Studenten haben in Kassel ein Grundstück der Universität mit Villa und Fabrikgebäude in Beschlag genommen. So protestieren sie gegen Leerstand – und kämpfen für ihr eigenes soziales Zentrum. Die Uni will ein schnelles Ende der Aktion.

Sich in einem geschützten Raum politisch und kulturell zu entfalten, mit Gleichgesinnten und ohne Gewinnstreben: In Kassel hat diese linke Utopie neuerdings eine Adresse. In der Villa Rühl, Mönchebergstraße, luden Studenten am Dienstag zu einem Vortrag über ein antirassistisches Wohnprojekt ein und zu kurdischer Folklore. Weitere Veranstaltungen sollen folgen – falls vorher nicht doch noch die Polizei kommt.

Denn die Studenten halten das leer stehende Gelände in unmittelbarer Nähe zur Uni-Hauptverwaltung seit Freitag besetzt. Sie wollen darin ein soziales Zentrum etablieren. "Unsere Villa" heißt die Aktion. An Projekte gegen Diskriminierung ist gedacht, an einen Gratisladen, eine "Küche für alle", an "nicht-kommerzielle Kunst und Kultur".

Geerbt und überlassen

Über das Grundstück mit einem neoklassizistischen Wohngebäude und der benachbarten Fabrik verfügt die Universität nach eigenen Angaben, seit das Land Hessen das Areal 2013 erbte und es der Hochschule überließ. "Es ist ein Skandal, dass unzählige Häuser und Flächen in einer Stadt leer stehen, obwohl dringend Räume für unkommerzielle und selbstorganisierte Projekte gebraucht werden" – so begründen die Besetzer in einer Grundsatzerklärung ihre Aktion.

Auch den knapper werdenden bezahlbaren Wohnraum und die daraus folgenden sozialen Verwerfungen in Kassel machen die Hausbesetzer geltend. Die gleichen Motive führten in jüngster Zeit in Frankfurt wiederholt zu Besetzungen. Als Lehrbeispiel für Spekulationsgewinne durch Leerstand gilt dort ein früheres Uni-Gebäude, in dem vorübergehend das linke "Institut für vergleichende Irrelevanz" Platz fand. In Kassel habe es in den vergangenen Jahren aber keine Besetzungen gegeben, sagte ein Polizeisprecher zum aktuellen Fall.

"Total gut geeignet"

Die Villa Rühl in Kassel Bild © "Unsere Villa"/Für ein soziales Zentrum in Kassel

"Das Fabrikgebäude eignet sich total gut für große Veranstaltungen, Seminare und Workshops“, meint die Kasseler Studentin und Aktivistin Anna Goldmann. Dass fremdes Eigentum in Beschlag genommen wird, hält sie für gerechtfertigt. Schließlich sei das Gelände seit bald 20 Jahren ungenutzt. “Und die Uni hat es bisher auch nicht geschafft, das nutzbar zu machen.“ Die Besetzung sei eher spontan gelaufen, lange Planungen habe es nicht gegeben.

Bis zu 200 Besucher täglich unterstützen laut Goldmann das Anliegen der Besetzer. Auch Nachbarn seien schon da gewesen und freuten sich, dass endlich etwas mit dem Gelände passieren könnte. Zu den Besuchern am Dienstag gehörte nach Angaben der Aktivisten auch ein Uni-Vertreter. Er habe sich vergewissert, dass es noch zu keiner Sachbeschädigung kam. Außerdem versprachen die Aktivisten nach eigenen Angaben, die Villa selbst nicht zu betreten.

Uni spricht von Hausfriedensbruch

Auf Verhandlungen über die Einrichtung eines sozialen Zentrums will sich die Uni nicht einlassen. Die Universitätsleitung erklärt, sie betrachte "das widerrechtliche Eindringen auf das Gelände und in die Gebäude als Hausfriedensbruch" und toleriere es nicht. Anzeige hat die Hochschule bisher aber auch nicht erstattet.

Daher ist die Besetzung auch noch kein Fall für die Polizei geworden, wie ein Sprecher bestätigte. Stattdessen soll nach Uni-Angaben "gesprächsweise geklärt werden, wie man schnell zu einem friedlichen Ende der Aktion kommt".

Schadstoffe und offene Stromleitungen

Das Gelände sei auch aus der Vergangenheit mit chemischen Substanzen kontaminiert, erklärt die Hochschule, und das Gebäude in einem baulich schlechten Zustand. Sanitäre Einrichtungen seien nicht vorhanden, offene Stromleitungen bildeten Gefahrenquellen.

Für das Anliegen der Besetzer könne man zwar "grundsätzlich Verständnis haben", doch die Uni sei der falsche Adressat, um gegen Verteuerung von Wohnraum zu protestieren - zumal die Universität "mit viel Aufwand und Mitteln von rund 4,5 Millionen Euro" derzeit ein Studierendenhaus baue, das Ende 2018 fertig werden soll.

Im vergangenen Sommer hatte die Uni Kassel über eine umfassende Boden-Luft-Sanierung auf dem Gelände der Villa Rühl berichtet. Dort sei unter anderem von 1960 bis Mitte der 70er Jahre eine chemische Reinigung betrieben worden. Durch aus dem Boden dringende Schadstoffe belastete Luft werde abgesaugt. Diese Sanierung werde bis zu 300.000 Euro kosten und "voraussichtlich noch mehrere Jahre andauern“.