Innenministerium in Sorge

Ob für Gaspistolen oder Schreckschusswaffen: Die Ordnungsämter in Hessen erlebten 2016 eine außergewöhnliche Nachfrage nach dem Kleinen Waffenschein. Nicht nur der Innenminister ist besorgt.

Mehr Menschen als je zuvor haben sich im vergangenen Jahr bei den Behörden ihrer Stadt oder ihres Kreises den Kleinen Waffenschein besorgt. Ende 2016 registrierte das Nationale Waffenregister nach Angaben des hessischen Innenministeriums 36.700 der Waffenscheine, die den Besitz von Schreckschusswaffen oder Gaspistolen erlauben. Das ist ein Zuwachs um fast ein Drittel gegenüber dem Jahr zuvor.

Beispiele zeigen: Mancherorts ist das Bedürfnis noch deutlich größer gewesen, sich wirksamer als bisher gegen eine Attacke zu wappnen.

In Frankfurt hat sich die Zahl der Kleinen Waffenscheine laut Ordnungsamt innerhalb eines Jahres nahezu verzehnfacht: von 160 im Jahr 2015 auf rund 1.500 im Jahr 2016.

Auf geringerer Basis wuchs im gleichen Zeitraum auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg die Zahl fast um das Zehnfache: von 25 auf 240. Es handelt sich also nicht um ein reines Großstadtphänomen.

In Kassel war der Anstieg noch größer: Aus zuvor 33 wurden 412 Kleine Waffenscheine.

Weniger stark schlug der Trend zum Beispiel in Wiesbaden durch. Im Jahr 2015 gab es hier 960 Kleine Waffenscheine, 1.638 waren es ein Jahr später.

Die Gesamtentwicklung hatte sich schon früh im vergangenen Jahr abgezeichnet. Sie steht zeitlich vor allem im Zusammenhang mit den Ereignissen in der Kölner Silvesternacht 2015 und hielt nicht das ganze Jahr über gleichermaßen an. Der "Boom" sei im Juni vorbei gewesen, heißt es etwa aus dem Kreishaus in Bad Hersfeld. Von den 215 neuen Kleinen Waffenscheinen des Jahres waren dort bis Juni bereits 175 ausgestellt.

Zahlen des Bundesinnenministeriums aus dem Herbst zeugen davon, dass der allgemeine Zuwachs bundesweit noch viel stärker ist. 449.000 Kleine Waffenscheine waren Ende Oktober registriert, zwei Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum.

Silvester und Terror

Der Besitz des Scheins bedeutet nicht zwangsläufig, dass alle Inhaber auch wirklich aufrüsten. Welche Waffenarten bei den Hessen besonders gefragt waren, darüber gibt das Nationale Waffenregister keine Auskunft. Ohne Waffenschein können zum Beispiel "Hundeabwehrsprays" gekauft werden, die zur Selbstverteidigung gegen Menschen nicht zugelassen sind.

Weitere Informationen Voraussetzungen Wer den Kleinen Waffenschein hat, darf so genannte Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen führen, die ein Zeichen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB-Kennzeichen) haben. Landkreise oder kreisfreie Städte stellen den Schein aus. Als Vorausssetzungen, die geprüft werden, gelten das Mindestalter 18 Jahre, Zuverlässigkeit sowie persönliche Eignung. Ende der weiteren Informationen

Allerdings verbuchte auch der Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler (VDB) in Marburg bei allem "Auf und Ab im Verkauf" eine stärkere Nachfrage nach Waffen.“ Auch hier stand die Entwicklung demnach im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen wie der Kölner Silvesternacht, Terroranschlägen und anderen, viel beachteten schweren Straftaten.

Gefühlte und tatsächliche Sicherheit

Die Gewerkschaft der Polizei Hessen (GdP) wertet den Trend als Zeichen eines schwindenden Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung. "Die Bürger merken, dass die Polizei einfach nicht mehr so präsent ist", sagte Landeschef Andreas Grün. Das hessische Innenministerium verweist dagegen auf zusätzliche Maßnahmen wie die Einstellung von 1.000 zusätzlichen Polizisten bis zum Jahr 2020.

Die Kriminalitätsstatistik für 2016 liegt noch nicht vor. 2015 war die Zahl der Straftaten in Hessen nur leicht gestiegen, in Frankfurt ging die Gesamtkriminalität sogar leicht zurück. Ein Plus von sechs Prozent registrierte die Polizei hessenweit bei Einbrüchen. Auf Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen sank die Kriminalität dagegen auf einen historischen Tiefstand. Die Zahl der Straftaten auf diesem Gebiet war demnach um 50 Prozent geringer als vor 20 Jahren.

Weißer Ring warnt vor Selbstbewaffnung

Die hessische Polizei nehme die Sorgen und Ängste der Bevölkerung sehr ernst, sagte ein Ministeriumssprecher zur Zunahme von Kleinen Waffenscheinen. Das Ministerium sieht den massiven Anstieg der Kleinen Waffenscheine aber kritisch und pocht besorgt auf das Gewaltmonopol des Staates. Das Landeskriminalamt (LKA) warnt sogar vor einem gegenteiligen Effekt: Mit Schreckschusswaffen ausgerüstete Menschen könnten sich unvorsichtiger verhalten.

Auch die Opferschutzorganisation Weißer Ring verunsichert der Hang zu mehr Selbstschutz durch Schreckschusswaffen eher. "Das führt nach unseren Erfahrungen nicht zu einer messbaren Erhöhung der Prävention", sagte Landesvorsitzender Patrick Liesching. Derartige Waffen bergen seiner Meinung nach eher die Gefahr, dass die Situation eskaliert.