Wem in seiner Heimat die Todesstrafe droht, wird nicht aus Deutschland abgeschoben: Aus diesem Grund gestehen einige Flüchtlinge nun schwerste Straftaten, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigt.

Die Zahl der Geständnisse von Flüchtlingen über angebliche Verbrechen in ihrer Heimat sei stark gestiegen, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag einen Bericht der Bild . Allein die politische Abteilung der Staatsanwaltschaft eröffnete bereits mehr als 60 Verfahren aus diesem Grund, auch in den Abteilungen für allgemeine Strafsachen und Jugendkriminalität laufen vermehrt solche Verfahren auf.

Nach Auskunft der Sprecherin sind die Ermittlungen sehr schwierig. Die Asylsuchenden würden bei ihrer Anhörung beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sehr vage Angaben machen. In keinem der Verfahren sei der Verdacht so konkret, dass auch Rechtshilfeersuche an die entsprechenden Länder gestellt worden seien. Die meisten Flüchtlinge, die Straftaten gestehen, kommen aus Afghanistan, Pakistan, Somalia oder Syrien. Sie sind weiter auf freiem Fuß.

Zu Taliban-Beteiligung gezwungen?

Häufig würden Flüchtlinge berichten, sie seien psychisch und physisch unter Druck gesetzt worden und zur Beteiligung in Terrororganisationen wie den Taliban gezwungen worden. In zwei Verfahren werde wegen angeblicher Tötungsdelikte ermittelt: gegen einen Heranwachsenden, der angegeben habe, dass er 2011 an einem Raubmord in Pakistan beteiligt gewesen sei, und gegen eine Frau aus Guinea, die bei einer Auseinandersetzung eine andere Frau in den Tod gestoßen haben soll.