Lässt Hessen den Privatschulen zu viel Spielraum beim Schulgeld und benachteiligt damit ärmere Kinder? Eine Studie wirft dem Land einen Verstoß gegen das Grundgesetz vor - das Kultusministerium schweigt dazu.

Viele Kinder aus einkommensschwachen Familien erhielten in Hessen kaum Zugang zu Privatschulen, so die am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung . Die Studie sieht darin einen Verstoß gegen das sogenannte Sonderungsverbot im Grundgesetz - es untersagt privaten Ersatzschulen eine Ungleichbehandlung entsprechend den Einkommensverhältnissen der Eltern.

Verstoß gegen Sonderungsverbot?

Hessen verzichtet laut Studie auf konkrete Vorgaben für die privaten Ersatzschulen und entscheidet in Einzelfallprüfungen über die Höhe des zulässigen Schulgeldes. Dies führt nach Ansicht der Wissenschaftler dazu, dass viele Privatschulen gegen das Sonderungsverbot verstoßen.

Weitere Informationen Grundgesetz, Artikel 4, Absatz 7 "Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist." Ende der weiteren Informationen

So beträgt das durchschnittliche Schulgeld nach Angaben der Studie an den 152 Privatschulen in Hessen 312 Euro pro Monat. Fast jede zweite freie Schule verlangt demnach über 200 Euro, fast jede fünfte Schulgebühren zwischen 300 und 600 Euro. Zudem werde nur in jeder zweiten Privatschule das Schulgeld für Kinder aus einkommensschwachen Familien erlassen.

Hinzu kommen laut Studie verdeckte Schulgebühren. So verlange die Hälfte der Privatschulen eine durchschnittliche Aufnahmegebühr von 500 Euro, 17 Prozent erheben demnach einen verpflichtenden Beitrag für den Förderverein.

Landesregierung bezieht sich auf mittlere Einkommen

Weitere Informationen Auch Berlin macht keine gesetzlichen Vorgaben Nach Aussage der Studie regelt auch Berlin das zulässige Schulgeld nicht auf gesetzlicher Basis. Derzeit erlaubt der Senat demnach für Familien mit einem Bruttojahreseinkommen bis 29.420 Euro ein Schulgeld bis 100 Euro pro Monat. Dies könnten sich aber viele Familien nicht leisten. Ende der weiteren Informationen

Auf Anfrage von hessenschau.de will sich das Kultusministerium aktuell nicht zu den Vorwürfen äußern. In einer Antwort auf eine große Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hatte Minister Alexander Lorz (CDU) aber bereits 2015 zum Thema Schulgeld und Sonderungsverbot an privaten Schulen Stellung bezogen. Demnach zieht die Regierung bei der Berechnung des Schulgelds mittlere Einkommen als Maßstab heran. Ein einheitliches System zur Überprüfung gibt es nicht.

Baden-Württemberg als Positivbeispiel

Als "in weiten Teilen richtungsweisend" führt die Studie dagegen Baden-Württemberg an. Der aktuelle Gesetzentwurf des Landes zur Novellierung seines Privatschulgesetzes werde dem Sonderungsverbot des Grundgesetzes gerecht: Der Entwurf sehe als Grenze für das durchschnittliche Schulgeld 160 Euro pro Monat vor. Zudem werde eine Einkommensstaffelung der Elternbeiträge vorgeschrieben. Sie dürften maximal 5 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betragen.

Sendung: hr-iNFO, 13.7.2017, 14 Uhr