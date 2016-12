Weniger Ankömmlinge, viele Rückführungen: Die Zahl der Flüchtlinge in Hessen ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Viele traten zudem freiwillig die Rückreise an.

In Hessen sind im Jahr 2016 deutlich weniger Flüchtlinge angekommen als im Jahr zuvor. Wie die Wiesbadener Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte, waren es 2016 bislang rund 31.000 Menschen, von denen 20.500 in Hessen blieben. Die übrigen Flüchtlinge wurden an andere Bundesländer weitergeleitet, die Verteilung auf die Länder richtet sich nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel.

Im Jahr 2015 kamen noch über 100.000

Gegenüber dem Jahr 2015 bedeuten die Zahlen einen Rückgang um mehr als zwei Drittel. Damals hatte Hessen nach der Statistik der Staatskanzlei rund 110.000 Schutzsuchende aufgenommen, von denen etwa 75.000 im Land blieben.

Bei den Herkunftsländern der Flüchtlinge lag im letzten vollständig vorliegenden Monat November 2016 Eritrea mit 255 Schutzsuchenden vorne, gefolgt von 182 Menschen aus Syrien, 109 aus Afghanistan, 84 aus dem Irak, 81 aus Somalia, 77 aus Albanien, je 73 aus der Türkei und Pakistan, 69 aus Iran und 68 aus Äthiopien.

Viel reisen freiwillig ab

Wie die Staatskanzlei weiter mitteilte, gab es vom 1. Januar bis 9. Dezember 2016 aus Hessen insgesamt 7.252 Rückführungen abgelehnter Asylbewerber in ihre Herkunftsländer. Darunter stellten freiwillige Ausreisen mit 5.666 Betroffenen die weitaus größte Zahl. Abgeschoben wurden 1.586 Flüchtlinge.

Der Rückgang der Flüchtlingszahl wird vor allem auf die Schließung der Balkanroute zurückgeführt. Hessen hat deshalb im Lauf des Jahres die Zahl der Plätze in der Erstaufnahme deutlich reduziert und hält eine Reihe dieser Einrichtungen nur noch als Reserve vor.