zum Artikel Aufräumaktion : 10.000 Kita-Kinder räumen auf

Mehr als 10.000 Jungen und Mädchen aus 270 Kindertagesstätten haben sich nach Angaben des hessischen Umweltministeriums in Wiesbaden am Dienstag an einer landesweiten Aufräumaktion beteiligt. [mehr]