Abraham Bar Menachem gilt als Initiator der ersten deutsch-israelischen Städtepartnerschaft. Seine Geburtstadt Gießen ernannte ihn zum Ehrenbürger. Nun ist er im Alter von 104 Jahren in Israel gestorben.

Bar Menachem starb im Alter von 104 Jahren. Bild © Stadt Gießen

Aus Trauer um den am Freitag verstorbenen Ehrenbürger Bar Menachem wehen die Flaggen in Gießen seit Samstag auf Halbmast. Der jüdischen Tradition entsprechend wird Bar Menachem bereits am Sonntag beigesetzt. Oberbürgermeistern Dietlind Grabe-Bolz (SPD) und Stadtverordnetenvorsteher Egon Fritz werden an der Trauerfeier in der Partnerstadt Netanya teilnehmen, teilte die Stadt mit. Die Nachricht vom Tod stammt nach Angaben der Kommune von der Familie Bar Menachems.

"Er hat uns nach all dem Leid, das unser Land ihm, seiner Familie - allen europäischen Juden - angetan haben, die Hand zur Versöhnung gereicht und war damit Vorbild für alle Annäherung und Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden", würdigte die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) das Wirken Bar Menachems.

Vor den Nazis geflohen

1912 in Gießen geboren, flüchtete Avraham Bar Menachem 1934 vor den Nationalsozialisten nach Holland. Später emigrierte er nach Israel und engagierte sich als Oberbürgermeister der Stadt Netanya.

Er selbst sagte, anfangs habe er sich komplett von seinem Geburtsland Deutschland abgekehrt. Später sei er der Überzeugung gewesen, nur Versöhnung bringe auch Versöhnung, sodass er sich seiner ursprünglichen Heimat wieder annäherte und maßgeblich an der Bildung der ersten deutsch-israelischen Städtepartnerschaft im Jahr 1978 mitwirkte.

Für sein Lebenswerk ernannte ihn die Stadt Gießen 1987 zum Ehrenbürger. 2015 erhielt er mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille die höchste Auszeichnung, die das Land Hessen vergeben kann. Er konnte sie bei der Feier im Schloss Biebrich aber nicht persönlich entgegennehmen.