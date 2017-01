Zwei Kaffees bezahlen, einen davon "aufschieben" und spenden: Ein neues Hilfsprojekt für arme Menschen hat auch in Hessen Fuß gefasst. Was auf den ersten Blick frappierend einfach und effektiv erscheint, ist gerade professionellen Helfern suspekt.

"Einen Kaffee bitte und noch einen zum Aufschieben", sagt die Frau. Sie steht am Tresen im Café, gibt dem Kellner das Geld für beide Getränke und geht. Der Kellner reicht ihr eine Kaffeetasse - dann nimmt er einen Beleg und wirft ihn in eine Schale. Die Zahl auf dem Kreidebrett wird geändert. Gleichzeitig nippt die Kundin an ihrem Getränk. Vergessen hat sie den zweiten bezahlten Kaffee nicht.

Weitere Informationen "Brot am Haken" Nach dem gleichen Prinzip läuft auch die Aktion "Brot am Haken": Ein Kunde kauft beispielsweise zwei Brote, lässt eins aber "an den Haken hängen". Ein Brett, an dem die Kassenbelege an Schlüsselhaken befestigt werden. Das zweite Brot ginge dann an den nächsten Bedürftigen, der nach etwas "vom Haken" fragt, erklärt Michael Spitzenberger vom gleichnamigen Verein "Brot am Haken" . Ende der weiteren Informationen

Was ungewöhnlich erscheinen mag, ist in manchen hessischen Bäckereien und Cafés beinahe Alltag. Zwei Kaffees werden bezahlt, nur einer gleich ausgeschenkt - der zweite Kaffee wird gespendet, an einen Bedürftigen, der danach fragt. Das ist das Prinzip. Ob der Kunde wirklich hilfsbedürftig ist, kann nicht geprüft werden. Die Schwachstelle des "aufgeschobenen" Kaffees sei aber eine andere, finden professionelle Hilfsorganisationen.

Mehr Bedarf am Monatsende

Der Nächstenliebe-Trend wird auch in Hessen gelebt. Im Kasseler Café Meyerbeer-Coffee kann man seit Sommer 2016 den "aufgeschobenen" Kaffee bestellen. Filialleiter Daniel Kooß verfolgt, wie das Angebot bei den Kunden - meist Studenten - ankommt: "Das Spendenglas ist immer relativ gut gefüllt. Allerdings wird mehr gespendet, als dass etwas Aufgeschobenes bestellt wird."

Zum Ende des Monats steige aber die Nachfrage nach dem Aufgeschobenen im Meyerbeer-Coffee, sagt Kooß: "Dann fehlt das Geld. Bei uns spenden Studenten für Studenten." Gerade Studierende seien die Hauptklientel des Cafés.

Wenig Nachfrage in Marburg

Ein ähnliches Bild im Marburger Café "Die Pause". Rund 20 Kaffees oder andere Getränke würden wöchentlich aufgeschoben, sagt Markus Wedekind, der Inhaber des Cafés. Im Gegensatz dazu werde maximal zweimal wöchentlich nach einem aufgeschobenen Artikel gefragt.

Wieso Bedürftige das Angebot kaum annehmen, kann Wedekind nicht genau sagen. Seine Vermutung: "Ich denke, Bedürftige trauen sich einfach nicht. Weil es zeigt, dass sie sich beispielsweise den Kaffee nicht leisten können."

Das 'outen' als Problem?

Ist der "aufgeschobene" Kaffee vielleicht eher gut gemeint als wirklich hilfreich? Stefan Gillich von der Diakonie Hessen sieht das Problem der "aufgeschobenen" Kaffees darin, dass die Hilfe personalisiert wird: "Die Betroffenen müssen in den Bäckereien als Hilfsbedürftige in Erscheinung treten und sich in ihrer ohnehin meist schwierigen Situation 'outen'." Auch Bernd Krämer vom Caritasverband Marburg sieht darin die Hemmschwelle, die Bedürftige von der Bestellung eines "aufgeschobenen" Kaffees abhält.

Wäre es vielleicht sinnvoller, Bedürftigen gleich Bargeld zu geben statt eines "aufgeschobenen" Kaffees? Keine gute Alternative, findet Krämer: "Zusätzliches Bargeld ist meiner Einschätzung nach im Hinblick auf oftmals bestehende Suchterkrankungen nicht sinnvoll." Außerdem hätten Hilfsbedürftige generell dringendere Bedürfnisse als Brot und Kaffee.

Diakonie empfiehlt Tafeln

Gillich von der Diakonie Hessen empfiehlt: "Anstatt das "Aufgeschobene" direkt im Geschäft an die Bedürftigen weitergeben zu wollen, sollten die gespendeten Brote, Brötchen oder Geldspenden an Einrichtungen gegeben werden, an die sich die Betroffenen dann in einem geschützten Rahmen wenden können." Ansprechpartner dafür seien insbesonders die Tafeln.

Weitere Informationen 16 Lokale mit "Aufschub"-Möglichkeit 242 Dienstleister beteiligen sich nach Rüdigers Angaben an der Aktion des "aufgeschobenen" Kaffees - darunter 16 hessische. Wie die Karte zeigt, befinden sich die meisten in Marburg. Ende der weiteren Informationen

Grundgedanke des "Aufschiebens" sei es, auf einfachem Wege etwas Gutes für Bedürftige zu tun, sagt Saskia Rüdiger, die eine deutsche Website für den Trend des "aufgeschobenen" Kaffees iniitiert hat. Prinzipiell könnten alle Lebensbereiche einbezogen werden, nicht nur ein Becher Kaffee, erklärt die Studentin. Alles was eben im Sortiment sei komme infrage - beim Bäcker auch Backwaren oder Snacks. Selbst ein Fahrradladen biete mittlerweile "aufgeschobene" Reparaturen an - und damit sei keine verzögerte Fertigstellung gemeint.