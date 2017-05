Auch den "Internationalen Tag der Pressefreiheit" wird der Journalist Deniz Yücel am Mittwoch in türkischer Haft verbringen. Seine Familie in Flörsheim ist verzweifelt. "Manchmal scheint es hoffnungslos" sagt Yücels Schwester im hessenschau.de-Interview.

Die Vorwürfe sind gravierend: "Propaganda für eine terroristische Vereinigung" und "Aufwiegelung der Bevölkerung" werfen ihm die türkischen Behörden vor. Seit über 70 Tagen sitzt Deniz Yücel, der Türkei-Korrespondent der "Die Welt", in der Türkei im Gefängnis - ohne richterlichen Beschluss. In Deutschland gab es seither zahlreiche Solidaritätsaktionen für Yücel, darunter auch in seiner Heimatstadt Flörsheim.



Vor wenigen Tag hat der inhaftierte Journalist für seine Arbeit den Theodor-Wolff-Preis erhalten. Zum "Internationnalen Tag der Pressefreiheit" hat hessenschau.de mit Yücels Schwester Ilkay Yücel gesprochen.

hessenschau.de: Unter welchen Bedingungen lebt Deniz Yücel derzeit in der Haft?

Ilkay Yücel: An seinen Haftbedingungen hat sich gar nichts geändert. Deniz sitzt seit Anbeginn in Einzelhaft. Er hat im Gefängnisalltag absolut keinen Kontakt zu irgend jemandem. Das ist sehr, sehr belastend für ihn.

hessenschau.de: Hat sich für ihn nach dem Referendum in der Türkei etwas geändert?

Ilkay Yücel: Für Deniz waren die Worte Erdogans "solange ich im Amt bin, kommt dieser Mann nicht frei" zwei Tage vor dem Referendum ein weiterer Schock. Es hat sich für ihn nach dem Referendum gar nichts getan. Er sitzt immer noch ohne rechtliche Grundlage in Untersuchungshaft.

hessenschau.de: Kommt Ihr Bruder an aktuelle Informationen?

Ilkay Yücel: Deniz hat drei Zeitungen abonniert. Außerdem kann er sich Bücher aus der Bibliothek kommen lassen. Die ist nach seiner Aussage recht gut ausgestattet, was ihn gewundert hat. Also lesen darf er und auch schreiben. Das ist ihm wichtig. Nur darf das Geschriebene eben nicht raus aus der Zelle. Aber wenn man mit niemandem kommunizieren darf, dann ist es schon eine Rettung, wenn man für sich selbst die Gedanken zu Papier bringen kann.

hessenschau.de: Wer besucht Ihren Bruder im Gefängnis?

Ilkay Yücel: Mein Bruder hat vor drei Wochen im Gefängnis geheiratet. Nun hat seine Frau auch Besuchsrecht. Das erweitert den Kreis der Menschen, die zu ihm kommen dürfen: Meine Eltern, seine Frau und ich. Einer mehr ist in diesem Fall eben schon sehr viel. Auch seine Anwälte dürfen zu ihm. Nun hat er regelmäßig Besuch, davor hatte ich in fünf Wochen nur einmal die Gelegenheit, zu ihm zu gehen. Insgesamt war ich zwei Mal dort, das letzte Mal Anfang April.

hessenschau.de: Frau Yücel, wie geht es Ihnen als Schwester mit alledem?

Ilkay Yücel: Es gibt Momente, in denen ist es schwer. Meine Tochter hatte vor einigen Tagen Geburtstag. Und dann weiß ich halt: Der Onkel wird heute nicht anrufen. Obwohl er das sonst immer gemacht hat. Das sind traurige Momente, in denen einem das ganze Drama bewusst wird. Für uns ist er ja in erster Linie ein Familienmitglied und nicht eine politische Figur.

hessenschau.de: Wie geht es Ihren Eltern. Was machen sie?

Ilkay Yücel: Meine Eltern sind vergangene Woche in die Türkei geflogen, um Deniz zu besuchen. Immer Montagmorgens ist Besuchszeit. Da hatten sie zum ersten Mal die Gelegenheit zu einem "offenen Besuch" also einer Begegnung ohne Glasscheibe. Für meine Mutter war das der erste Besuch, mein Vater war zum dritten Mal dort. Er ist schon seit vier Wochen in der Türkei und hat bislang nur Besuche hinter Glas mit seinem Sohn erlebt. Für meine Eltern ist das alles sehr schwer.

Deniz Yücel im türkischen Nusaybin, nahe der türkisch-syrischen Grenze Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

hessenschau.de: Ist der Medienrummel auch um Ihre eigene Person inzwischen etwas abgeebbt?

Ilkay Yücel: Am Anfang war das noch ganz massiv. Das hat zwischenzeitlich ein bisschen abgenommen. Da kam im April die Nachricht, dass der Konsul ihn besuchen darf. Da gab es dann wieder einen Ansturm, ich bekam viele Anrufe und Anfragen, zu dieser Zeit war ich gerade in der Türkei. Nun zum Tag der Pressefreiheit gibt es auch wieder ein erhöhtes Interesse. Aber es ist nachvollziehbar, dass das Interesse inzwischen nachgelassen hat. Ich habe ja auch nicht jeden Tag etwas Neues zu erzählen.

hessenschau.de: Was bringt Ihnen dieses öffentliche Interesse?

Ilkay Yücel, die Schwester von Deniz Yücel, bei einer Demonstration zur Freilassung ihres inhaftierten Bruders in Flörsheim Bild © picture-alliance/dpa

Ilkay Yücel: Ob wir tatsächlich von der öffentlichen Aufmerksamkeit profitieren können, weiß ich nicht. Aber es gibt einem zumindest das Gefühl, mit diesem schlimmen Problem nicht alleine zu sein. Das ist eine Stütze. Deniz wird zumindest nicht vergessen. Ob so eine Großveranstaltung wie das Konzert in Berlin am Brandenburger Tor am Mittwoch zum "Tag der Pressefreiheit" nun hilft, oder vielleicht auf der Gegenseite sogar das Gegenteil bewirkt, weiß ich nicht.



Deswegen bin ich mit der Organisation von Aktionen sehr zurückhaltend. Anders ist das, wenn der Bürgermeister unserer Heimatstadt Flörsheim alle vier Wochen eine Mahnwache organsiert. Das bewegt mich sehr.

hessenschau.de: Wie wird es weitergehen?

Ilkay Yücel: Es tut sich ja derzeit gar nichts. Deswegen kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Leider. Ich wünsche mir einfach nur, dass Deniz so bald wie möglich frei gelassen wird.

Das Interview führte Katrin Kimpel.

Weitere Informationen Deniz Yücel - "Internationaler Tag der Pressefreiheit" Am Mittwoch, 3. Mai, ist Internationaler Tag der Pressefreiheit. Seit 1994 wird jährlich auf Verletzungen der Pressefreiheit und die Bedeutung freier Berichterstattung für die Existenz von Demokratien aufmerksam gemacht. Der deutsch-türkische Türkei-Korrespondent der Tageszeitung "Die Welt", Deniz Yücel, sitzt seit über 70 Tagen in der Türkei in Untersuchungshaft. Ihm wird "Propaganda für eine terroristische Vereinigung" und "Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen. Yücels Haft ohne richterlichen Beschluss ist möglich, weil in der Türkei seit dem gescheiterten Putsch nach wie vor der Ausnahmezustand gilt. Yücel sitzt in Einzelhaft, wann und ob überhaupt er frei kommt, ist derzeit vollkommen unklar. Zahlreiche Solidaritätsaktionen (#FreeDeniz) besonders in Deutschland, wie das große Konzert "Auf die Presse" in Berlin zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai befassen sich mit seinem Schicksal. Yücel stammt aus Flörsheim am Main, sein Familie lebt dort. Ende der weiteren Informationen

