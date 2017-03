Die Landesregierung will die sogenannten Rechtsstaats-Klassen für Flüchtlinge auch in Zukunft anbieten. Die Kurse wurden mit ehrenamtlicher Unterstützung von Juristen vor einem Jahr eingeführt und stoßen auf breites Interesse.

Heute bleibt die Robe im Schrank: Richter Christoph Eckert steht in Dietzenbach (Offenbach) vor einer Klasse von 16 männlichen Flüchtlingen - er trägt Jeans, Hemd und Sakko. Eine Dolmetscherin übersetzt. Die Themen des Kurses sind zum Beispiel: Was ist ein faires Gerichts-Verfahren? Was bedeutet der Grundsatz: Vor dem Gesetz ist jeder gleich?

Die Teilnahme für die Flüchtlinge ist freiwillig. Dabei geht es beispielsweise um die Rolle von Polizei und Staatsanwaltschaft in Deutschland. Weitere Themen sind die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dazu kommen in diesem Jahr noch das Thema Einkaufen, Verbraucherschutz und Arbeitswelt.

"Dankbar, dass ich mich beteiligen kann"

Richter Eckert geht es darum, zu helfen: "Als damals der große Ansturm kam, hat jeder überlegt, was er machen könnte." Unter anderem für Richter habe sich die Möglichkeit ergeben, im Rahmen der Rechtskurse zu helfen. "Da war ich dankbar, dass ich mich beteiligen kann.“

Weitere Informationen "Fit für den Rechtsstaat" Bei dem Angebot "Fit für den Rechtsstaat" unterrichten über 340 Richter und Staatsanwälte Flüchtlinge ehrenamtlich in Rechtsstaatsklassen. Rund 10.200 Teilnehmer wurden seit Mai 2016 mit den Kursen erreicht. Derzeit finden in 50 hessischen Kommunen regelmäßig Rechtsstaatsklassen mit Rechtspflegern, Richtern und Staatsanwälten als Lehrern statt. In diesem Jahr soll die Wertevermittlung auch in die Kurse der Handwerkskammer Rhein-Main aufgenommen werden . Ende der weiteren Informationen

Mit wem Eckert es in den Kursen zu tun hat, weiß er bis zum Tag selbst nicht. Die Männer vor ihm sind bunt gemischt: manche sind etwas älter, manche etwas jünger. Manche hören gespannt zu, manche lümmeln etwas entspannter in ihren Stühlen.

Einer von ihnen ist Hüseyin aus Syrien, vor anderthalb Jahren ist er nach Deutschland gekommen. Er lernt heute etwas über das Zivil- und Strafrecht, über Justiz und Polizei. Und darüber, wie das mit dem Asylverfahren funktioniert. Auch Unterschiede zu seiner Heimat werden ihm bewusst. "Einen Rechtsstaat gibt es auch in meinem Heimatland", sagt Hüseyin. "Aber da gibt es einen diktatorischen Präsidenten, und deshalb können wir den Rechtsstaat nicht benutzen.“

"Was können wir in Deutschland machen?"

Kurse wie dieser bringen Struktur in den Alltag der Flüchtlinge – einige diskutieren angeregt mit dem Dozenten. Alle wollen sie etwas lernen, so wie Hüseyin: "Weil wir das Recht in Deutschland wissen müssen. Was können wir in Deutschland machen, was können wir in Deutschland sagen?!"

Wer ein Abschluss-Zertifikat haben will, muss sechs Stunden zu unterschiedlichen Themen solche Klassen besuchen. Ein Comic in mehreren Sprachen dient zur Illustration. Die Kurse gehen meistens über zwei Tage, etwas schlauer fühlen sich danach die meisten. Und ein bisschen integrierter – in einem Land, weit entfernt von der Heimat, die sie verlassen mussten.