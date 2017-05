Was passiert, wenn ein Friseur mit afrikanischen Wurzeln zu einem AfD-Stammtisch geht? Und was, wenn ein AfD-Politiker durchs Frankfurter Bahnhofsviertel streift? Die hr-Reportage "Puls 180" bringt Menschen zusammen, die sich sonst nie begegnen würden.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts

Multikulti zwischen Bankentürmen und dem Frankfurter Bahnhofsviertel trifft auf AfD-Mitglieder in der knapp 4.000-Einwohner-Stadt Bad Karlshafen (Kassel). Ein Experiment, das das hr-fernsehen am Dienstagabend um 20.15 Uhr zeigt. Im Mittelpunkt stehen zwei Protagonisten, die zu Beginn völlig ahnungslos sind. Alles was sie wissen ist, dass sie jemanden kennenlernen werden, der ganz anders ist als sie. Und dass sie jeweils einen Tag in der Lebenswelt des anderen verbringen werden.

Auf der einen Seite steht der 51 Jahre alte Friseurmeister Bob aus dem Frankfurter Gutleutviertel nahe des Hauptbahnhofs. Seine Eltern stammen aus Eritrea, aufgewachsen ist er in Kairo, Boston und Frankfurt. Auf der anderen Seite steht Florian. Der 20-Jährige aus der nordhessischen Kurstadt Bad Karlshafen ist im Vorstand der AfD im Kreis Kassel.

Überraschende und schockierende Einblicke

Während der Reportage streift er mit Bob durchs multikulturelle Frankfurter Bahnhofsviertel - im Gegenzug ist Bob zu Besuch bei einem AfD-Stammtisch in Bad Karlshafen. Beide verlassen ihre Lebenswelt - und werden überrascht und schockiert von dem, was sie dort vorfinden.

"Es ist die pure Angst, die ich da drinnen gesehen habe - Angst, vor allem", resümiert Bob nach dem AfD-Stammtisch, während Florian von dem "dreckigen" und "extremen" Bahnhofsviertel sichtlich schockiert ist.

"Wo in Afrika sind Sie beheimatet?"

"Puls 180" zeigt das Zusammentreffen unkommentiert und lässt die Aussagen und Streitgespräche der Protagonisten stehen. "Vor längerer Zeit war es noch möglich, dass eine Frau ohne Sorge abends auf die Straße gehen konnte", sagt da etwa Florian aus Bad Karlshafen. Er kenne keine Frau, die ohne Pfefferspray auf die Straße gehe.

Das stößt gerade bei Bob, dessen Friseurladen nahe des Bahnhofsviertels liegt, auf Unverständnis. Er fragt zurück: "Was gedenkt die AfD für mich als Mensch mit dunklerem Teint zu tun, damit ich mich im Osten frei bewegen kann?".

Der Zuschauer bekommt nicht nur Einblicke in die Gedankenwelt von Bob und Florian, sondern auch in die der AfD-Anhänger. Etwa, wenn beim AfD-Stammtisch über Rassen diskutiert wird oder ein AfD-Mitglied die "Gefährdung durch die Islamisierung" kritisiert - oder wenn beim Stadtrundgang durch Bad Karlshafen eine AfD-Wählerin Bob fragt: "Wo in Afrika sind Sie beheimatet?" und er antwortet: "Ich bin in Frankfurt beheimatet".

Widersprüche, die sich nicht aufheben lassen

In einem Moment zeigt die Reportage die Facetten zwischen den beiden Welten: Wenn Bob Florian damit konfrontiert, dass er selbst Alltagssituationen dazu nutzt, um das AfD-Programm zu thematisieren. "Wenn du mit mir so redest - ich hab das Gefühl, du bist krass geschult worden von denen. Es geht alles um die AfD". Worauf Florian antwortet: "Man übernimmt das schon ein bisschen, das ist klar.“

Am Ende bleiben überraschende Erkenntnisse und einige Kontroversen. Dennoch gibt die Reportage einen unverstellten Einblick in die Gedankenwelt des Friseurmeisters und des AfD-Politikers. Beide erleben Momente, in denen es ihnen die Sprache verschlägt und der Puls steigt. Vor allem aber macht die Reportage ernst mit der Idee, dass Menschen miteinander statt übereinander reden sollten.