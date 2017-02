Nach ersten Massen-Impfkontrollen an einer Berufsschule in Hofheim müssen mehrere hundert Schüler und dutzende Lehrer zu Hause bleiben. Sie haben keinen ausreichenden Masernschutz.

Von rund 2.000 Schülern, Lehrern und Mitarbeitern der Brühlwiesenschule (BWS) in Hofheim wurden am Donnerstag nach einem neuen Masernfall im Main-Taunus-Kreis am Donnerstag der Impfschutz überprüft. Das Ergebnis: Mehrere hundert Schüler und zirka 50 Lehrer müssen vorerst zu Hause bleiben. Ihr Impfschutz sei ungenügend oder unklar, sagte der Erste Kreisbeigeordnete Wolfgang Kollmeier (CDU). Am Vortag war ein Masernfall an der Schule bekannt geworden.

Wegen der Personalausfälle muss die Schulleitung nun den Stundenplan umstellen. Über Details will die Schule auf ihrer Homepage informieren. Die Impfkontrollen des Main-Taunus-Kreises sollen am Freitag fortgesetzt werden. "Damit wollen wir das Risiko senken, dass sich weitere Personen an der Schule anstecken", so Kollmeier. Die BWS wird von 1.800 Schülern besucht, es unterrichten dort 120 Lehrer.

Das Gesundheitsamt schickte für die Kontrollaktion gut zwei Dutzend Mitarbeiter in die Berufsschule. Dafür seien Kollegen aus anderen Ämtern abgezogen worden. "Klassenweise überprüfen diese dann die Impfausweise von Schülern und Lehrkräften", erläutert ein Sprecher der Kreisverwaltung den Ablauf.

Auch Masernfälle an Frankfurter Schule

Wer keinen ausreichenden Schutz oder eine Immunität gegen Masern nachweisen konnte, wurde bis Anfang März vom Schulbesuch ausgeschlossen. Besonders für die Jugendlichen, die gerade in den Vorbereitungen für das Abitur stecken, könnte dies zum Problem werden.

An der Leibnizschule im Frankfurter Stadtteil Höchst müssen bis Freitag noch 31 Schüler und Mitarbeiter nach einem Masernfall in der vergangenen Woche zu Hause bleiben, bestätigte ein Sprecher des Gesundheitsamt Frankfurt. Schulverbote am Dessauer-Gymnasium gebe es aufgrund der "ruhigen Lage" nicht mehr. Neue Masernfälle an beiden Höchster Schulen liegen dem Amt nicht vor. Jedoch gingen zwei weitere Verdachtsfälle außerhalb des Schulkontexts ein.

Im Main-Taunus-Kreis sind bislang sechs Personen an dem hochansteckenden Virus erkrankt. Sie seien inzwischen jedoch wieder gesund. Auch im Lahn-Dill-Kreis kam es zu einem ersten Masernfall. Der Erkrankte arbeitete im medizinischen Bereich des Klinikums Wetzlar, teilte eine Sprecherin mit. Alle Personen, die Kontakt zum Erkrankten hatten, wurden auf einen ausreichenden Schutz gegen Masern überprüft.