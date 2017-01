Die Zuwanderung nach Deutschland bereitet weniger Menschen Sorgen als vor einem Jahr. Das zeigt der Hessentrend des hr. Gespalten äußern sich die Hessen aber bei der Frage, ob die Integration der Flüchtlinge gelingen wird.

Die Einstellung gegenüber Flüchtlingen in Hessen hat sich geändert. Das zeigt eine Hessentrend-Umfrage des Hessischen Rundfunks. Der Aussage "Es macht mir Angst, dass viele Flüchtlinge zu uns kommen" stimmt derzeit jeder dritte befragte Hesse (33 Prozent) zu, auf knapp zwei Drittel der Befragten (65 Prozent) trifft diese Aussage nicht zu.

Im Hessentrend vor einem Jahr bekam dieser Satz noch 40 Prozent Zustimmung, die Ablehnung lag bei 58 Prozent.

Die Flüchtlingszahlen sind nach Rekordwerten im Jahr 2015, in dem 890.000 Menschen Schutz in Deutschland suchten, wieder rücklaufig. 2016 kamen 280.000 Asylsuchende. Die Meinungsforscher von infratest dimap, die im Auftrag des hr repräsentativ rund 1.000 Menschen in Hessen befragten, sehen in den gesunkenen Zahlen eine Ursache für das veränderte Meinungsbild.

Meinungsforscher: sichtbare gesellschaftliche Spaltung

Sie weisen aber auch darauf hin, dass es in Fragen der Zuwanderung eine sichtbare gesellschaftliche Spaltung gebe. So sähen zwar nun 55 Prozent der hessischen Wahlberechtigten in den Flüchtlingen eine Bereicherung für Deutschland (2016: 47 Prozent). Vier von zehn Hessen (40 Prozent) könnten dies aber nicht erkennen.

Bei der Einschätzung, ob sich die meisten Flüchtlinge erfolgreich integrieren werden, wird die Spaltung noch deutlicher: 49 Prozent der Befragten sind aktuell durchaus der Meinung, dass sich die meisten Flüchtlinge an die Lebensweise und gesellschaftlichen Regeln in Deutschland anpassen werden (2016: 47 Prozent). Nicht dieser Meinung sind 47 Prozent der Befragten (2016: 49 Prozent).

Höhere Bildung = weniger Sorgen

Wie der Hessentrend zeigt, sinken die Sorgen vor den Folgen der Zuwanderung mit der Höhe des Schulabschlusses der Befragten. Während 80 Prozent der Befragten mit Abitur oder Fachhochschulreife der Ansicht sind, dass ihnen die Zuwanderung der vielen Flüchtlinge keine Angst mache, sind es bei den Befragten mit Volks- oder Hauptschulabschluss nur 53 Prozent.

Einen ähnlichen Zusammenhang gibt es bei der Frage nach der Integration: Auch hier sind die Hoffnungen der Befragten mit einem höheren Schulabschluss größer, dass die Integration der meisten Flüchtlinge gelingen wird.

Sicherheitsempfinden gestiegen

Trotz Terrorgefahr und -anschlägen in Deutschland hat sich das Sicherheitsempfinden der Hessen im vergangenen Jahr verbessert. 77 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich auf öffentlichen Straßen und Plätzen derzeit im Allgemeinen sehr sicher oder eher sicher fühlen. Anfang 2016 lag dieser Wert bei 70 Prozent.

Eher unsicher oder sehr unsicher auf öffentlichen Straßen und Plätzen fühlen sich derzeit 23 Prozent der Befragten, 6 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Für Obergrenzen, Transitzentren und Zugang zum Arbeitsmarkt

Wenn auch die Grundstimmung der Menschen in Hessen zur Zuwanderung positiver geworden ist, so wünscht sich die Mehrheit der Befragten klare Regelungen im Umgang mit Asylsuchenden, wie der Hessentrend zeigt:



59 Prozent sprechen sich für eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen aus (2016: 68 Prozent)

83 Prozent sind dafür, dass Flüchtlinge ohne Ausweis so lange in grenznahen Transitzentren untergebracht werden, bis deren Identität geklärt ist

86 Prozent wünschen sich einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge

Behörden-Informationen besser bewertet

Die Befragten bewerten auch die Informationen von Behörden zur Zuwanderung besser als vor einem Jahr. Vor allem die Polizei hat an Vertrauen gewonnen: 56 Prozent der Befragten fühlen sich von ihr angemessen informiert, vor einem Jahr waren es nur 30 Prozent.

Auch die Informationen von Landes- und Bundesregierung sowie von Kommunen wurden besser bewertet. Dennoch fühlen sich die meisten Befragten von ihnen nicht angemessen informiert.

Tageszeitungen und Öffentlich-Rechtliche informieren angemessen

Die Wahrnehmung der Medien in der Berichterstattung über Flüchtlinge blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert: 43 Prozent der Befragten fühlen sich angemessen informiert, 51 Prozent nicht. Am angemessensten informiert fühlten sich die Befragten von Tageszeitungen (63 Prozent), öffentlich-rechtlichem Radio (60 Prozent) und öffentlich-rechtlichem Fernsehen (65 Prozent).

Nicht angemessen über Flüchtlinge informieren nach Ansicht der Befragten Boulevardzeitungen (69 Prozent) und soziale Medien wie Facebook und Twitter (51 Prozent).