-Spieler boten zwei Posts auf der Facebook-Seite des Spielers, die man als Ausdruck von Antisemitismus verstehen kann. Anhänger Ben-Hatiras hatte nach Recherchen von hr-iNFO Kommentare auf dessen Facebook-Seite gestellt, in denen es um sein umstrittenes Engagement für den salafistisch-extremistischen Hilfsverein Ansaar International ging. Kritiker dieses Engagements wurden in zwei Fällen beleidigt, unter anderem als "dreckiger Zionisten-Hund" oder als "Ratten".

Besonders brisant: Die Einträge wurden von Ben-Hatiras Facebook-Account aus mit "Likes" versehen. Auf Anfrage erklärten die Verantwortlichen der Lilien, sie hätten den Spieler dazu befragt. "Änis Ben-Hatira hat im Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen von Darmstadt 98 betont, dass er diese Posts nicht geliked hat und sich in aller Deutlichkeit von den entsprechenden Inhalten distanziert", hieß es von Seiten des Bundesligisten.

Einer der Facebook-Kommentare auf der Seite von Ben-Hatira Bild © Screenshot hessenschau.de

Sponsor fordert Aufklärung

Doch nicht nur für die Stadtpolitik bleiben damit Fragen offen. Auch aus Sicht des Lilien-Sponsors Entega ist die Erklärung unbefriedigend. Der Energieversorger erklärte auf Anfrage, er erwarte Aufklärung von Verein und Spieler, wer, wenn nicht Ben-Hatira, die Likes gesetzt habe. Man toleriere keine rassistischen oder antisemitischen Positionen, so Entega.

Die neuerliche Zuspitzung der Diskussion um Ben-Hatiras Unterstützung für Ansaar dürfte für Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch nicht gelegen kommen. Einerseits mahnt die Benennung des Platzes nach Karl Heß an die Fehler des Vereins in der Aufarbeitung des Antisemitismus in der Vergangenheit. Andererseits bleibt das Problem Ben-Hatira bestehen. Fritsch blieb da nur der rettende Satz, "dass wir jedwede Form extremistischer, rassistischer Handlungen und Gedankenguts von uns weisen und missbilligen". Zu konkrete Sanktionen gegen Ben-Hatira sagte er nichts.