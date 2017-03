Am Donnerstag begannen die Abiturprüfungen in Hessen.

Am Donnerstag haben die Abi-Prüfungen begonnen. Seit zehn Jahren schreiben die Schüler in einigen Fächern landesweit die gleiche Prüfung. Das Zentralabi ist für manche ein Erfolgsmodell, andere sehen Probleme.

Während Teenager ab Donnerstag wieder über ihren schriftlichen Abitur-Prüfungen schwitzen, ziehen Politik und Praktiker Bilanz des Zentralabiturs in Hessen. Vor zehn Jahren wurde es eingeführt, mittlerweile laufen die Prüfungen weitestgehend reibungslos.

Auf die Unterrichtsinhalte können sich alle verlassen

Eine "Erfolgsgeschichte" nennt das Kultusministerium das Zentralabitur. Der Stellenwert der Prüfung habe sich in den zehn Jahren seit der Einführung deutlich verbessert. Das bestätigten auch die "positiven Rückmeldungen von Seiten der Lehrer".

Weitere Informationen Zentralabitur in Hessen Das Abitur in Hessen ist eine Kombination aus zentralen Prüfungen, die vom Kultusministerium vorgegeben werden und Prüfungen, die Lehrer der einzelnen Gymnasien erstellen.

Zentral geprüft werden alle Leistungskurse und die Fächer des dritten schriftlichen Abiturfaches.

In diesem Schuljahr werden rund 25.500 Gymnasiasten geprüft. Die am häufigsten gewählten Fächer in den schriftlichen Prüfungen sind Mathematik (18.700 Schüler, Pflichtfach), Englisch (11.600), Deutsch (9.400, Pflichtfach) und Biologie (7.700).

Die durchschnittliche Abiturnote im vergangenen Schuljahr lag bei 2,40. Vor zehn Jahren wurde die Durchschnittsnote 2,48 erzielt. Ende der weiteren Informationen

Bei den beiden Lehrergewerkschaften Philogenverband und GEW fallen die Bewertungen unterschiedlich aus. "Ich sehe es mittlerweile als ein großes Verdienst des Landesabiturs an, dass man landesweit eine größere Verlässlichkeit bezüglich der Unterrichtsinhalte hat und gewisse Standards gesichert sind", sagt Reinhard Schwab, Oberstudienrat aus Fulda und Vorsitzender des Pädagogischen Ausschusses im Hessischen Philologenverband.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht diesen Vorteil nicht. "Die Inhalte waren auch schon vor dem Zentralabi in den Lehrplänen sichergestellt", sagt die Vize-Vorsitzende der GEW Hessen, Maike Wiedwald. Sie beklagt, dass sich in der Oberstufe der gesamte Unterrichtsinhalt nur nach den zentral gestellten Aufgaben richte. "Das schränkt die pädagogische Arbeit in der Oberstufe sehr ein. Wir sprechen ausdrücklich nicht von einer Erfolgsgeschichte."

Die Abi-Plakate, die den Schülern Mut machen sollen, hängen an der Wöhlerschule in Frankfurt Am Donnerstag begannen die Prüfungen. Bild © Katrin Kimpel / hessenschau.de

Kultusminister: "Es war nicht fair"

Neben der Verlässlichkeit, also dass die Lehrer sich tatsächlich auch an die vorgegebenen Inhalte halten, ist die Vergleichbarkeit der Leistung das zweite Argument, das die Landesregierung als Verdienst des Zentralabiturs ins Felde führt. Wie schwer oder leicht ist das Abitur in Fulda etwa im Vergleich zu Frankfurt? Bevor es das Zentralabi gab, war das völlig unklar.

"Ich habe selbst noch in einer Zeit Abitur geschrieben, als noch jede Schule, jeder Lehrer seine eigenen Aufgaben gemacht hat", sagt Kultusminister Alexander Lorz (CDU). "Es war ein bisschen das Gefühl, dass das nicht fair ist." Mit dem Zentralabitur sei nun diese Ungerechtigkeit nicht mehr gegeben und die Vergleichbarkeit innerhalb Hessens hergestellt.

"Bessere Vergleichbarkeit ist eine Chimäre"

An diesem Punkt sind Philologenverband und GEW auch nach zehn Jahren noch deutlich anderer Meinung. Es gebe zwar in einigen Fächern einheitliche Aufgaben, aber eben keine einheitlichen, neutralen, anonymen Korrekturen. Die Korrekturhinweise, die es gibt, lege jeder Lehrer anders aus.

"Das Zentralabi ist ein Schritt, um das Niveau, um den Wert des Abiturs zu sichern. Die Vergleichbarkeit ist aber eine Chimäre, immer noch", sagt Schwab vom Philologenverband. Außerdem sei der Anteil der zentral gestellten Aufgaben am gesamten Abitur sehr gering - nur etwa 20 Prozent. Damit sei höchstens ein "kleiner, bescheidener, erster Schritt" in Richtung Vergleichbarkeit getan.

GEW-Vize Wiedwald argumentiert: "Das Zentralabi suggeriert eine Vergleichbarkeit, die tatsächlich nicht gegeben ist." Positiv am Zentralabitur sei eigentlich nur, dass die Lehrer weniger Arbeit hätten, wenn sie die Aufgaben nicht selbst konzipieren müssten, sondern sie vorgelegt bekämen. Darüber freuen könne sich so recht aber niemand.

Nächster Schritt: Bundesabitur?

Um die Vergleichbarkeit - sofern man sie denn sieht - weiter zu verbessern, wird darüber nachgedacht, ein bundesweites Abitur einzuführen. "Wir arbeiten mit dem Abitur-Aufgabenpool daran, dass wir Aufgaben auch länderübergreifend stellen. Diese Tendenz werden wir verstärken", sagt Kultusminister Lorz.

Bislang liegen in diesem Aufgabenpool Prüfungsvorschläge, bei denen sich die Länder bedienen können, es aber nicht müssen. Zumindest einen bundesweiten Abiturvorschlag in einem schriftlichen Prüfungsfach wünscht sich der Philologenverband. "Das wäre dann ein echter Schritt in Richtung mehr Vergleichbarkeit." Aber auf absehbare Zeit, so das Kultusministerium, werde es bei den Zentralabituren auf Landesebene bleiben.

