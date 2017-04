Da schlagen Teenie-Herzen höher: Mit kurzen Playback-Videos ist die Frankfurter Schülerin Selina Mour in kürzester Zeit bei musical.ly und Instagram zum Social-Media-Star aufgestiegen. Wie es sich damit lebt, erzählt die 17-Jährige im Interview.

Privat wirkt sie schüchtern, vor der Kamera scheint sich ein Schalter umzulegen: Die 17-Jährige mit dem Usernamen "SelinaMour" begeistert auf der Videoplattform musical.ly rund 430.000 Follower. Seit rund einem Jahr postet die Gymnasiastin aus dem Frankfurter Norden dort kurze Playback-Videos, auf denen sie zu Popsongs singt und tanzt. Die Kurz-Clips dreht sie selbst mit dem Smartphone. Herzchen, Emojis und tausende Kommentare von Teenagern wie "mega hübsch", "deine Haare sind perfekt" und "Love" bekommt sie auch bei Instagram - dort folgen ihr knapp 153.000 Fans. Mit hessenschau.de hat Selina über ihr Erfolgsrezept gesprochen.

hessenschau.de: Selina, du bist ja sehr erfolgreich auf den Videoplattformen musical.ly und Instagram. Wie erklärst du dir das?

Selina Mour: Ich habe Spaß dabei und zeige das auch. Bei musical.ly sollte man kreativ sein, um dort erfolgreich zu sein. Ich achte zum Beispiel auch darauf, dass meine Bewegungen zum Rhythmus der ausgewählten Lieder passen. Das Licht sollte stimmen und ich versuche, mit dem Handy nicht so viel zu wackeln. Um bei musical.ly oben auf der Bestenliste zu stehen, wäre es gut, am Tag drei Videos zu posten. Das schaffe ich nicht immer.

hessenschau.de: Die Playback-Videos bei musical.ly dauern 15 Sekunden. Ein kurzes Vergnügen. Was ist das Besondere an dieser App?

Selina Mour: Es ist das Kreative. Man kann zum Beispiel Comedy-Videos drehen oder sich eine Choreografie ausdenken und dazu tanzen oder einfach nur die Lippen bewegen. Mir gefallen zum Beispiel Songs der Rapperin Nicki Minaj, zu denen ich dann performe. Ich finde an der App auch toll, dass ich gleich das Ergebnis sehe und es macht Spaß, die Kommentare der Fans zu lesen. Das macht mich glücklich. Inzwischen benutzen sehr viele Leute diese App, rund 200 Millionen weltweit. Ich kann viele Leute erreichen, das ist richtig cool.

hessenschau.de: Manche Teenager zeigen sich recht freizügig, um Klicks zu bekommen. Wo ist deine Grenze?



Selina Mour: Ich würde zum Beispiel keine Bikinifotos posten. Mir ist es schon passiert, dass das Haus, in dem ich mit meinen Eltern wohne, als Foto gepostet wurde. Das ging mir zu weit. Ich benutze auch nicht meinen richtigen Nachnamen, Mour bezieht sich auf Amour.

hessenschau.de: Du hast inzwischen einen PR-Berater und es kommen Unternehmen auf dich zu. Für welche Produkte wollen sie dein Image nutzen?

Selina Mour: Da geht es um Make-up-Produkte, weil ich gerne Selfies poste und mich dafür schminke. Andere wollen mit mir für Outfits oder Haarprodukte werben.

Der Verdienst auf Social-Media-Plattformen wird über den Tausend-Kontakt-Preis (TKP) berechnet. Die Gage für den so genannten Creator hängt also von der Zahl seiner Follower ab. Bei Werbeaufträgen kann Selina Mour angesicht der Abonnentenzahl pro Bild 500 Euro und mehr verlangen. Im Geschäft sind neben Selina Mour noch weitere Social-Media-Stars aus Frankfurt: Chany Dakota (RainbowBarbie) und ihr Bruder Joely White.

hessenschau.de: Du bekommst viele Herzchen, Liebes-Emojis und positiven Kommentare für deine Posts, vor allem von jungen Mädchen. Wie viel Kontakt hast du mit deinen Fans?

Selina Mour: Jedem kann ich natürlich nicht antworten. Wenn ich ein neues Bild poste, antworte ich oft den ersten Fans, die kommentieren. Manchmal nehme ich mir auch eine halbe Stunde Zeit und antworte so vielen, wie ich kann.

hessenschau.de: Bekommst du auch schlechtes Feedback?

Selina Mour: Ja, das kommt schon vor. Aber ich versuche, mich auf die positiven Kommentare zu konzentrieren. Wenn etwas Negatives kommt, so richtige Hater-Kommentare, ignoriere ich das meistens einfach. Bei konstruktiver Kritik bedanke ich mich dafür.

hessenschau.de: Hast du noch Zeit für andere Sachen?

Selina Mour: Ja, klar. Ich bin ja noch in der Schule. Mittwochs und freitags gehe ich im Verein zum Tanzen - ich tanze schon seit der dritten Klasse. Ich lege das Handy auch mal weg, vor allem, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin oder mit Freunden. Ich finde es nicht schön, wenn man die ganze Zeit nur am Handy ist und sich nicht mehr richtig unterhalten kann.

Welche Risiken birgt die App musical.ly?

Musical.ly gehört nach Einschätzung von Medienexperte Stephan Schölzel, neben Snapchat und Instagram, zu den von Teenagern am meisten genutzten Social-Media-Apps. Problematisch wird es bei musical.ly, wenn Videos produziert werden, die bei der Community nicht gut ankommen. "Oft wird die mögliche Reichweite von musical.ly von den jungen Produzenten massiv unterschätzt oder das eigene Können stark überschätzt", meint Schölzel, der hauptamtlich beim Infocafe in Neu-Isenburg arbeitet. Abhilfe schaffe etwa die Funktion "Videos nur mit Freunden zu teilen".



Schölzel verweist darauf, das die Einhaltung des Mindestalters von 12 Jahren bei musical.ly ebenso wenig forciert wird wie bei den anderen Anbietern. "Im Zweifel kann der Anbieter sich darauf beziehen in keinem Geschäftsverhältnis mit dem kindlichen Nutzer zu stehen, und somit keine Verantwortung zu tragen." Es stelle sich auch die Frage des Urheberrechts an Liedern und Songtexten der Interpreten, dies sei eine Grauzone.

