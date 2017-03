Ilkay Yücel hat ihren Bruder Deniz im Gefängnis in der Türkei besucht. Nach ihrer Rückkehr sprach sie in der hessenschau über seine Verfassung und das Vorgehen der Bundesregierung.

"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, aber es ist natürlich schwierig, in dieser Situation überhaupt von gut zu sprechen", sagt Ilkay Yücel. Sie hat soeben ihren Bruder Deniz in der Untersuchungshaft besucht. Nach ihrer Rückkehr erzählt sie in der hessenschau am Samstagabend von dem Besuch.

25 Tage lang sitzt der in Flörsheim (Main-Taunus) geborene Journalist Deniz Yücel nun schon in der Türkei im Gefängnis. Die Vorwürfe gegen den Korrespondenten der Zeitung "Die Welt" lauten: "Propaganda für eine terroristische Vereinigung" und "Aufwiegelung der Bevölkerung". Er ist in Einzelhaft, kann nur von seinen Anwälten und einmal pro Woche von Familienangehörigen besucht werden.

"Er hat nur seine Arbeit als Journalist gemacht"

"Die Einzelhaft belastet ihn am meisten", erzählt seine Schwester. Das ständige Alleinsein sei für ihren Bruder "schon fast Folter". Er dürfe zwar an die frische Luft, aber alleine. Den Vorwurf der Terrorpropaganda empfinde er natürlich als absurd. "Er hat ja nur seine Arbeit als Journalist gemacht", sagt Ilkay Yücel. Es sei haltlos, daraus Propaganda abzuleiten.

Ob die Bundesregierung klarer Kante gegen die Türkei zeigen müsse? Yücel sagt, es sei auf alle Fälle wichtig,, die diplomatischen Bemühungen fortzusetzen. "Ich denke, dass genug passiert", sagte sie. Mehr wolle sie nicht sagen - auch aus Angst davor, ihrem Bruder zu schaden.

In Hessen gibt es zahlreiche Solidaritätsbekundungen mit Deniz Yücel - nicht nur vonseiten der Landesregierung und seiner Heimatgemeinde. Immer wieder veranstalten auch Menschen in Hessen und ganz Deutschland Autokorsos für den Journalisten. Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) wollte Yücels Haft bei ihrer Türkeireise an diesem Sonntag "in nicht-öffentlicher Form" ansprechen.