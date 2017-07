"Mit Antisemitismus aufwachsen": Beschmiertes und notdürftig verhülltes Mahnmal an der Synagogen-Gedenkstätte in Rödelheim. Die Attacke ereignete sich vergangenen November.

"Mit Antisemitismus aufwachsen": Beschmiertes und notdürftig verhülltes Mahnmal an der Synagogen-Gedenkstätte in Rödelheim. Die Attacke ereignete sich vergangenen November. Bild © Protestfotografie.Frankfurt

Eine Ausstellung wird dreimal beschädigt, ein Mahnmal geschändet, ein Synagogenbesucher verhöhnt: Solchen Anfeindungen sind Juden in Hessen ausgesetzt. Eine Frankfurter Forscherin hat Verbreitung und Folgen von Antisemitismus untersucht - und ist entsetzt.

Die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs, der kleine sichtbare Teil des viel größeren Problems - beim Antisemitismus sind das solche Vorfälle, die von den Medien aufgegriffen werden. In Frankfurt war das vor acht Monaten zum Beispiel die Schändung der Synagogen-Gedenkstätte in Rödelheim, die mit der Parole "Juden sind Verbrecher" beschmiert wurde. Oder der Fall des Mahnmals für die deportierten und ermordeten Juden an der Europäischen Zentralbank, das mit dem Symbol der rechtsextremen "Identitären Bewegung" besprüht wurde.

Und gerade haben Unbekannte schon zum dritten Mal eine Ausstellung des Jüdischen Museums auf dem Rathenauplatz attackiert. Die Skulpturen-Schau erinnert an verfolgte und ermordete jüdisch-deutsche Sportler.

Wenn das die Spitze des Eisbergs ist, wie weit ragt das Phänomen in die Tiefe unserer Gesellschaft? "Antisemitismus ist etwas, mit dem man als Jude in Deutschland aufwächst“, sagt Marc Grünbaum vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Kindern werde das Problem schon durch die ständigen Sicherheitsvorkehrungen bewusst. 1,2 Millionen Euro gibt die Jüdische Gemeinde in Frankfurt jedes Jahr dafür aus: bei Veranstaltungen, Ausflügen oder für Sicherheitsschleusen am Eingang jüdischer Institutionen.

Wie erleben Juden Antisemitismus?

Den Folgen für die Betroffenen ist ein Forscherteam aus Frankfurt und Bielefeld gerade im Auftrag des Bundestags wissenschaftlich nachgegangen. Für den "Expertenrat Antisemitismus" haben sie Juden in ganz Deutschland zu ihren Erfahrungen mit Antisemitismus befragt. Das Ergebnis der im April veröffentlichten Untersuchung: Judenhass ist Alltag und löst tiefe Ängste aus. 60 Prozent der Opfer beunruhigen die Anfeindungen so stark, dass sie schon an Auswanderung gedacht haben.

Eine der Autorinnen der Studie ist Julia Bernstein, Professorin für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences. Sie spricht von einem besorgniserregenden Tenor, der sich in den Interviews für die Studie ergeben habe: "Wenn was passiert, wissen wir nicht, ob wir geschützt werden“, hieß es oft. Viele Menschen jüdischen Glaubens fühlten sich alleine gelassen, weil sie oft auch in ihrem eigenen nicht-jüdischen Umfeld auf Unverständnis stießen.

Anstieg der Straftaten

Die Polizei in Frankfurt registriert einen Anstieg der antisemitischen Straftaten. Im Jahr 2016 waren es 28, ein Jahr zuvor 16. Insgesamt 24 der 28 Straftaten des vergangenen Jahres schreibt die Polizei Tätern zu, die politisch rechts stehen. Islamistische Straftaten gegen Juden tauchen in der Bilanz nicht auf. Ein Übergriff wird als von "Ausländern" verübt eingeordnet, bei drei Straftaten ist der Hintergrund unklar.

Im Jahr zuvor ergab sich ein ähnliches Bild. Meist handelt es sich um den Tatbestand Volksverhetzung. Fälle körperlicher Attacken sind selten registriert worden. 2016 wurde kein Gewaltdelikt bekannt, im Jahr davor eines.

Statistik zeigt nicht das volle Ausmaß

Die Polizeistatistik alleine zeige längst nicht das Ausmaß des Hasses, gibt Professorin Bernstein zu bedenken. Vieles werde gar nicht zur Anzeige gebracht. Die meisten Betroffenen unternehmen demnach nichts gegen Beschimpfungen in der U-Bahn oder auf der Straße. Bernstein hat erfahren: Um kein Risiko einzugehen, verbergen viele ihre jüdische Identität.

Einen "Trend zum Auswandern" kann Marc Grünbaum deshalb aber nicht unter den Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde erkennen. Im Gegenteil: Man kämpfe dafür, dass das Leben in Frankfurt gut möglich sei. In der Stadt blieben Vorfälle auch nicht ohne Reaktion der Gesellschaft, die oft gegen Antisemitismus Stellung beziehe. Frankfurt sei eine Stadt mit wenig Platz für Antisemiten, sagt Grünbaum.

Weitere Informationen Antisemitische Straftaten in Hessen Vom Jahr 2010 bis 2016 wurden in Hessen insgesamt 559 Straftaten mit antisemitischem oder israelfeindlichem Hintergrund bei den Behörden registriert. Das Innenministerium gibt an, dass der Großteil der Taten dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen sei. Insgesamt gab es 33 Verurteilungen, 28 Verfahren endeten in einem Strafbefehl. Für das Jahr 2016 wurden 60 Fälle mit antisemitischem oder israelfeindlichen Hintergrund gezählt, 12 Delikte weniger als im Jahr zuvor Ende der weiteren Informationen

Auch in Kassel ist Antisemitismus für die Jüdische Gemeinde ein wichtiger gewordenes Thema. Um Attacken in ganz Nordhessen zu dokumentieren und Betroffene zu beraten, wurde dort im vergangenen Jahr die Informationsstelle Antisemitismus gegründet. "Man gewöhnt sich daran, dass antisemitische Vorfälle passieren, man rechnet auch damit", sagt Martin Sehmisch von der Informationsstelle.

"Heil Hitler" auf dem Weg zur Synagoge

Das Spektrum reiche von verletzenden Bemerkungen bis zum Verprügeln. Einmal sei jemandem in Kassel auf dem Weg zur Synagoge "Heil Hitler" zugerufen worden. In einem anderen Fall sei ein Gemeindemitglied auf der Heimfahrt nach dem Gottesdienst im Auto von einem anderen Wagen bedrängt worden.

Bei einem der Orte, an denen Antisemitismus besonders auffällig zum Problem geworden ist, handelt es sich der Antisemitismus-Studie zufolge um die Schule. Ein Beispiel, das Bernstein anführt, stammt aus einer 6. Klasse. Ein Mädchen erklärte dem einzigen jüdischen Jungen: "Eigentlich müssten alle Juden getötet werden, aber dich würde ich lassen."

Die Jüdische Gemeinde in Frankfurt überlegt nach Angaben Marc Grünbaums schon, an der jüdischen Schule auch eine gymnasiale Oberstufe einzuführen - um den Schülern auch bis zum Abitur einen "geschützten Raum" zu bieten. Kommt es zu Vorfällen, sucht die Gemeinde mit der jeweiligen Schule das Gespräch. Das gelinge auch immer.

Forscherin Bernstein: "Das ist eine Schande."

Sozialwissenschaftlerin Bernstein hat die Erfahrung gemacht: Manche Schulen hielten das Thema Antisemitismus für gar nicht relevant. Unterstützung werde mit dem Argument abgelehnt, man habe gar keine jüdischen Schüler. Aber Antisemitismus gebe es eben auch ohne die Anwesenheit von Juden, sagt Bernstein. "Begriffe wie 'Mach doch keine Judenaktion‘ haben sich richtig durchgesetzt“, sagt sie. Jüdisch werde dabei mit Unzuverlässigkeit, Betrug, Geiz und Opfer gleichgesetzt - alte antisemitische Vorurteilsmuster.

"Für mich ist es ein Rätsel, wie auch noch 70 Jahre nach dem Holocaust der Antisemitismus salonfähig und 'Jude' ein Schimpfwort ist. Das ist eine Schande", sagt Bernstein. Gerade auf Schulhöfen zeige sich: Antisemitismus kenne keine Tabus.