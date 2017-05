"Nurflügel"-Projekt überzeugt in L.A.

Ivo Zell ist der Überflieger unter den Jungforschern: Nach Erfolgen auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene hat sich der 18-Jährige aus dem Rheingau jetzt auch zum Weltmeister gekrönt. Sein Projekt könnte die Luftfahrt verändern.

Eigentlich waren die Forschungen von Ivo Zell aus Lorch (Rheingau-Taunus) nur als besondere Lernleistung für sein Abitur an der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim vorgesehen. Jetzt darf sich der 18-Jährige Weltmeister nennen.

Mit der Entwicklung eines "Nurflügel-Flugzeugs" - ein Flieger, der ausschließlich aus Tragflächen besteht - heimste der Hesse einen der drei ersten Preise bei der "International Science and Engineering Fair" in Los Angeles ein. Zell setzte sich in den USA gegen mehr als 1.700 Jugendforscher aus über 75 Ländern durch. Neben Ruhm und Ehre darf sich der Abiturient auch über ein Preisgeld von insgesamt 84.500 US-Dollar freuen.

Aufstieg zum Weltmeister

"Nurflügel gelten als relativ schwierig zu bauen und zu fliegen. Das zu schaffen, war eine persönliche Herausforderung", hatte Zell im vergangenen Jahr im Gespräch mit hessenschau.de erklärt. Damals hatte der Sieger des Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" nach Erfolgen auf regionaler-, Landes- und Bundesebene gerade auch beim EU-Wettbewerb in Brüssel auf sich aufmerksam gemacht und den zweiten Platz belegt. Als Belohnung ging es zur Nobelpreisverleihung nach Stockholm.

Nun also der internationale Durchbruch in L.A.. "Das Abschneiden ist eine großartige Bestätigung für die erfolgreiche Talentförderung, die Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb seit mehr als fünf Jahrzehnten leistet", sagte Sven Baszio von der Stiftung Jugend forscht stolz.

Deutliche Treibstoff-Ersparnis

Mit dem Nurflügel-Flugzeug könnte Zell einen wichtigen ökologischen und ökonomischen Beitrag zur zivilen Luftfahrt geleistet haben. "Man kann einen großen Teil Kraftstoff einsparen, weil der Luftwiderstand und das Gewicht signifikant geringer sind als bei einem konventionellen Flugzeug", meinte der Abiturient, der über sechs Monate hinweg rund 600 bis 700 Arbeitsstunden in die Entwicklung steckte.

Auf 30 bis 35 Prozent schätzt Ivo Zell die mögliche Treibstoff-Ersparnis. Und im Vergleich zu bisherigen Modellen hat der junge Hesse die Form der Tragflächen so verändert, dass das Flugzeug einfacher zu steuern ist. Gut möglich, dass der frisch gebackene Weltmeister seine Idee in den kommenden Jahren weiter perfektionieren kann. Sein großes Studienziel sei die Luft- und Raumfahrt.