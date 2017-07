Hamburg erwartet zum G20-Gipfel am Wochenende 8.000 gewaltbereite Demonstranten. Mögliche Straftäter sollen gleich eingesperrt werden, doch dafür reichen die Gefängnisse in der Hansestadt nicht aus. Die JVA Kassel hilft aus.

Zum G20-Gipfel in Hamburg am Wochenende will das Land Hessen die Hamburger Justiz bei der Inhaftierung von Straftätern unterstützen. Ein Sprecher des Justizministeriums teilte auf Anfrage von hr-iNFO mit, dass Hessen dafür 20 Haftplätze in der JVA Kassel vorhalten werde.

Dorthin sollen bei Bedarf in Hamburg einsitzende Straftäter verlegt werden, um in den Gefängnissen der Hansestadt wiederum Platz zu schaffen für mögliche Straftäter bei G20-Gegendemos. Die Vorwürfe gegen die Inhaftierten sollen zügig verhandelt werden.

Die Hamburger Polizei rechnet mit bis zu 8.000 gewaltbereiten Gegendemonstranten aus ganz Europa. Wie aus einer Antwort des Senats der Hansestadt auf eine Anfrage eines Bürgerschaftsabgeordneten hervorgeht, werden wegen des erwarteten Mehrbedarfs an Haftzellen auch Plätze in Justizvollzugsanstalten in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein als Reserve vorgehalten.

Insgesamt halten andere Bundesländer eine Reserve von 120 Haftplätzen vor. Zudem werden in Hamburg selbst eine ehemalige Frauenhaftanstalt mit rund 100 Plätzen vorübergehend wieder in Betrieb genommen und eine Gefangenensammelstelle mit 400 Plätzen eingerichtet.

Außerdem werde Hessen vier Gefängnismitarbeiter nach Hamburg entsenden, um die dortigen Justizbehörden beim Gefangenentransport zu unterstützen, berichtete der Ministeriumssprecher.

Rund 1.000 hessische Polizeibeamte beim Gipfel

Wie Innenminister Peter Beuth (CDU) kürzlich ankündigte, werden auch rund 1.000 hessische Polizeibeamte beim G20-Gipfel im Einsatz sein, ausgerüstet mit Wasserwerfern, Polizeibooten sowie Hubschraubern und einem Flugzeug.

Insgesamt soll das Treffen der Regierungschefs der 20 größten Industrie- und Schwellenländer von bis zu 20.000 Sicherheitskräften geschützt werden. Es sind rund 30 Kundgebungen gegen den Gipfel angemeldet. Die Hamburger Polizei rechnet auch mit gewaltsamen Protesten und ist schon in den vergangenen Tagen mit aller Härte und unter Einsatz von Wasserwerfern gegen Demonstranten und Straßenblockaden vorgegangen .

Sendung: hr-iNFO, 05.07.2017, 7.05 Uhr