Das US-Militär richtete drei Beteiligte an den Hadamarer Verbrechen hin. Hier steht der Pfleger Karl Willig am Galgen. Die deutsche Justiz war gnädiger. Das rechte Bild zeigt die Tötungsanstalt und den Rauch der Verbrennungsöfen.

Das US-Militär richtete drei Beteiligte an den Hadamarer Verbrechen hin. Hier steht der Pfleger Karl Willig am Galgen. Die deutsche Justiz war gnädiger. Das rechte Bild zeigt die Tötungsanstalt und den Rauch der Verbrennungsöfen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv), Landeswohlfahrtsverband

Vor 70 Jahren endete der Prozess um die "Euthanasie“-Morde an Tausenden Menschen in der Heilanstalt Hadamar. Den Pfleger Heinrich Ruoff hatte das US-Militär da schon hingerichtet. Sein Enkel ist heute Bürgermeister der Stadt. Ein Interview.

Das Urteil am 21. März 1947 schien hart, was die Hauptangeklagten betraf: Wegen ihrer Beteiligung am Rassewahn-Programm der Nazis mit insgesamt 15.000 "Euthanasie"-Opfern in Hadamar verhängte das Landgericht Frankfurt gegen zwei Ärzte Todesstrafen. Das Pflegepersonal erhielt wegen Beihilfe Haftstrafen zwischen zweinhalb und acht Jahren. Tatsächlich endete die juristische Aufarbeitung skandalös. Alle Verurteilten kamen zwischen 1949 und 1958 frei, durch Begnadigung oder auf Bewährung.

Mit dem Pfleger Heinrich Ruoff war die US-Militärjustiz zuvor weniger gnädig umgegangen. Wie sein Kollege Karl Willig und Klinkchef Alfons Klein wurde er März 1946 als Kriegsverbrecher gehängt, weil unter den Ermordeten auch mehr als 400 polnische und sowjetische Kriegsgefangene waren. Ruoff hatte maßgeblichen Anteil an der täglichen Selektion der neuen Opfer. Der Massenmord von Hadamar und die Beteiligung seines Großvaters beschäftigen Michael Ruoff auf besondere Weise. Der 53 Jahre alte CDU-Kommunalpolitiker ist Hadamars Bürgermeister.

hessenschau.de: Herr Ruoff, als Sie zur Welt kamen, war Ihr Großvater schon fast 20 Jahre lang tot. Wenn Sie an Ihn denken: Wie stellen Sie ihn sich vor?

Michael Ruoff: Es gibt ein Foto, das zeigt ihn beim Spaziergang mit Mantel und Hut. Eine stattliche, bürgerliche Erscheinung. Als Vater soll er streng gewesen sein.

hessenschau.de: Wann haben Sie erfahren, dass er wegen seiner Beteiligung an den Morden in der Tötungsanstalt Hadamar am Galgen hingerichtet wurde?

Michael Ruoff Bild © Stadt Hadamar

Michael Ruoff: Bis zu meinem 15. Lebensjahr wusste ich davon gar nichts. Es war kein Thema bei uns. Irgendwann wurde ich durch Zufall damit konfrontiert. Für die Katholische Jugend in Niederhadamar habe ich damals Ende der 70er Jahre Diskussionsabende mitorganisiert, zu Themen wie Atomkraft, Aufrüstung oder Armut in der Welt. Und dann habe ich einen Abend über die "Euthanasie"-Verbrechen vorbereitet. Die Ankündigung haben meine Eltern im Mitteilungsblatt der Pfarrei gesehen.

hessenschau.de: Wir haben sie reagiert?

Michael Ruoff: Mein Mutter und mein Vater kamen in die Küche und fragten mich, was das solle. Mein Vater, er war Jahrgang 22 und bei der Kriegsmarine gewesen, hat geschwiegen. Nein, er hat wohl gesagt: Damit müsse doch mal Schluss sein. Das gab mir einen ersten Hinweis.

hessenschau.de: Also haben Sie nachgeforscht.

Weitere Informationen Vergast und totgespritzt Die Heil und Pflegeanstalt Hadamar war eine von sechs "Euthanasie"-Tötungsanstalten der Nazis. Von Berlin aus organisiert starben allein 1941 bei der Aktion "T4" mehr als 10.000 psychisch kranke und behinderte Menschen in der Gaskammer der Klinik durch Kohlenmonoxid. Bis kurz vor Kriegsende 1945 tötete das Klinikpersonal noch einmal 4.500 Menschen mit Medikamenten oder durch Mangelernährung. Unter den Opfern waren nun auch Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und deren Kinder, "halbjüdische" Kinder aus Heimen, traumatisierte Überlebende der Bombenangriffe und auch psychisch kranke SS-Männer und Wehrmachtssoldaten. Ende der weiteren Informationen

Michael Ruoff: Das war Anfang der 80er Jahre nicht so einfach. Es gab ja kein Internet. Und in der Hadamarer Buchhandlung gab es dazu bestimmt nichts. Dann hat die Lokalzeitung über Gerhard Kneuker berichtet, einen jungen Sozialarbeiter der Hadamarer Psychiatrie, der die Vergangenheit des Mönchsberg aufarbeiten wollte. Bei einer Verabredung hat er mir auf seiner Terrasse erzählt, welche Rolle mein Großvater aus seiner Sicht damals hatte.

hessenschau.de: Hat Ihnen die Familie nichts sagen können?

"Bürgerliche Erscheinung": Heinrich Ruoff (Mitte, vorne) und andere Angeklagte vor dem US-Militärgericht. Bild © Earl W. Kintner/The Hadamar Trial

Michael Ruoff: Da kam ich nicht weiter. Mein Vater meinte, er sei ja zu der Zeit im Krieg bei der Marine und deshalb jahrelang nicht zuhause gewesen. Ein Onkel sagte: "Da haben wir wirklich genug mitgemacht." Dass sie den Vater einmal in Bruchsal besucht haben, wo er ja dann hingerichtet wurde, hat mir meine Tante erzählt. Aber es ging mir ja nicht alleine so. Keiner der Nachkommen aus der dritten Generation hat es aus der Familie erfahren. Mein Cousin wusste es, weil andere Kinder es auf dem Schulhof ihm erzählten.

hessenschau.de: Was, glauben Sie, konnte die Familie in der Zeit der Verbrechen wissen?

Michael Ruoff: Das habe ich nie erfahren. Für sie ging er vermutlich morgens zum Dienst und kam abends vom Dienst zurück. Es gibt unabhängige Berichte, dass er seinen Lieblingen unter den Kindern in der Anstalt belegte Brote zusteckte. Die Brote ließ er zuhause schmieren. Aber die müssen ja auch den Rauch der Verbrennungsöfen gesehen haben und die grauen Busse, die die Opfer nach Hadamar brachten. So wie es viele in der Stadt damals gesehen haben müssen.

Und das Schweigen nach Kriegsende?

Michael Ruoff: Ich will nicht ungerecht sein und darüber urteilen, weil ich selbst nie in so einer Lage. Vielleicht war das für sie die einzige mögliche Form, so etwas Unfassbares überhaupt zu bewältigen und auch zu bleiben. Sie sind ja hiergeblieben. Mein Vater als Eisenbahner, mein Onkel mit seinem Elektrogeschäft, meine Tante mit Ihrer Gastwirtschaft und dem Saalbau für Vereinsveranstaltungen.

Und Sie sind Bürgermeister geworden. Ist ihre Familiengeschichte eine Belastung?

Michael Ruoff: Nein. Aus der Bevölkerung werde ich kaum einmal darauf angesprochen. Und Sie können davon ausgehen, dass es bei rund 4.000 Einwohnern in der Kernstadt fast jeder weiß. In meinem ersten Wahlkampf war es ein Thema, aber nicht, wenn ich dabei war. Erst hinterher habe ich erfahren, dass es unter dem Tenor lief: Was kann er dafür? Bei der letzten Wahl kam es allerdings zu einer anonymen Mordrohung. Das war sehr primitiv. Jemand wollte mich wegen meines Großvaters zwingen, dass ich nicht mehr zur Wahl antrete. Als ich per Post eine Patrone bekam, erhielt ich am Wahltag sogar Polizeischutz, der Innenminister hat mich angerufen. Wir haben das nicht publik gemacht. Für meine Familie war das sehr belastend.

Hadamar ist international ein Begriff, wenn es um die "Euthanasie"-Verbrechen geht, und ihr Großvater ist einer der Täter. Wie prägt das Ihre Arbeit?

Der Keller der Tötungsanstalt heute: Gaskammer, Sektionsraum und der Platz, an dem das Krematorium (v.l.) stand. Bild © Gedenkstätte Hadamar (2), picture-alliance/dpa

Michael Ruoff: Ich habe eine noch größere Erinnerungsverantwortung als andere, so empfinde ich das. Die monströsen Verbrechen, die auf dem Mönchsberg geschehen sind, müssen präsent sein: ohne Verdrängung oder Beschönigung. Und wer hierher kommt, sollte die Gedenkstätte besuchen, in deren Beirat ich ja auch bin. Aber es lohnt, sich noch mehr in der Stadt anzusehen, das Schloss zum Beispiel. Fürst Johann Ludwig steht für ein anderes Hadamar, eine Stadt des Friedens, der Toleranz und der Bildung. Er hat maßgeblich zum Westfälischen Frieden am Ende des 30-jährigen Krieges beigetragen, er hat Juden nach Hadamar geholt, während sein eigener Vater noch ein schlimmer Judenhasser war. Ich sehe es bei all den rechten Bewegungen derzeit als Aufgabe, dass unser Land nicht abrutscht.

Ist Ihr Großvaters häufig Thema bei Familiengesprächen?

Michael Ruoff: Meine Schwester und mein Cousin haben sich sehr genau informiert. Mein Bruder und ich sind sehr eng an der Sache. Es ist aber nicht so, dass es ein bestimmendes Familienthema wäre. Das liegt auch daran, dass bei uns darüber einfach sehr viel bekannt ist. Ich möchte nicht wissen, wie viele Nachkommen von Tätern es gibt, die noch immer gar nichts wissen. Wenn mein Großvater hätte fliehen können, wüssten wir vielleicht bis heute auch nichts.

Denken Sie manchmal, dass Ihre Familie einfach Pech gehabt haben könnte? Viele Verantwortliche von Hadamar kamen besser davon. Der sogenannte Vergasungsarzt Bodo Gorgaß kam bei einem Pharmaunternehmen unter und führte bis zu seinem Tod 1993, was man eine bürgerliche Existenz nennt.

Michael Ruoff: Oder nehmen Sie den Klinikleiter Adolph Wahlmann, der war nach seiner ursprünglichen Verurteilung zum Tode schon 1953 wieder frei. Aber ich habe das Urteil gegen meinen Großvater trotzdem nie angezweifelt. Wir können doch nicht auf andere Täter zeigen und sagen: Die waren aber noch schlimmer.

Das Gespräch führte Wolfgang Türk.